未経験者歓迎！ゼロから学び、“即戦力”のIT人材へ！【8/14開講・無料】ハロートレーニング「基本から学べるWebプログラミング・サイト制作科（eラーニングA) B-26」受講生の募集開始！

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は、厚生労働省の認定を受け、6月29日（月）より、「基本から学べるWebプログラミング・サイト制作科（eラーニングA）B-26」（2026年8月14日開講・5か月訓練）の受講生を募集します。



▼「基本から学べるWebプログラミング・サイト制作科（eラーニングA） B-26」のコース詳細はこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174945/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174945/?rls)

募集期間：2026年6月29日（月）～2026年7月13日（月）





「基本から学べるWebプログラミング・サイト制作科（eラーニングA） B-26」は、Webサイト制作の基礎から、本格的なWebアプリケーション開発、さらには最新のAI活用までを実務に即した演習中心で習得できるコースです 。



これまでのご自身のスキルに本コースのスキルをプラスして、再就職にキャリアチャレンジしたいという方を応援します。他業界で培ったスキルに、Webデザイン・プログラミング・AI活用を含む実務直結型スキルをプラスして再就職にチャレンジしたいという方にもおすすめです。フロントエンドからバックエンドまで一気通貫で学ぶことで、未経験からでもWeb業界の全体像を理解し、現場で即戦力として活躍できるIT人材をめざすことができます。



また、就職支援では経験豊富なキャリアコンサルタント有資格者が30分のキャリアコンサルティング面談を全3回行います。C&R社がこれまで培ってきた知見を活かし、履歴書・職務経歴書の書き方、面接対策などの就職支援のカリキュラムも提供予定です。



受講期間は5か月間！通所は一切なし！eラーニング＆オンライン（Zoom）で集中的に専門スキルを身につけて早期の就業をめざします。eラーニングは24時間いつでも受講可能！また、週1回の対面指導（双方向オンライン）では、現役で活躍する講師陣から、進捗確認や不明点の質問をする時間もあるので安心して学べます。さらに、受講期間後も就職支援コンテンツや就職相談で継続してスキルアップ・キャリアアップを支援します。



■デザイン×開発×AIを味方に、一生モノのキャリアを築く！

・環境構築から、UI/UX設計、HTML/CSS、JavaScriptによるフロントエンド開発を基礎から習得

・PHP/Laravelを用いたサーバサイド開発やデータベース設計、WordPressによるサイト構築まで網羅

・Figmaを活用したワイヤーフレームやデザインカンプ制作により、実践的なUI/UX設計力を習得

・生成AIを活用した制作・コーディング支援や、Webマーケティングの基礎知識も幅広くカバー

・単なる技術力にとどまらず、ユーザビリティやビジネス視点を兼ね備えたWeb人材を育成



■こんな方におすすめ

・未経験からWebプログラマー・Webサイト制作職・運営職を目指している方

・プログラミングやアプリ開発を学びたい方

・CMS（WordPress）のカスタマイズを学びたい方

・現役クリエイターに人気の最新デザインツール（Figma）を学びたい方

・プログラム開発におけるAI活用を学びたい方

・自宅から自分のライフスタイルにあわせて学習したい方



7月2日（木）、7月6日（月）、7月9日（木）いずれも14時から、施設見学会（オンライン）を実施しますので、本コースにご興味をお持ちの方はお気軽にお申し込みください。なお、施設見学会（オンライン）は、事前申し込み制です。



▼施設見学会（オンライン）のお申し込みはこちら

https://forms.office.com/r/gjgb7Z0M3B(https://forms.office.com/r/gjgb7Z0M3B)



▼「基本から学べるWebプログラミング・サイト制作科（eラーニングA） B-26」のコース詳細はこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174945/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174945/?rls)



※ハロートレーニング（求職者支援訓練）は、雇用保険の失業給付を受給できない求職者の方などが早期に就職できるように支援する「求職者支援制度」に基づいて実施される公的な職業訓練です。受講料は無料ですが、教科書代・通信機器及び通信費は自己負担になります。



■募集期間

2026年6月29日（月）～2026年7月13日（月）



■施設見学会（オンライン）

第1回目 7月2日（木）

第2回目 7月6日（月）

第3回目 7月9日（木）

※各回14：00～ およそ30～45分予定

※事前申し込み制



■選考日

2026年7月28日（火)



■訓練期間

2026年8月14日（金）～2027年1月13日（水） の5か月間



■場所

オンライン（ご自宅からPCを使用したeラーニング学習＋オンライン受講）



■受講時間

・eラーニング受講は24時間ご自宅にて受講時間は各自計画（週20時間程度）

・対面指導／キャリコン／就職支援等オンライン受講は 9：00～17：00の間で実施

・訓練時間：403時間（１週間あたりの訓練時間 約20時間）、キャリアコンサルティング／対面指導／就職支援をオンラインで実施・職業人講話はeラーニングで実施）



■カリキュラム

≪学科≫

Web概論１／Web概論２／Webサイト設計／Web概論３・サーバ・開発／Webマーケティング／AI活用／就職支援



≪実技≫

Webページプログラミング演習１／Webページプログラミング演習２／Webページプログラミング演習３／Webページプログラミング演習４／Webサイト構築演習１／Webサイト構築演習２／データベースプログラミング演習／サーバサイドプログラミング演習／WordPress/Web制作演習（企画）／Web制作演習（デザイン）／Web制作演習（制作）／ポートフォリオ制作



≪その他≫

キャリアコンサルティング（個人面談）／職業人講話



▼お申し込み方法

居住地を管轄するハローワークの職業相談にて、手続きください。

※お申し込み前に、施設見学会（オンライン）に出席されることをおすすめします。



【本訓練に関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC（プロフェッショナルデュケーションセンター）

TEL：03-4550-0063（受付時間 平日の月・火・木・金 11：00～16：00）

E-Mail：pec04@pr.cri.co.jp

※お問い合わせにつきましては、受付時間内及び募集期間内にお願いします。

※お申し込み後、選考面談（オンライン）がございます。

※お申し込みを希望される方は、必ず管轄のハローワークにお問い合わせください。