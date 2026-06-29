ついに初回放送を迎えるTVアニメ『天幕のジャードゥーガル』エンディングテーマは女王蜂「星」！放送直前PV＆メインビジュアル全景ver解禁！初回放送あらすじ＆先行カットも公開

天幕のジャードゥーガル製作委員会

国内での世界最速上映会に加え、フランスのアヌシー国際アニメーション映画祭・公式コンペティションTV Films部門への選出など、放送を目前に国内外で早くも熱い注目を集めるTVアニメ『天幕のジャードゥーガル』。いよいよ7月4日（土）、初回2話連続1時間スペシャルで、壮大な物語の幕が開きます。

そして、このたび放送を目前に控えたTVアニメ『天幕のジャードゥーガル』から放送直前PVが解禁となりました！さらに、物語の余韻を美しく彩るエンディングテーマが、唯一無二の存在感を放ち世界的に活躍する女王蜂の新曲「星」に決定！

トマトスープにより秋田書店「Souffle」（スーフル）にて連載中の『天幕のジャードゥーガル』は13世紀のモンゴルを舞台に繰り広げられる後宮譚。宝島社「このマンガがすごい！2023」オンナ編で第1位を獲得、さらに「マンガ大賞」に2023年と2024年の2年連続でランクイン、先日発表された第55回日本漫画家協会コミック部門で大賞を受賞するなど、今大注目の歴史マンガです。アニメーション制作は、『ダンダダン』や『平家物語』、『映像研には手を出すな！』など圧倒的なクオリティで世界中から高く評価されているサイエンスSARUが手掛けます。

■TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』放送直前PV&メインビジュアル全景ver解禁！さらにエンディングテーマは女王蜂の新曲「星」に決定！原作・トマトスープ先生よりコメントも到着！

今回解禁された放送直前PVではシタラが歩み始める運命、そして地上最強の帝国に立ち向かっていく姿がサイエンスSARUの圧倒的な映像美で描かれています。今週の放送開始に向けて、期待が最高潮に高まる映像となっています。

また先日解禁となったメインビジュアルの全景が初公開となりました。どこまでも続く青空と伸び続ける川、そしてモンゴルの雄大な大平原にゲルが描かれており、サイエンスSARUが誇る圧倒的な映像美とアートワークが凝縮されたこの一枚は、シタラとドレゲネの決意がやがてモンゴル帝国全体を揺るがす大きな嵐へと繋がっていく物語の広がりを予感させます。

本作のエンディングテーマは女王蜂の新曲「星」に決定！

独創的な世界観と圧倒的な歌唱力・パフォーマンスで、国内のみならず海外のフェスやファンからも熱狂的な支持を集める女王蜂。本作のために書き下ろしされた新曲「星」は、過酷な運命に抗いながら知恵を武器に進むシタラの心象風景に寄り添うような、深く、そして力強い楽曲となっています。

＜アヴちゃん(女王蜂)コメント公開＞

復讐心。作品世界で描かれる激動の時代のなかで、ひとり立ち続ける主人公が抱える思い。そのとてつもなさに星を感じました。

どこか沁み入るように、たのしんで頂けますように！

＜原作・トマトスープ先生コメント公開＞

まるで、星の夜に辿り着いた天幕のもと語られた、彼女たちの物語を聞いているよう。

「忘れないで」、そう語りかけてくれるこの歌は、悲しくも強さを湛えています。

素晴らしい楽曲をいただき、ありがとうございます。

＜プロフィール＞

2009年結成。アヴちゃん(Vo)、やしちゃん(Ba)、ひばりくん(Gt)の3人からなるバンド。

高音と低音を使い分ける個性的なボーカル、独創的かつ圧倒的なパフォーマンス、

多方面にわたり活躍するそのニュース性の高さから音楽業界のみならず各方面で話題に。

作品はパッケージ/デジタル共に各音楽チャート上位にランクインし、

ライヴは各地ソールドアウトと人気・実力共に圧倒的な存在感を誇る。

＜作品情報＞

女王蜂

New Single『星』

・Streaming & Download

2026年7月5日 先行配信

配信予約はコチラ

https://QueenBee.lnk.to/7dPneu

・CD

2026年8月5日 CD発売

CD予約はコチラ

https://QueenBee.lnk.to/STAR_CD

■初回放送あらすじと先行カットも解禁！

＜初回放送あらすじ＞

1213年、イラン東部の都市トゥース。母を亡くし、故郷からも遠く引き離された幼い少女シタラは、学者一家の心優しい奥方・ファーティマに拾われる。最初は故郷に帰るために勉強を嫌がり逃げ出そうとしたシタラだが、ファーティマの息子で学者を目指すムハンマドから「賢くなれば、どんなに困ったことが起きたって何をすれば一番いいのかわかる」と勉学の大切さを教えられ……。

シタラたちが静かに、しかし豊かに知識を蓄えながら過ごす日々。

だが、その平穏な日常は突如として破られる。

急速に勢力を拡大するモンゴル帝国、その第四皇子トルイ率いる軍がついにシタラたちの暮らす地にまで迫りー。モンゴル軍の捕虜となり絶望の淵に突き落とされたシタラのもとに、モンゴル軍の通訳を行う少年シラが接触してくる。

