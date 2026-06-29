【愛知県・瀬戸市】持込制なのに、荷物ゼロ。川遊びができる岩屋堂、30名以上の団体BBQ向け「飲み物・食材の事前配送＆保管サービス」が今夏登場

■ こんな団体に。"頑張らない夏BBQ"の使い方

ウッドデザインパーク株式会社

会社の納涼会で、幹事が前日に飲み物だけ施設に送っておき、当日は身軽に出社後そのまま現地集合。サークルの夏合宿で、人数分のドリンクを事前注文しておき、到着後すぐにBBQスタート。子供会やPTAの夏行事でも、保護者の運搬負担を減らしながら、子どもたちと一緒に自然の中でBBQを楽しむ--そんな"頑張らない団体BBQ"が、この夏、ウッドデザインパーク岩屋堂で実現します。

毎年多くの家族連れで賑わう岩屋堂公園ウッドデザインパーク岩屋堂 :https://wood-designpark.jp/iwayado/

■ 幹事様を悩ませる「もう一つの負担」、それは"運ぶこと"

近年、物価高の影響で団体BBQの飲み物・食材代も負担が増す中、「現地までどう運ぶか」という別の悩みも幹事を悩ませています。特に30名規模を超えると、ドリンクだけでクーラーボックス数個分にもなり、車への積み込み・搬入は幹事一人に集中しがちです。さらに岩屋堂の屋内BBQエリアは旧旅館を活用した施設のため、駐車場から徒歩5～7分（駐車位置によってはさらに時間がかかる場合も）に加えて上り階段もあり、大人数分の荷物運搬は想像以上の重労働になります。「BBQは楽しいけど、準備と運搬が一番つらい」という声は、団体利用の現場でも多く聞かれてきました。

■ 事前に届けて、当日は受け取るだけ

最大70名収容のテラス席

本サービスでは、団体で用意した飲み物・食材を利用日より前に施設へ直接配送いただくことで、当日まで施設内の冷蔵庫でしっかり冷やして保管します。当日はお客様自身が持ち運ぶ必要はなく、施設で受け取ってそのままBBQをスタートできます。

事前配送対応：飲み物・食材を当日より前に施設へ直接配送 → 施設内の冷蔵庫で保管 当日は受け取るだけ：到着後、冷えた状態の飲み物・食材をそのまま使ってBBQスタート 30名以上の団体限定サービス：会社・サークル・子供会・PTAなど、まとまった人数の利用に対応 お祝い品にも対応：お祝いで取り寄せた食材を団体に振る舞いたい場合などにも利用可能

料金：基本\20,000（団体一律、段ボール・クーラーボックス6個まで含む）、7個目以降は1個につき+\500 ※配送業者への送料は別途お客様負担

■ 2つのBBQサイトで、団体のシーンに合わせて選べる岩屋堂

最大36名収容の屋内BBQサイト

岩屋堂には、川のせせらぎを感じながら楽しめる屋外の屋根付きテラス席と、雨風に左右されず楽しめる屋内BBQサイト（川から徒歩1分）という2つのスタイルがあり、2サイト合計で最大100名規模の団体に対応します。屋外は自然をより身近に感じられる開放感、屋内は天候を気にせず安心して楽しめる快適さと、団体の目的やシーンに合わせて選べるのも岩屋堂ならではの強みです。岩屋堂公園は清流・滝・東海自然歩道を擁する瀬戸市の人気自然スポットで、BBQを楽しみながらそのまま川遊びへ飛び出せるのも大きな魅力です。今回の事前配送・保管サービスは、この2サイト体制と組み合わせることで、団体BBQをより快適に楽しんでいただくための取り組みです。

※屋内BBQサイトは現在改修工事中のため、2026年7月18日より営業再開予定です。

ウッドデザインパーク岩屋堂は、瀬戸市を代表する自然スポット・岩屋堂公園内に位置する持込BBQ施設です。清流のすぐそばで、BBQと川遊びを自由に行き来できる屋内・屋外2つのBBQサイトを完備。2024年のオープン以来、自然の中で非日常の時間を過ごしたい家族やグループ、団体に好評です

■ サービス概要

サービス名：団体BBQ向け「飲み物・食材 事前配送＆保管サービス」

対象：30名以上の団体BBQ予約者限定

開始日：2026年7月1日（屋外テラス席にて利用可能。屋内BBQサイトは改修工事のため7月18日より営業再開、同日より本サービスもご利用可能）

料金：基本\20,000（～6個まで）、7個目以降+\500/個 ※配送業者への送料は別途お客様負担 お申し込み・お問い合わせ：infowdpiwayado@wood-designpark.jp

※食材・ドリンクの事前注文（メニュー販売）サービスは、2026年7月より別途開始予定です。

■ 施設・運営会社情報

施設名：ウッドデザインパーク岩屋堂公園

施設所在地：〒480-1215 愛知県瀬戸市岩屋町72

アクセス（車）：東海環状自動車道「せと品野IC」より約10分／名古屋駅より車で約50分

電話番号：080-6522-7755

メール：infowdpiwayado@wood-designpark.jp

運営企業：ウッドデザインパーク株式会社

本社所在地：愛知県岡崎市鍛埜町字日面8-4

代表者：鈴木大基

事業内容：飲食店・宿泊業

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