「ChatGPTを配って終わり」から、AIを動かす側へ──エージェント時代のAI戦略をまとめた実務ガイドを無料公開

株式会社FULLFACT

株式会社FULLFACTは、AI推進の実務ガイド（ホワイトペーパー）「『使う』から『動かす』へ：エージェント時代のAI戦略と業務再設計(https://fullfact.net/whitepapers/ai-agent-era-smb-strategy)」を無料で公開しました。ツールを配った段階で止まらず、エージェントで業務そのものを動かす側に立つための手引きです。

背景：ツールを配っても、業務は動かない

AIの活用は、全社員にChatGPTやCopilotを配った段階までは進みやすくなりました。ただ、その先の業務への組み込みで止まる例が後を絶ちません。原因はライセンスの利用率でも研修不足でもなく、配った後に「どの業務でどう動かすか」を引き受けるオーナーが空白のまま据え置かれている点にあります。

業務SaaS各社がエージェント機能を標準搭載し始め、設計と運用の主戦場は「プロンプトをどう書くか」から「業務オーナーシップとガバナンスをどう設計するか」へ移りました。降ってくる機能を業務側で受け止める段取りを欠くと、機能だけが浮き、現場の混乱と「使われない理由探し」が同時に進みがちです。

このガイドでわかること

ガイドの入手方法

- ツールを配った段階で止まる構造と、次に踏むべき段階の整理- 「プロンプトを書いてもらうAI」と「業務を動かすエージェント」の差を、技術語ではなく業務オーナーシップの言葉で説明する型- エージェント時代に取るべき3つの戦略軸（業務プロセス再設計／データ・権限・ツール接続／監督・例外・撤退）- エージェント導入で詰まる4パターンと、稟議前の合意設計で予防する手順- 役員会で決めるべき3つの問い（守備範囲・ガバナンス・組織耐性）を稟議1枚で上申する書式- 業務にエージェントを乗せた3つの実装例（提案書下書き・議事録要約・稟議下書き）- 「動かす側」への移行を30分で書き始める3ステップ

下記ページから、無料でダウンロードできます。

https://fullfact.net/whitepapers/ai-agent-era-smb-strategy

【10社限定】3カ月間限定の無料顧問制度について

FULLFACTでは3ヶ月間の無料顧問制度を10社限定で提供しております。検索（SEO）とAI検索（LLMO）を専門にしてきた実務家が、チャットでいつでも壁打ちでき、月1回のオンライン相談（約60分）で、集客の打ち手に直接伴走します。通常はコンサルティングとして有料で提供している水準の伴走を、3ヶ月そのまま無料で利用できます。

※完全無料で利用することができ、相談の中で自社での実行が難しいと感じられた際などご希望があれば弊社から実行支援のご提案をさせていただきます。

無料顧問制度を申し込む

https://fullfact.net/ai-advisory

株式会社FULLFACTについて

FULLFACTは、AIを前提に事業の戦略から実行までを一貫して担うAIコンサルティングパートナーです。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスまで、売上を伸ばす攻めと利益を残す守りをひとつの設計でつなぎ、運用に乗るまで伴走します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号：株式会社FULLFACT- 代表者：代表取締役 足達 彩人- 所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F- 設立：2021年8月- Web：https://fullfact.net

株式会社FULLFACT 広報担当／Email：info@fullfact.net