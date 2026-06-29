『学園アイドルマスター』葛城リーリヤ役――声優・花岩香奈の1st写真集が2026年9月11日（金）に発売決定！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛／本社：東京都千代田区）は、『学園アイドルマスター』葛城リーリヤ役などで活躍する、声優・花岩香奈の初写真集を2026年9月11日（金）に発売します。カメラマンは西村康氏が担当。発売記念イベント及び、ストア限定特典の実施も決定しました。



写真集の舞台は、日本アルプスの雄大な山々が連なる長野県。


白銀の世界の中で見せた、まっさらな素顔と等身大の表情……。


花岩香奈のありのままの姿を写した、ファン必携の一冊です。



本日より予約受付が開始され、特典情報も解禁になりました。


2026年9月12日（土）にオンラインサイン会、2026年10月10日（土）には書泉ブックタワーにて、写真集お渡し会の実施が予定されています。



写真集の先行カットもいち早く公開！


※本カットの掲載は予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください












花岩香奈（はないわ かな）プロフィール


9月11日生まれ。栃木県出身。俳協所属。


主な出演作品は、『学園アイドルマスター』（葛城リーリヤ役）、『MiSide -ミサイド-』（ミタ役）『ブルーアーカイブ』（桜井ミヨ役）など。



公式X：@kana_hanaiwa(https://x.com/kana_hanaiwa?s=20)


公式Instagram：＠kana_hanaiwa(https://www.instagram.com/kana_hanaiwa/?hl=ja)


【特典情報】

下記法人では、１冊ご購入ごとに特典をプレゼント！



書泉


限定アクリルスタンド〈有償特典〉


https://www.shosen.co.jp/privilege/43712/



ゲーマーズ


ピックチャーム付きアクリルキーホルダー＆缶バッジ2個セット〈有償特典〉


https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10909666/



アニメイト


限定ブロマイド1種（※全3種の内からランダム）


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3521752/



ゲーマーズ


限定ブロマイド1種（※全3種の内からランダム）


https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10909664/



Amazon


限定ブロマイド1種（※全2種の内からランダム）


https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5W3FN2H



楽天ブックス


限定ブロマイド1種


https://books.rakuten.co.jp/rb/18681548/



セブンネットショッピング


限定ブロマイド1種


https://7net.omni7.jp/detail/1107720605



※各店舗すべて違う絵柄になります。


※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。


※特典に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。


【イベント情報】

写真集発売を記念したイベントの開催も決定！



写真集発売記念オンラインサイン会


開催日：2026年9月12日（土）


参加方法：win2winにてご予約・ご購入の方。


詳細は下記申し込みページをご覧ください。


win2win：https://win2win-shop.com/goods/221



写真集発売記念お渡し会


開催日：2026年10月10日（土）


場所：東京・秋葉原　書泉ブックタワー


販売開始日：2026年6月30日（火）18:00～


参加方法：Live Pocketにてご予約・ご購入の方


詳細は下記申し込みページをご覧ください。


Live Pocket：https://livepocket.jp/e/tu9wv


【書誌情報】

書名：花岩香奈 1st写真集


著者：花岩香奈


撮影：西村康


予価：3,850円（本体3,500円+税）


発売日：2026年9月11日（金）


仕様：A4判／オールカラー／128ページ


ISBN：978-4-04-076525-9


発行：株式会社KADOKAWA