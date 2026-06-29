7月1日（水）上半期のダート王者決定戦「帝王賞（JpnI）」出走馬13頭と枠順が決定！！～“帝王”の座をかけた一戦は必見！～

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）では、7月1日（水）に上半期ダートの王座をかけた一戦、「帝王賞（JpnI）」を実施します。帝王賞の出走馬と枠順が決定しましたのでお知らせします。

前回（第48回）優勝馬：ミッキーファイト号

トゥインクルレース40周年の節目となる本年の「第49回 帝王賞（JpnI）」はJRAから7頭、地方から6頭の全13頭で争われます。

JRAからは、昨年の覇者でJBCクラシック（JpnI）も制しているミッキーファイト（田中博康きゅう舎）、川崎記念（JpnI）を快勝したカゼノランナー（松永幹夫きゅう舎）、名古屋グランプリ（JpnII）を制したアウトレンジ（大久保龍志きゅう舎）、今年のプロキオンS（GII）と平安S（GIII）を勝利したロードクロンヌ（四位洋文きゅう舎）などが出走を予定しています。地元TCKからは昨年の東京大賞典（GI）を制したディクテオン（荒山勝徳きゅう舎）、大井記念（SI）を圧勝したサントノーレ（荒山勝徳きゅう舎）に加え、マルカンラニ（高野毅きゅう舎）、ナンセイホワイト（米田英世きゅう舎）、ナイトオブファイア（渡邉和雄きゅう舎）の5頭が出走予定。その他、川崎競馬所属のセラフィックコール（内田勝義きゅう舎）など、上半期のダート最強を決める大一番に、有力馬たちが集結します。

2026年上半期のダートグレード競走総決算。チャンピオンディスタンスとも呼ばれる2,000ｍを制し、“砂上の帝王”に輝くのはどの馬か、必見です。

＊帝王賞の出走馬情報はこちら

https://www.nankankeiba.com/uma_shosai/2026070120050311.do