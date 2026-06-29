DJI、ジンバルカメラカテゴリーをさらに進化させるOsmo Pocket 4Pを発表

DJI JAPAN 株式会社

2026年6月29日 ― 民生用ドローンおよびクリエイティブカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、本日、待望のジンバルカメラOsmo Pocket 4Pを発表しました。Osmo Pocket 4Pは、2015年に初代Osmoジンバルカメラの発売によってDJIが切り拓いたカテゴリーを、さらに飛躍させる製品です。革新への飽くなき取り組みにより、この製品ラインは2018年に初代Osmo Pocketへと発展し、ポケットジンバルカメラの新時代を切り拓きました。そして今回DJIは、画期的なデュアルレンズを搭載したポケット型ジンバルカメラ Osmo Pocket 4Pによって、その進化をさらに推し進めます。

17ストップのダイナミックレンジ[1] を実現するまったく新しい1インチCMOSセンサーに加え、自然で印象的なポートレート撮影を可能にする絞りf/1.8の60mmレンズを搭載しています。さらに、新たに10-bit D-Log 2[1]カラープロファイルに対応し、10億色以上を記録し、光と影を忠実に再現する美しい映像表現を可能にします。Osmo Pocket 4Pは、最先端のテクノロジーに加え、洗練された2つのカラーバリエーションも魅力です。控えめながらも力強さを感じさせるクラシックブラックと、新鮮で印象的な美しさを放つパールホワイトの2色で展開します。

近景から遠景まで、シネマティックな表現力を生み出す2つのレンズ

Osmo Pocket 4Pのデュアルレンズは、目の前に広がる街並みから繊細なポートレートまで、自在にシネマティックな映像表現を可能にします。メインカメラには、新設計の1インチCMOSセンサー（35mm判換算20mm、絞り値f/2.0）を採用した広角レンズを搭載しています。最先端のLOFIC技術により、これまでにない17ストップのダイナミックレンジ[1]を実現し、最大4K/240fps[1]の動画撮影に対応します。こうしたプロ仕様の映像制作機能は通常、ハイエンドのシネマカメラに搭載されるもので、都市の夜景や夕焼け、逆光でのポートレートなど、コントラストの高いシーンも美しく撮影できます。

一方、新たに搭載された高解像度・大口径の60mm中望遠レンズは、ポートレート撮影に適した定番の焦点距離を実現しています。光学3倍および最大12倍ズーム[1] にも対応しています。f/1.8の大口径（被写界深度はf/6.3相当）により背景をしっかりと圧縮し、被写体を際立たせながら美しいボケ効果を生み出します。カメラワークと組み合わせることで、より印象的でシネマティックな映像表現が可能になります。

映像表現の高みへ、新たなインスピレーションを

Osmo Pocket 4Pなら、動きの速いシーンでも4K/240fpsで最大8倍の高精細スローモーション映像[1]を撮影できます。回転する被写体、なびく髪、降りしきる雪など、ダイナミックな瞬間に、まるで時間がゆっくり流れるかのような印象的なディテールを加えることができます。また、低速シャッターで動画を撮影することで、移ろう光の軌跡やモーションブラーを捉えたり、動きの残像や時間の経過を表現したりと、独自のビジュアルストーリーを紡ぎ出すことができます。

新しい10-bit D-Log 2[1]カラープロファイルと17ストップのダイナミックレンジ[1]を組み合わせることで、ハイライト部分からシャドウ部分まで豊かなディテールを再現し、ハイエンドのシネマカメラに匹敵する映像表現を可能にします。10ビットの色深度により10億色以上を記録できるため、階調の変化が非常になめらかになり、ポストプロダクションにおけるカラーグレーディングの自由度が大きく高まります。

スマートな撮影、揺るがない安定感

Osmo Pocket 4Pは、アカデミー賞およびエミー賞で評価された画期的なRoninスタビライズシステムをはじめ、プロフェッショナルな映像制作分野でDJIが築いてきた確かな実績を基盤に誕生した製品です。わずか230gの驚くほどコンパクトなボディに搭載された高度な3軸メカニカルジンバルが、常に滑らかで安定した映像を実現します。進化したActiveTrack 8.0[1]により、12倍ズーム時であっても、人や乗り物、ペット、さらには形状が変化する動きのある被写体まで、フレームの中心にしっかりと捉え続けます。自動フレーミング機能を活用することで、どの焦点距離でも、登録済みの被写体を優先してトラッキングしたり、複数の被写体を中央に配置しながら撮影することができます。

