国会議事堂の売店で、“かわいい”国会モチーフの立体（ドロップ）シールを発売「こっかいのなかまたち」全20種、7月1日（水）から売店限定で発売。

合同会社DENRAI

合同会社DENRAI（本社：大阪府高石市）は、国会議事堂内の売店限定で展開するオリジナルシリーズ「こっかいのなかまたち」を立ち上げ、その第一弾商品として立体シール（ぷっくりと水滴のように盛り上がった樹脂製シール）を2026年7月1日（水）より、国会議事堂内の売店「国会ギフト 思い出屋」にて販売開始します。

「こっかいのなかまたち」（英文表記：NATIONAL DIET FRIENDS STICKER）は、国会で活躍する人々の似顔絵や、議員バッジ・国会議事堂・菊花紋・桜・日章旗といった国会にまつわるモチーフを、親しみやすくポップにデザインしたシリーズです。

これまで国会議事堂の売店に並ぶみやげ物は、年配層向けの実用品や格式を重んじた“まじめ”な商品が中心でした。本シリーズは、その売店において国会という場所が持つ親しみや身近な一面に光をあて、本格的に「かわいさ」を打ち出す商品ラインとして企画されました。

【商品概要】

商品名：「こっかいのなかまたち」立体シール（シリーズ第一弾）

発売日：2026年7月1日（水）

企画・販売：合同会社DENRAI

販売場所：国会議事堂内の売店「国会ギフト 思い出屋」（衆議院内店／参議院別館店／国会参観バス駐車場店）。営業時間 10:00～16:30。本シリーズは当該売店限定商品で、通信販売・他店舗での取り扱いはありません。

価格：1シート 1,200円（税抜）

仕様：1シート 全20種入り／樹脂を水滴状に厚く盛り上げた立体シール。透明樹脂のツヤとぷっくりとした厚みが特徴

ラインナップ：国会で活躍する人々の似顔絵、議員バッジ、国会議事堂、菊花紋、桜、日章旗などのモチーフを1シート（全20種）に収録

購入条件：国会議事堂売店限定販売。購入はお一人様3枚まで。

【本商品の主な特徴】

・ 国会議事堂内の売店でしか購入できない限定商品です。参議院別館内の売店、国会参観バス駐車場売店では見学予約等なしでご購入可能です。※衆議院内店は国会見学予約が必要です。

・ 実用品・記念品が中心だった国会議事堂の売店のラインナップに、立体シールとポップな似顔絵で「かわいさ」を前面に打ち出す新タイプの商品です。

・ 「かたい」イメージのある国会という場所と、やわらかく親しみやすいデザインという組み合わせのギャップがあります。

・ 従来の主要購買層である年配層に加え、孫への土産需要、さらに中高生など若年層・SNS世代への訴求が見込めます。

【開発の背景】

国会議事堂は年間を通じて多くの見学者・観光客が訪れる場所であり、修学旅行先としても定着しています。一方で、学生以外の一般の見学者は年間およそ10万人規模にとどまります（衆議院公開の参観者数より）。

学生を除く人口を約1億人とすると、その割合はおよそ0.1%にすぎず、多くの人にとって国会は「修学旅行で一度行ったきり、その後足を運ぶ機会がない遠い場所」になりがちです。

こうした政治・国会との距離は、政治参加意識の希薄化とも重なります。

また、売店で扱われるみやげ物は実用品や記念品が中心で、若い世代や「気軽に配れる・集めたくなる」需要に応える商品は限られていました。

合同会社DENRAIは、国会という場所が持つ親しみやすい一面に光を当て、来館の記念になり、誰かに渡したくなる商品を届けたいと考え、本シリーズを企画しました。

第一弾には、近年コレクション性の高さで人気を集める、樹脂を水滴状に盛り上げた立体シールを採用しています。

【企画に込めた想い】

「国会を、もっと身近に感じてほしい」。それが「こっかいのなかまたち」シリーズに込めた想いです。

難しく、遠い場所に思われがちな国会を、親しみやすいデザインを入り口に身近に感じてもらう。

おじいちゃん・おばあちゃんが孫のために買い、子どもや中高生が「かわいい」と手に取る--世代を越えて会話が生まれるきっかけになればと考えています。

【デザイン・ラインナップ】

「こっかいのなかまたち」は、国会で活躍する人々の似顔絵と、国会にまつわる象徴的なモチーフで構成されます。第一弾立体シール（1シート全20種）の収録内容は以下のとおりです。

【内容】

・似顔絵デザイン

国会で活躍する人々をモチーフにした似顔絵 各種（日章旗・鹿・万歳などのポーズ違いを含む）

・シンボルモチーフ

議員バッジ、菊花紋、桜、日章旗（一本・交差）など

・国会議事堂

青空を背景にした議事堂の建物モチーフ ほか

【今後の展望】

「こっかいのなかまたち」シリーズは、立体シールを皮切りに、今後ハンドタオルをはじめとした日用品・雑貨へと順次ラインナップを拡大していく予定です。

国会議事堂を訪れた記念として手に取ってもらえる商品を継続的に企画し、「国会を、もっと身近に」というコンセプトのもと、世代を越えて親しまれるシリーズへと育てていきます。

【会社概要】

会社名：合同会社DENRAI

所在地：大阪府高石市

代表者：山内隆広

【事業内容】

オリジナルグッズの企画・製造・販売 ほか

URL：https://denrai-inc.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

報道関係者の皆様からのお問い合わせ・取材のお申し込みは、下記窓口までお願いいたします。物撮り用サンプルの送付や、店舗での取材にも対応可能です。取材をご希望の際は、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。

会社名：合同会社DENRAI

担当：広報担当 永井

電話：090-1904-9867

メール：info@denrai-inc.jp