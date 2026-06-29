スポーツバイクレンタルプラットフォーム「RINCLE」、全国19都府県・56店舗体制へ拡大

PEDALSTANDARD株式会社ロードバイクレンタルプラットフォーム リンクル

PEDAL STANDARD株式会社（代表取締役：増永康已）が運営するスポーツバイクレンタルプラットフォーム「RINCLE（リンクル）」は、全国のスポーツバイク専門店との連携を拡大し、2026年6月時点で全国19都府県・56店舗体制となりました。

RINCLEは、各地域のプロショップ品質のスポーツバイク体験を、Web予約を通じて誰でも気軽に利用できるプラットフォームです。

「もっと身近に。もっと自由に。」をコンセプトに、スポーツバイクの魅力を“体験”から広げていくことを目指しています。

【URL】https://rincle.co.jp/

RINCLE加盟店分布マップ

RINCLEは2026年2月、全国12都府県・24店舗でサービスを開始しました。

その後、全国のスポーツバイク専門店から多くの反響をいただき、2026年6月現在では19都府県・56店舗へと拡大しています。

現在はロードバイクに加え、クロスバイク、MTB、ミニベロ、折りたたみ自転車、e-Bikeなど、幅広いカテゴリーのスポーツバイクを体験できる環境が整いつつあります。

また、購入前に実際に乗ってみたい旅先で本格的なスポーツバイクを楽しみたい家族や仲間とサイクリングを楽しみたいといったニーズに応えるサービスとして、全国で利用が広がっています。

「体験できる場所がない」を解決する

スポーツバイクは、実際に乗ることでその魅力が伝わる乗り物です。

一方で、どこで体験できるかわからないどのモデルを選べばよいかわからない購入前に試せる環境が少ないといった理由から、最初の一歩のハードルが高いという課題があります。

RINCLEでは、地域のスポーツバイク専門店と連携し、オンライン予約とプロショップによるサポートを組み合わせることで、安心してスポーツバイクを体験できる環境を提供しています。

レンタル体験後には、自分に合ったスポーツバイク選びサイズやモデルの相談楽しみ方や乗り方の提案

など、購入前の相談までサポートできることも特徴です。

単なるレンタルではなく、スポーツバイクとの出会いの入口としての価値づくりを進めています。

代表コメント

「スポーツバイクは実際に乗ることで魅力が伝わる乗り物です。しかし、体験できる場所や機会はまだ十分とは言えません。RINCLEは全国のプロショップと連携し、誰もが安心してスポーツバイクを体験できる環境づくりを進めています。

今後は全国300店舗体制を目指し、スポーツバイクとの出会いをより身近なものにしていきます。」

PEDAL STANDARD株式会社

代表取締役 増永 康已

加盟状況（2026年6月時点）

RINCLE加盟店

■ 加盟店舗数

56店舗

■ 対応エリア

全国19都府県

宮城県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県

【加盟店募集】全国のスポーツバイク専門店・プロショップの皆さまへ

RINCLEでは、全国各地でスポーツバイクレンタルを提供する加盟店を募集しています。

ロードバイク、クロスバイク、ミニベロ、E-BIKE、MTBなど、店舗が保有するスポーツバイクを活用し、地域のサイクリング体験の拡大と新たな収益機会の創出を目指します。

レンタル事業を新たに始めたい店舗様、試乗車・展示車を有効活用したい店舗様は、下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ先

RINCLE運営事務局

Mail：info@pedalstandard.com

Web：https://pedalstandard.com/#CONTACT_PEDAL

主な取り扱いスポーツバイクブランド

SPECIALIZED／TREK／BROMPTON／CANNONDALE／GIANT／BIANCHI/ANCHOR など

RINCLE（リンクル）とは？

RINCLE とは、Web での予約システムと、スポーツバイク専門店な

らではの接客・整備品質を組み合わせた、スポーツバイクレンタルプラットフォームです。オンラインの利便性と、リアルなプロショップ体験。その両立によって、初めての方でも安心してスポーツバイクを体験できる仕組みを提供します。

□提携するのは、整備・接客・安全性と「体験価値」を重視するス ポーツバイク専門店。

□予約・決済・在庫管理はDX化、店舗側の運用負担を最小限に。

□店舗スタッフが、走り方やコースの相談などをサポート

サービス概要

□ サービス名：RINCLE（リンクル）

□ 内容：地域のスポーツバイク専門店と連携したプラットフォーム

□ 現在の体制：56店舗（19都府県）

目標規模：全国47都道府県／300店舗／3,000台

□ RINCLE 公式ホームページ ht(https://rincle.co.jp/)tps://rincle.co.jp/(https://rincle.co.jp/%E2%96%A1)

□ RINCLE Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/rincle_official/

会社概要

スポーツバイクレンタルプラットフォーム『RINCLE』ロゴ」

□ 会社名：PEDAL STANDARD株式会社

□ 代表者：代表取締役 増永 康已

□ 本社所在地：〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル9F

□ 事業内容：スポーツバイク関連プラットフォーム運営

□ コーポレートサイト：https://pedalstandard.com/

お問い合わせ先

RINCLE運営事務局

Mail：info@pedalstandard.com

Web：https://pedalstandard.com/#CONTACT_PEDAL