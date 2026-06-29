『学園アイドルマスター』葛城リーリヤ役――声優・花岩香奈の1st写真集が2026年9月11日（金）に発売決定！
株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛／本社：東京都千代田区）は、『学園アイドルマスター』葛城リーリヤ役などで活躍する、声優・花岩香奈の初写真集を2026年9月11日（金）に発売します。カメラマンは西村康氏が担当。発売記念イベント及び、ストア限定特典の実施も決定しました。
写真集の舞台は、日本アルプスの雄大な山々が連なる長野県。
白銀の世界の中で見せた、まっさらな素顔と等身大の表情……。
花岩香奈のありのままの姿を写した、ファン必携の一冊です。
本日より予約受付が開始され、特典情報も解禁になりました。
2026年9月12日（土）にオンラインサイン会、2026年10月10日（土）には書泉ブックタワーにて、写真集お渡し会の実施が予定されています。
写真集の先行カットもいち早く公開！
※本カットの掲載は予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください
花岩香奈（はないわ かな）プロフィール
9月11日生まれ。栃木県出身。俳協所属。
主な出演作品は、『学園アイドルマスター』（葛城リーリヤ役）、『MiSide -ミサイド-』（ミタ役）『ブルーアーカイブ』（桜井ミヨ役）など。
公式X：@kana_hanaiwa(https://x.com/kana_hanaiwa?s=20)
公式Instagram：＠kana_hanaiwa(https://www.instagram.com/kana_hanaiwa/?hl=ja)
【特典情報】
下記法人では、１冊ご購入ごとに特典をプレゼント！
書泉
限定アクリルスタンド〈有償特典〉
https://www.shosen.co.jp/privilege/43712/
ゲーマーズ
ピックチャーム付きアクリルキーホルダー＆缶バッジ2個セット〈有償特典〉
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10909666/
アニメイト
限定ブロマイド1種（※全3種の内からランダム）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3521752/
ゲーマーズ
限定ブロマイド1種（※全3種の内からランダム）
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10909664/
Amazon
限定ブロマイド1種（※全2種の内からランダム）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5W3FN2H
楽天ブックス
限定ブロマイド1種
https://books.rakuten.co.jp/rb/18681548/
セブンネットショッピング
限定ブロマイド1種
https://7net.omni7.jp/detail/1107720605
※各店舗すべて違う絵柄になります。
※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。
※特典に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。
【イベント情報】
写真集発売を記念したイベントの開催も決定！
写真集発売記念オンラインサイン会
開催日：2026年9月12日（土）
参加方法：win2winにてご予約・ご購入の方。
詳細は下記申し込みページをご覧ください。
win2win：https://win2win-shop.com/goods/221
写真集発売記念お渡し会
開催日：2026年10月10日（土）
場所：東京・秋葉原 書泉ブックタワー
販売開始日：2026年6月30日（火）18:00～
参加方法：Live Pocketにてご予約・ご購入の方
詳細は下記申し込みページをご覧ください。
Live Pocket：https://livepocket.jp/e/tu9wv
【書誌情報】
書名：花岩香奈 1st写真集
著者：花岩香奈
撮影：西村康
予価：3,850円（本体3,500円+税）
発売日：2026年9月11日（金）
仕様：A4判／オールカラー／128ページ
ISBN：978-4-04-076525-9
発行：株式会社KADOKAWA