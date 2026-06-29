TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第2期制作決定！原作者＆監督コメント到着

エイベックス・ピクチャーズ株式会社

TOKYO MXほかにて好評放送・配信中となるTVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」の第2期制作が発表されました。

本日6月29日(月)の第13話放送後、第2期制作決定の発表と併せて、原作・白浜鴎による新規描き下ろしのココたちアトリエメンバーが勢揃いしたエンドカードもお披露目となりました。

原作者白浜鴎描きおろし2期制作決定イラスト

第2期制作決定を記念し、原作者の白浜鴎と渡辺歩監督よりそれぞれコメントが到着いたしました。

＜原作・白浜鴎 コメント全文＞

アニメ2期制作おめでとうございます。そしてありがとうございます。

素晴らしい制作チームの皆様による魔法のショーは嬉しい事にまだまだ終わらず、その続きを最高のクオリティで私たちに見せてくださるようです！

視聴者の皆様は「えっ！ここで終わるの！？」と驚かれたかと思いますが、原作者として待つ価値アリ！の太鼓判を押させていただきたい。

大勢の魔法使いの皆様が作り上げるこだわりと情熱の結晶を、期待に胸を膨らませながら、ぜひ私と一緒に待ちましょう！

＜監督・渡辺歩 コメント全文＞

1st seasonをご視聴いただきありがとうございました！

ココたちが一筆一筆を織りなす事で紡ぐ魔法。

私たちも一話一話を丁寧に積み重ね、物語に寄り添ってきました。

そしてこれからもそれは続きます。

物語はもっと大きく、もっと深く、魔法への学びと発見をココ達に語りかけてきます。

新しく登場するロケーション。ココ達とめぐりあうキャラクター。

世界を知ることで意味を深めてゆく魔法の数々…！

私たちもより一層心を込め、冒険にワクワクしながら描き切りたいと思います。

どうぞご期待下さい！

また2026年9月30日(水)に発売となる、TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」Blu-ray下巻のジャケットイラストが公開となりました。イラストは、原作・白浜鴎による新規描き下ろしのキーフリーとオルーギオが描かれた、ファンにはたまらない美麗な1枚となっております。同じく白浜鴎描き下ろしの、ココ・アガット・テティア・リチェがジャケットに描かれた、7月29日(水)発売のBlu-ray上巻と併せて是非お手元でお楽しみください。

Blu-ray上巻は7月29日(水)・下巻は9月30日(水)発売

今後も、アニメ2期に関する情報をTVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」公式サイト（https://tongari-anime.com/）公式X（https://x.com/tongari_anime）にて随時発表予定となります。

続報をお楽しみに。

◆TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」作品概要

全世界絶賛！累計発行部数900万部突破！

精緻な世界観で描かれる光と闇の壮麗ハイファンタジー、ついにTVアニメ化！

「魔法」――、それは世界に溢れていて人々の生活を豊かにする、なくてはならない便利な”奇跡”。

けれど、 “魔法をかけることが出来るのは魔法使いだけ”。

魔法をかける瞬間を見てはならないのがこの世界の掟。

小さな村で母親の手伝いをしながら暮らす少女・ココは、それでも幼い頃から魔法使いへの憧れを抱き続けていた。

ある日、村を訪れた魔法使いの青年・キーフリーが魔法を使うところを覗き見てしまい、大きな秘密を知ることになる。

それは、特別な道具で魔法陣を描けば、本当は誰にでも魔法が使えるという 、

魔法使い達が隠した「絶対の秘密」だった――。

壮麗で幻想的な世界の裏に影を落とす、大人達が口を閉ざした魔法の歴史。

「知らざる者(ルビ：ふつうの子)」として生まれ、キーフリーの弟子として魔法を学ぶことになったココは、アトリエの仲間と共に探求と成長を重ねていく中で、 秘密多き魔法使いの世界へと足を踏み入れていく。

