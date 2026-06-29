デュアルレンズ搭載の4Kジンバルカメラ「DJI OSMO POCKET 4P」販売開始│下取りで購入クーポンを進呈

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株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店として、ドローンやカメラをはじめとするDJI製品の販売・サポートを手がける株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、2026年6月29日（月）21時に発表された、デュアルレンズを搭載した4Kジンバルカメラ「DJI Osmo Pocket 4P」を販売開始しました。



Osmo Pocket 4Pの発売に合わせて、故障品や他店購入品も対象とした下取りキャンペーンを実施します。セキド限定のオリジナルセットも用意していますので、ぜひお買い求めください。




デュアルレンズ シネマティック ポケットジンバルカメラ DJI Osmo Pocket 4P


デュアルレンズジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」は、17ストップのダイナミックレンジとD-Log 2に対応した1インチ広角カメラを搭載し、明暗部のディテールを鮮明に記録します。さらに、絞り値f/1.8の1/1.28インチCMOSセンサーを搭載した60mmの中望遠カメラにより、自然なポートレート撮影にも適しています。


3軸手ブレ補正機構、トラッキング機能ActiveTrack 8.0、最大8倍のウルトラHDスローモーション撮影により、シネマティックな4K映像を手軽に撮影できます。





デュアルカメラで、シネマティックな映像を手軽に撮影


Osmo Pocketシリーズ初のデュアルカメラを搭載。1インチCMOSセンサーを搭載した20mmの広角カメラと、1/1.28インチCMOSセンサーを搭載した60mmの中望遠カメラを採用し、ジョイスティックを軽く操作するだけで、焦点距離をシームレスに切り替えられます。被写体に近づかなくても、近距離から遠距離まで幅広い構図で捉え、シネマティックな映像を手軽に撮影できます。






17ストップ ダイナミックレンジ


広角カメラには、新しいLOFIC 1インチCMOSセンサーを搭載。17ストップのダイナミックレンジにより、明暗差の大きいシーンや屋内外の複雑な光環境でも、白飛びや黒つぶれを抑えた映像表現をサポートします。






10-bit D-Log 2に対応


10-bit D-Log 2に対応し、10億色以上を記録。なめらかな階調表現により、ポストプロダクションでの柔軟性を高めます。光と影の細部まで調整しやすく、意図に合わせた映像表現が可能です。






最大12倍ズームでもアクティブトラック対応


ActiveTrack 8.0により、望遠撮影時でも被写体をスムーズにトラッキングできます。12倍ズーム時でも被写体を捉え、フレーム中央に維持します。






DJI Osmo Pocket 4P 速報レビューコンテンツ


Osmo Pocket 4Pを実際に使用した、セキドスタッフによるレビューです。購入を検討している方はぜひご覧ください。




●DJI Osmo Pocket 4P新登場。高精細4Kで撮れるデュアルレンズジンバルカメラ


　https://sekido-rc.com/blog/2026/06/29/dcamera_0053/



YouTubeレビュー動画



[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=3CnYLu0rqLk ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=MjROlbj6epY ]
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=dJOMT7Ooi2c ]
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=A1f2n8P0q5U ]



DJI認定ストア 東京虎ノ門で展示・販売開始




DJI認定ストア 東京虎ノ門では、6月30日（火）10時より店頭展示と販売を開始します。



●DJI認定ストア 東京虎ノ門


　https://sekidocorp.com/toranomon/


　


平日の10時00分～13時00分は予約優先です。ご来店予約はLINE公式アカウントから承ります。


https://liff.line.me/2006813535-1zEpOV8J/landing?follow=%40431apiwm&lp=kepOkh&liff_id=2006813535-1zEpOV8J(https://liff.line.me/2006813535-1zEpOV8J/landing?follow=%40431apiwm&lp=kepOkh&liff_id=2006813535-1zEpOV8J)


故障品・他店購入品も対象｜下取りでOsmo Pocket 4P購入クーポン進呈


Osmo Pocket 4Pへの買い替えがお得になる下取りキャンペーンを、7月20日（月）まで実施します。対象商品であれば、故障して動かないものや、セキド以外で購入されたものも下取り対象です。下取り商品の到着後、Osmo Pocket 4Pの購入にお使いいただける特別クーポンを発行します。この機会にぜひご利用ください。



・下取り対象品


　DJI Osmo Pocketシリーズ


　DJI Osmo Actionシリーズ


　Insta360シリーズ


　GoProシリーズ



・申込・下取り・クーポンの各期限


　申込期限　　　　：7月20日（月）


　下取り品到着期限：7月28日（火）


　クーポン利用期限：8月2日（日）



●キャンペーン詳細


https://sekido-rc.com/?mode=f277






詳細／購入


●DJI Osmo Pocket 4P Vlog コンボ + microSD[128GB]

　税込114,400円


　会員登録で1%ポイント還元


　https://sekido-rc.com/?pid=192347338



Osmo Pocket 4本体に加えて、 Bluetooth接続で遠隔操作できるOsmo FrameTap、補助ライト、DJI Mic Mini 2 トランスミッター、ミニ三脚などを合わせたVlog コンボに、128GBのmicroSDを合わせたセキド限定のオリジナルセットです。






DJI Osmo Pocket 4P Vlog コンボ【SDカードなし】


税込113,300円


https://sekido-rc.com/?pid=192296178



●DJI Osmo Pocket 4P スタンダード コンボ

　税込99,000円


　会員登録で1%ポイント還元


　https://sekido-rc.com/?pid=192296177



Osmo Pocket 4P本体に加えて、 ハンドルや補助ライトが揃ったシンプルなセットです。必要なアクセサリーを組み合わせて使用したい方におすすめです。






●DJI Osmo Pocket 4P　商品一覧

　https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3170246(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3170246)



●DJI Osmo Pocket 4P　アクセサリー一覧

　https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3189717(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3189717)


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【セキドについて】
日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。

［セキドオンラインストア］
　https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］
　https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］
　https://sekidocorp.com/hakata/

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