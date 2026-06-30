【要注意】買取店のチラシ配布エリアを勘で決めていませんか？商圏別反響管理の重要性
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353435/images/bodyimage1】
■チラシは配って終わりではなく、反響エリアまで見ないと改善できない
新聞折込、ポスティング、地域情報誌への掲載は、買取店にとって今も重要な集客手段です。特に貴金属、ブランド品、時計、ジュエリー、着物、骨董品などは、Web広告だけでは拾いきれない中高年層や近隣住民からの反響につながることがあります。しかし、問題は「どのエリアに何枚配ったか」と「どのエリアから誰が反応したか」がつながっていない店舗が多いことです。GoogleマップやGoogleビジネスプロフィール経由の来店、LINE査定、電話問い合わせ、Web査定、出張買取の予約が混ざると、チラシの効果が見えにくくなります。
■問い合わせ経路を聞かないままでは、反響の良い町名が分からない
現場では、電話で「金の相場はいくらですか」と聞かれた顧客、LINEでブランドバッグの写真だけ送ってきた顧客、チラシを見て出張買取を相談してきた顧客が同じ流れで処理されがちです。その場で受付日時、顧客名、電話番号、LINE、問い合わせ経路、配布エリア、査定品目を残しておかなければ、あとから「今月のチラシは良かったのか」を判断できません。成約した案件だけでなく、査定後に保留になった顧客、相見積もり中の顧客、キャンセルになった顧客まで追うことで、初めて商圏ごとの反響の質が見えてきます。
■見るべき数字は配布枚数ではなく、町名別の査定化率と成約率
チラシ集客で確認すべきなのは、単純な配布枚数や問い合わせ件数だけではありません。店舗オーナーが見るべき項目は、配布エリア、来店経路、問い合わせ件数、査定件数、成約率、キャンセル率、再連絡予定、買取単価、粗利、担当者別対応状況です。たとえば、A町は問い合わせ数が少なくても時計や貴金属の単価が高い、B町は電話件数は多いが査定前キャンセルが多い、C町は催事買取との相性が良い、といった差が出ることがあります。ここをExcelや紙の受付表だけで追うと、担当者の記憶に依存しやすくなります。
■チラシ反響と在庫・古物台帳が分断すると経営判断が遅れる
買取店では、集客管理だけでなく、その後の在庫管理、販売状況、金庫管理、古物台帳情報までつながっている必要があります。たとえば、チラシ経由で買取した金券やジュエリーが在庫としてどれだけ残っているのか、ブランド品が販売済みなのか、時計が金庫内に保管されたままなのかが分からなければ、チラシの粗利貢献も見えません。古物台帳への転記、在庫番号の管理、店舗別売上の集計が別々になっていると、店長任せの管理になり、多店舗展開時に数字の確認が遅れます。
■商圏管理を見直すなら、問い合わせから成約後まで一元化する
リユース市場では店舗、Web、LINE、Googleマップ、出張買取、催事買取など、顧客接点が増えています。だからこそ、チラシ配布エリアを勘で決めるのではなく、問い合わせから査定、成約・保留・キャンセル、再連絡、在庫、売上までを同じ流れで確認することが重要です。買取コージは、買取業に特化したクラウド型CRMです。電話、LINE、Web査定などの問い合わせ情報、案件ごとの進捗、査定履歴、顧客情報、在庫、金庫、売上分析、古物台帳対応をクラウド上でまとめて管理しやすくします。店舗買取、出張買取、催事買取を組み合わせている事業者でも、紙、Excel、スプレッドシート、個別メモに分散しがちな情報を集約しやすくなります。
■まずは過去1か月の反響を町名単位で見直す
チラシ集客を改善する第一歩は、新しいデザインを作ることではなく、過去1か月の反響を整理することです。どのエリアに配り、誰が問い合わせ、何を査定し、いくら提示し、成約したのか。保留客への再連絡はできているのか。口コミ投稿を依頼すべき顧客を把握できているのか。ここを確認するだけでも、次回の配布エリアや訴求内容は変わります。買取コージは、買取店の問い合わせ管理、顧客管理、在庫管理、古物台帳対応を支援し、少人数運営や複数店舗運営でも業務を標準化しやすくするクラウド型CRMです。
【サービス概要】
サービス名：買取コージ
URL：https://kaitori-koji.jp/
提供形態：クラウド型CRM
対象：店舗買取・出張買取・催事買取などを行う買取事業者
対応機能：問い合わせ一元管理、案件管理、在庫管理、顧客管理、金庫管理、売上分析、古物台帳対応 など
【会社概要】
会社名：合同会社マイアジアエンターテイメント
所在地：東京都小金井市本町6-9-39
設立：2021年11月
事業内容：買取業特化のSaaS型顧客管理システム「買取コージ」他