――これは、絶望を知り、希望へと手を伸ばす、子供たちの物語。

【STAFF】

原作：白浜鴎「とんがり帽子のアトリエ」(講談社「モーニング・ツー」連載）

監督：渡辺 歩

副監督：篠原 准

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン・総作画監督：うなばら海里

チーフアニメーター：中野悟史

服飾デザイン：小川 茜

小物設定：鈴木典孝・岩畑剛一

美術監督：後藤亮太

美術設定：多田周平・中島美佳

色彩設計：中野尚美

撮影監督：北岡 正

編集：本田優規

音響監督：小泉紀介

音楽：北村友香

音響制作：dugout

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

アニメーション制作：BUG FILMS

【CAST】

ココ：本村玲奈

キーフリー：花江夏樹

アガット：山村 響

テティア：陽木くるみ

リチェ：月城日花

オルーギオ：中村悠一

フデムシ：久野美咲

イグイーン：斎賀みつき

ほか

【配信表記(日本)】

Netflix、ABEMAほかにて配信中

【放送情報】

TOKYO MX ： 毎週月曜 23：00～

BS11 ： 毎週月曜 23：00～

KBS京都 ：毎週月曜 24：30～

サンテレビ ： 毎週月曜 24：30～

テレビ西日本 ： 毎週月曜 25：45～

テレビ愛知 ： 毎週月曜 26：05～

北海道テレビ： 毎週月曜 26：10～

AT-X： 毎週月曜 23：00～

※放送日時は予告なく変更となる場合が御座います

【主題歌情報】

オープニングテーマ：「風のアンセム」 feat. suis from ヨルシカ／ Eve(TOY'S FACTORY)

エンディングテーマ：「ただ美しい呪い」／ Nakamura Hak(maximum10)

【商品情報】

■TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」Blu-ray

＜とんがり帽子のアトリエ 上巻 初回生産限定版＞

発売日：2026年7月29日(水)

品番：EYXA-14991(Blu-ray)

料金：20,000円（税込22,000円）

収録内容：全6話（1話～6話）／PVやCMなど

初回仕様：特製箔押しスリーブケース／原作・白浜鴎描き下ろしイラスト使用デジパック

初回封入特典：キャラクターデザイン・うなばら海里描き下ろし表紙ブックレット／特製箔押しポストカード（4種）

＜とんがり帽子のアトリエ 下巻 初回生産限定版＞

発売日：2026年9月30日(水)

品番：EYXA-14992(Blu-ray)

料金：20,000円（税込22,000円）

収録内容：全7話（7話～13話）／PVやCMなど

初回仕様：特製箔押しスリーブケース／原作・白浜鴎描き下ろしイラスト使用デジパック

初回封入特典：キャラクターデザイン・うなばら海里描き下ろし表紙ブックレット／特製箔押しポストカード（2種）

●メーカー特典等の詳細・ご予約は：https://tongari-anime.com/bd-cd/?tag=2034

●CM映像：https://youtu.be/Ce-cuRi1AqE

■とんがり帽子のアトリエOriginal Soundtrack

好評発売中

品番：EYCA-14989～90(CD2枚組)

料金：3,000円（税込3,300円）

収録内容：Disc-1＆2合計46トラック収録（合計約118分）

●メーカー特典等の詳細・購入は：https://tongari-anime.com/bd-cd/?tag=2035

●CM映像：https://youtu.be/gNG1fJYdm9c

【原作情報】

〈原作〉 白浜 鴎

〈連載〉 講談社「モーニング・ツー」にて好評連載中

〈コミックス〉 第1巻～第16巻好評発売中

「小説 とんがり帽子のアトリエ」（青い鳥文庫）発売中

「とんがり帽子のアトリエ イラスト集」発売中

―――世界中で続々受賞中!!―――

全国書店員が選んだおすすめコミック 一般部門 <日本>

Les Mordus du Manga（パリの公立図書館が選んだ8-12歳少年へのベスト漫画）<フランス>

Japan Expo Daruma d'or manga（漫画部門の最高賞） <フランス>

同 Daruma du meilleur seinen（最優秀青年ジャンル） <フランス>

2018,2022 Salon del Manga de Barcelona Mejor Seinen（最優秀青年賞）<スペイン>

Ridibooks Comic Award 次に来る漫画賞 <韓国>

韓国漫画映像進興員選定 優秀漫画図書50作品 (コメディ、ファンタジー部門) <韓国>

アイズナー賞 最優秀アジア作品賞 <アメリカ>

ハーベイ賞 Best Manga <アメリカ>

You Should Read This Manga 2023 全世界・一般投票により選出

ほか多数

公式HP: https://tongari-anime.com/

公式X: https://x.com/tongari_anime

本PV公開中：

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0BrBWvjGmWc ]

ノンクレジットオープニング映像：

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rQ0S_0CepIo ]

ノンクレジットエンディング映像：

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=tN_1OM5BGws ]

(C)白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会