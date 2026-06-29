【株式会社ツインエンジン】令和７年度補正コンテンツ産業成長投資支援事業の採択に関するお知らせ

株式会社ツインエンジン

株式会社ツインエンジン（本社：東京都新宿区、代表取締役：山本 幸治、以下「ツインエンジン」）は、経済産業省の令和７年度補正コンテンツ産業成長投資支援事業「IP360 -Toward 20 Trillion Yen-」の「メニュー3：大規模作品製作支援（一般支援）」に採択されたことをお知らせいたします。

１．採択事業の内容

「IP360 -Toward 20 Trillion Yen-」（補正コンテンツ産業成長投資支援事業）は、日本発コンテンツの海外展開促進とIP価値の最大化を目的とした支援事業です。



海外展開を見据えた大規模作品へのコンテンツ投資はハイリスクであるため企業が抑制する状況にある中で、ツインエンジンが採択された「メニュー3：大規模作品製作支援（一般支援）」は、海外展開を見据えた大規模作品の製作・開発を支援することで、大ヒットIPの創出、クリエイター等の所得向上やデジタル資産の蓄積を図ることを目的としています。

２．展開

ツインエンジンは本支援事業を通じて、自社出資のもと、アニメーションの企画・制作・プロモーションを一貫して行います。制作はグループ会社と連携して実施し、品質および制作体制の強化を図ります。

また、製作タイトルはプラットフォーマーへのセールスを通じて国内外へ展開し、グローバル市場に向けて発信します。海外市場を見据えた作品展開を通じて、IP価値の最大化と収益機会の拡大に取り組んでまいります。





■会社概要

社名：株式会社ツインエンジン

所在地：東京都新宿区四谷本塩町3-3

設立：2014年10月1日

代表取締役：山本幸治

公式サイト：https://twinengine.jp(https://twinengine.jp)

公式X：https://x.com/Twin_engine

事業内容：アニメーション企画・制作、オリジナルIP開発、宣伝戦略・ビジネススキーム構築 など

グループ所属スタジオ：スタジオコロリド、ジェノスタジオ、スタジオカフカ、BUG FILMS など計18スタジオ

代表作：映画『超かぐや姫！』、『劇場版モノノ怪』、TVアニメ『日本三國』、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』、TVアニメ『地獄楽』など