URL：https://kaitori-koji.jp/
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
■チラシは配って終わりではなく、反響エリアまで見ないと改善できない
新聞折込、ポスティング、地域情報誌への掲載は、買取店にとって今も重要な集客手段です。特に貴金属、ブランド品、時計、ジュエリー、着物、骨董品などは、Web広告だけでは拾いきれない中高年層や近隣住民からの反響につながることがあります。しかし、問題は「どのエリアに何枚配ったか」と「どのエリアから誰が反応したか」がつながっていない店舗が多いことです。GoogleマップやGoogleビジネスプロフィール経由の来店、LINE査定、電話問い合わせ、Web査定、出張買取の予約が混ざると、チラシの効果が見えにくくなります。
■問い合わせ経路を聞かないままでは、反響の良い町名が分からない
現場では、電話で「金の相場はいくらですか」と聞かれた顧客、LINEでブランドバッグの写真だけ送ってきた顧客、チラシを見て出張買取を相談してきた顧客が同じ流れで処理されがちです。その場で受付日時、顧客名、電話番号、LINE、問い合わせ経路、配布エリア、査定品目を残しておかなければ、あとから「今月のチラシは良かったのか」を判断できません。成約した案件だけでなく、査定後に保留になった顧客、相見積もり中の顧客、キャンセルになった顧客まで追うことで、初めて商圏ごとの反響の質が見えてきます。
■見るべき数字は配布枚数ではなく、町名別の査定化率と成約率
チラシ集客で確認すべきなのは、単純な配布枚数や問い合わせ件数だけではありません。店舗オーナーが見るべき項目は、配布エリア、来店経路、問い合わせ件数、査定件数、成約率、キャンセル率、再連絡予定、買取単価、粗利、担当者別対応状況です。たとえば、A町は問い合わせ数が少なくても時計や貴金属の単価が高い、B町は電話件数は多いが査定前キャンセルが多い、C町は催事買取との相性が良い、といった差が出ることがあります。ここをExcelや紙の受付表だけで追うと、担当者の記憶に依存しやすくなります。
■チラシ反響と在庫・古物台帳が分断すると経営判断が遅れる
買取店では、集客管理だけでなく、その後の在庫管理、販売状況、金庫管理、古物台帳情報までつながっている必要があります。たとえば、チラシ経由で買取した金券やジュエリーが在庫としてどれだけ残っているのか、ブランド品が販売済みなのか、時計が金庫内に保管されたままなのかが分からなければ、チラシの粗利貢献も見えません。古物台帳への転記、在庫番号の管理、店舗別売上の集計が別々になっていると、店長任せの管理になり、多店舗展開時に数字の確認が遅れます。
■商圏管理を見直すなら、問い合わせから成約後まで一元化する
リユース市場では店舗、Web、LINE、Googleマップ、出張買取、催事買取など、顧客接点が増えています。だからこそ、チラシ配布エリアを勘で決めるのではなく、問い合わせから査定、成約・保留・キャンセル、再連絡、在庫、売上までを同じ流れで確認することが重要です。買取コージは、買取業に特化したクラウド型CRMです。電話、LINE、Web査定などの問い合わせ情報、案件ごとの進捗、査定履歴、顧客情報、在庫、金庫、売上分析、古物台帳対応をクラウド上でまとめて管理しやすくします。店舗買取、出張買取、催事買取を組み合わせている事業者でも、紙、Excel、スプレッドシート、個別メモに分散しがちな情報を集約しやすくなります。
■まずは過去1か月の反響を町名単位で見直す
チラシ集客を改善する第一歩は、新しいデザインを作ることではなく、過去1か月の反響を整理することです。どのエリアに配り、誰が問い合わせ、何を査定し、いくら提示し、成約したのか。保留客への再連絡はできているのか。口コミ投稿を依頼すべき顧客を把握できているのか。ここを確認するだけでも、次回の配布エリアや訴求内容は変わります。買取コージは、買取店の問い合わせ管理、顧客管理、在庫管理、古物台帳対応を支援し、少人数運営や複数店舗運営でも業務を標準化しやすくするクラウド型CRMです。
【サービス概要】
サービス名：買取コージ
URL：https://kaitori-koji.jp/
提供形態：クラウド型CRM
対象：店舗買取・出張買取・催事買取などを行う買取事業者
対応機能：問い合わせ一元管理、案件管理、在庫管理、顧客管理、金庫管理、売上分析、古物台帳対応 など
【会社概要】
会社名：合同会社マイアジアエンターテイメント
所在地：東京都小金井市本町6-9-39
設立：2021年11月
事業内容：買取業特化のSaaS型顧客管理システム「買取コージ」他
URL：https://kaitori-koji.jp/
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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