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「PVが減った」と嘆く前に、AIの足跡を可視化しよう GA4で”見えない”トラフィックをログ解析デモで解き明かす
2026年7月10日（金）20：00〜21：00【Flashセミナー】 Vol.153 GA4では見えない、今後のウェブ解析に必須のAIトラフィック解析
生成AIの普及に伴い、検索エンジン経由のアクセスがGA4で減っていませんか。AIクローラーによる情報収集は“見えないトラフィック”となり、従来の方法では計測できません。 WACA（一般社団法人ウェブ解析士協会）は2026年7月10日（金）、AIの足跡を可視化するオンラインセミナー「GA4では見えない、今後のウェブ解析に必須のAIトラフィック解析」を開催します。クローラーがアクセスする様子をログ解析で実演。AI時代の新たなウェブ評価軸を提示します。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/137398/137398_web_1.png
■セミナー概要
かつては検索してサイトを訪れるのが当たり前でした。今は生成AIが情報接触の入口になり、サイトに来る前に内容が参照されるケースも増えています。
「クリックが減った」と見える一方、背景にあるAIの関与はまだ十分に把握されていません。ChatGPTやClaude、Applebotはコンテンツを読みに来ています。GA4や従来の解析だけではとらえきれない“見えにくいトラフィック”をどう計測し、どう解釈するかが今後の課題です。
本セミナーでは、URL公開直後にAIクローラーがアクセスする様子をデモで紹介します。AI時代のトラフィックをどう見るか、今押さえるべき観点を実践的に解説します。
▼このような方におすすめ
自然検索の流入減少に直面し、新たな計測手法と対策を知りたい方
AIクローラーに正しく評価・引用されるコンテンツ設計を学びたい方
プレスリリースなどの1次情報が、生成AIの回答ソースとしてどのように巡回・取り込まれているか把握したい方
サーバーログからAIクローラーの足跡を検出・分析する実践的なアプローチを習得したい方
■登壇者
内海賢一（うちうみ・けんいち）氏
mare interno合同会社代表
大手ITベンダーでの25年にわたる営業経験を持ち、製造・小売・飲食・不動産など多様な業界の現場課題に向き合ってきた。
現在はmare interno LLC代表として、GA4・サーバーサイドGTM・Consent Mode v2・Meta CAPIを軸にしたウェブ計測基盤の設計・構築を専門とする。日本初のStape公式パートナー、CookieYes公式パートナー。
AIがウェブトラフィックに与える影響をCDNログレベルで観測するEdgeShapingフレームワークを独自開発。「GA4では見えない」AIトラフィックの可視化に取り組む。
■その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197765
WACA会員登録
https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/
WACAとは
https://www.waca.or.jp/association/
生成AIの普及に伴い、検索エンジン経由のアクセスがGA4で減っていませんか。AIクローラーによる情報収集は“見えないトラフィック”となり、従来の方法では計測できません。 WACA（一般社団法人ウェブ解析士協会）は2026年7月10日（金）、AIの足跡を可視化するオンラインセミナー「GA4では見えない、今後のウェブ解析に必須のAIトラフィック解析」を開催します。クローラーがアクセスする様子をログ解析で実演。AI時代の新たなウェブ評価軸を提示します。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/137398/137398_web_1.png
■セミナー概要
かつては検索してサイトを訪れるのが当たり前でした。今は生成AIが情報接触の入口になり、サイトに来る前に内容が参照されるケースも増えています。
「クリックが減った」と見える一方、背景にあるAIの関与はまだ十分に把握されていません。ChatGPTやClaude、Applebotはコンテンツを読みに来ています。GA4や従来の解析だけではとらえきれない“見えにくいトラフィック”をどう計測し、どう解釈するかが今後の課題です。
本セミナーでは、URL公開直後にAIクローラーがアクセスする様子をデモで紹介します。AI時代のトラフィックをどう見るか、今押さえるべき観点を実践的に解説します。
▼このような方におすすめ
自然検索の流入減少に直面し、新たな計測手法と対策を知りたい方
AIクローラーに正しく評価・引用されるコンテンツ設計を学びたい方
プレスリリースなどの1次情報が、生成AIの回答ソースとしてどのように巡回・取り込まれているか把握したい方
サーバーログからAIクローラーの足跡を検出・分析する実践的なアプローチを習得したい方
■登壇者
内海賢一（うちうみ・けんいち）氏
mare interno合同会社代表
大手ITベンダーでの25年にわたる営業経験を持ち、製造・小売・飲食・不動産など多様な業界の現場課題に向き合ってきた。
現在はmare interno LLC代表として、GA4・サーバーサイドGTM・Consent Mode v2・Meta CAPIを軸にしたウェブ計測基盤の設計・構築を専門とする。日本初のStape公式パートナー、CookieYes公式パートナー。
AIがウェブトラフィックに与える影響をCDNログレベルで観測するEdgeShapingフレームワークを独自開発。「GA4では見えない」AIトラフィックの可視化に取り組む。
■その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197765
WACA会員登録
https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/
WACAとは
https://www.waca.or.jp/association/