思いのままに撮影し、その場で共有

Osmo Pocket 4Pにはクリエイティブな制作フローを効率化する直感的な機能が多数搭載されています。

Osmoエコシステムとの互換性

- すぐに録画開始：タッチ画面を回転させると電源が入り、すぐに録画を開始できます。- ジェスチャー操作：手のひらを向けてアクティブトラックを起動するか、「V」サインを見せて録画を開始します。- 4Kライブフォト[1]：4Kの高精細なディテールで、写真ごとに撮影前後1.5秒のクリップを自動記録し、動きのある思い出を残せます。- 37MP高解像度写真：最大37MPの高解像度写真を撮影でき、ポストプロダクション時には自在にリフレーミングが可能です。- 800 MB/s高速転送[1]：USB 3.1に対応し、最大800 MB/s[1]の有線転送速度を実現し、ほぼ瞬時のエクスポートとより効率的なワークフローを可能にします。- 長時間駆動と急速充電：わずか18分[1]で80％まで充電、最長3時間の撮影が可能です。フル充電時には、最大210分[1]の駆動時間を実現します。

Osmo Pocket 4Pは、多彩なOsmoエコシステム アクセサリーに対応しています。対応アクセサリーは、以下のとおりです（いずれも別売、または一部のコンボに同梱）：

価格と販売時期

- Osmo Pocket 4 補助ライト- Osmo Pocket 4P ブラックミストフィルター- Osmo Pocket 4P NDフィルターセット- Osmo FrameTap- Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル- Osmo Pocket 4P 広角レンズ- Osmo ミニ三脚- DJI MicシリーズOsmo FrameTapOsmo Pocket 4 補助ライト

Osmo Pocket 4Pは、本日よりDJI公式オンラインストアおよび正規販売代理店にてご購入いただけます。小売希望価格（税込）および商品構成は以下のとおりです。

Osmo Pocket 4P スタンダードコンボ：99,000円

Osmo Pocket 4P スタンダードコンボ（パールホワイト）： 99,000円

スタンダードコンボには、ジンバルカメラ本体以外に、Osmo Pocket 4 補助ライト、Osmo Pocket 4 ハンドル（1/4インチ ねじ穴付き）、キャリーポーチ、USB-C － USB-C PDケーブル (USB 3.1)などが同梱されます。

Osmo Pocket 4P スタンダードコンボOsmo Pocket 4P スタンダードコンボ（パールホワイト）

Osmo Pocket 4P Vlogコンボ：113,300円

Osmo Pocket 4P Vlogコンボ（パールホワイト）：113,300円

Vlogコンボには、ジンバルカメラ本体以外に、Mic Mini 2トランスミッター、Osmo Pocket 4 補助ライト、Osmo FrameTap、Osmoミニ三脚、Osmo Pocket 4 ハンドル（1/4インチ ねじ穴付き）、キャリーバッグ、キャリーポーチ、USB-C － USB-C PDケーブル (USB 3.1)などが同梱されます。

DJI Care Refresh

Osmo Pocket 4P VlogコンボOsmo Pocket 4P Vlogコンボ（パールホワイト）

DJI Care Refreshは、DJI製品向けの包括的な保証プランで、今回Osmo Pocket 4Pでもご利用いただけます。経年劣化や衝突、水没などによる故障・損傷は、製品交換サービスによってカバーされます。故障・損傷が発生した場合、少額の追加料金で破損した製品を交換できます。

DJI Care Refresh（1年版）は、1年間に最大2回の製品交換を含みます。DJI Care Refresh（2年版）は、2年間に最大4回の製品交換を含みます。DJI Care Refreshのその他の専用サービスには、メーカー保証、グローバル保証サービス、配送料無料などが含まれます。詳細については、www.dji.com/support/service/djicare-refresh(https://www.dji.com/jp/support/service/djicare-refresh)でご確認ください。

詳細は、https://www.dji.com/osmo-pocket-4pをご確認ください。

[1] 一部のカメラモードでのみ対応しています。すべてのデータは、管理された条件下で市販版のOsmo Pocket 4Pを使用して測定されました。詳しくは、DJIの公式ウェブサイトを参照してください。

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

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