■作品概要

ストーリー

少女と妃。

復讐の絆で結ばれた二人が、地上最強の帝国に嵐を起こす――。

母を亡くし、故郷からも遠く引き離された幼い少女・シタラは、

学者一家の心優しい奥方・ファーティマに拾われる。

「勉強して賢くなれば、どんなに困ったことが起きたって何をすれば一番いいのかわかるんだ」――

ファーティマの息子・ムハンマドの言葉に心を揺さぶられたシタラは、

"知"の可能性と大切さを知り、教養を深めていく。

いつの日にか、ムハンマドに追いつくことを夢見て……。

その頃、皇帝チンギス・カンによる地上最強の「モンゴル帝国」が日に日に勢力を拡大していた。

その歴史のうねりは、ついにシタラの住む街をも巻き込んでいく。

帝国の第四皇子トルイによってすべてを奪われ捕虜となったシタラは、

ただ一つ残った“知恵”を駆使して王族に取り入り、帝国を内側から崩壊させようと決意する。

心に復讐の炎を宿しつつ、表向きは帝国に仕える身となったシタラはある日、第三皇子オゴタイの第六妃ドレゲネと運命的な出逢いを果たす。彼女もまた壮絶な過去を抱え、心の内に帝国への深い恨みを秘めていた。

シタラとドレゲネ。

出逢うはずのなかった二人が手を取り合うとき、運命が大きく動き始める

放送概要

2026年7月4日（土）夜11時～

初回2話連続1時間スペシャル！

以降 毎週土曜 夜11時30分～

テレビ朝日系全国ネット"IMAnimation"枠・BS朝日ほかにて放送！

スタッフ

原作：トマトスープ『天幕のジャードゥーガル』（秋田書店「Souffle」連載）

総監督：山田尚子

監督：Abel Gongora

シリーズ構成：加藤還一

キャラクターデザイン・作画チーフ：吉田健一

演出チーフ：藤倉拓也

美術監督：樺澤侑里

色彩設計：今野成美

撮影監督：高橋直希

編集：廣瀬清志

音楽：日野浩志郎

音響監督：小沼則義

アニメーション制作：サイエンス SARU

キャスト

シタラ：関根明良

ドレゲネ：小清水亜美

ファーティマ：桑島法子

ムハンマド：齋藤 潤

オゴタイ：下野 紘

トルイ：鈴木崚汰

シラ：入野自由

チャガタイ：浪川大輔

ジュチ：野島健児

オープニングテーマ

SEKAI NO OWARI

「Stella」

エンディングテーマ

女王蜂

「星」

公式サイト：http://anime-jaadugar.com/

公式X

国内 @anime_jaadugar（https://x.com/anime_jaadugar）

海外 @Jaadugar_global（https://x.com/Jaadugar_global）

サイエンスSARUについて

新しい手法や若手スタッフの育成に取り組み、TV・劇場・配信と多岐にわたり作品を発表するアニメーション制作会社。代表作にはアヌシー国際アニメーション映画祭長編部門グランプリ・クリスタル賞受賞作『夜明け告げるルーのうた』を始め、『夜は短し歩けよ乙女』、『DEVILMAN crybaby』、『映像研には手を出すな！』、『犬王』、『スコット・ピルグリム テイクス・オフ』、『きみの色』、『ダンダダン』など。その圧倒的クオリティで世界中から高く評価されている。

【サイエンスSARU公式サイト】https://sciencesaru.com/

※作品の画像をご使用の際は、下記コピーライト表記の記載をお願い致します。

(C)トマトスープ（秋田書店）／天幕のジャードゥーガル製作委員会

原作情報

原作：トマトスープ 『天幕のジャードゥーガル』（秋田書店「Souffle」連載）

Souffle(スーフル)にて好評連載中！

URL：https://souffle.life/author/tenmaku-no-ja-dougal/

コミックス第5巻まで好評発売中！

放送局/放送日時

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠

2026年7月4日（土）より毎週土曜 夜11時30分～

※初回は7月4日（土）夜11時～2話連続放送

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BS朝日

2026年7月4日（土）より 毎週土曜 深夜1時～

※初回は7月4日（土）深夜1時～2話連続放送

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

AT-X

2026年7月5日（日）より毎週日曜夜10時30分～

※初回は7月5日（日）夜10時～2話連続放送

※リピート放送：毎週木曜朝4時30分～／毎週日曜朝7時30分～

初回のみ第1話 7月8日（水）朝5時30分～/7月12日（日）朝7時～

第2話 7月9日（木）朝4時30分～/7月12日（日）朝7時30分

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

CSテレ朝チャンネル1

2026年7月12日（日）より毎週日曜夜10時～

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

アニマックス

2026年8月1日（土）より毎週土曜夜9時～

※リピート放送：2026年8月2日（日）より毎週日曜朝9時～

配信情報

ABEMA / DMM TV / dアニメストア / dアニメストア for Prime Video / dアニメストア ニコニコ支店 / FOD / Hulu / J:COM STREAM / Lemino / milplus / Netflix / Prime Video / TELASA / TVer / U-NEXT / WOWOWオンデマンド / アニメ放題 / ニコニコ / バンダイチャンネル ほか

2026年7月5日（日）配信スタート 毎週日曜午前0時～順次