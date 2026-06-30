スルタン・ビン・アフマド殿下、スペインでメディア分野の修士課程修了式に出席

スペイン・バルセロナ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- シャルジャ首長国副首長でシャルジャ大学（UOS）学長を務めるシェイク・スルタン・ビン・アフマド・ビン・スルタン・アル・カシミ殿下は金曜日、バルセロナ大学で、「メディア・アントレプレナーシップおよびデジタル・イノベーション」理学修士課程の第1期生修了式に出席しました。同課程は、シャルジャ大学コミュニケーション学部がバルセロナ大学と提携し、シャルジャ・メディア・シティ（Shams）の戦略的支援を受けて提供する、同種としては初の課程です。

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Sultan Bin Ahmed attends Media Master's Graduation in Spain (Photo: AETOSWire)

同殿下は、修了生の成果に誇りを示し、知識、卓越性、国際理解を重んじる姿勢を共有する両大学の強固な連携をたたえました。また、修了は終わりではなく、新たな歩みの始まりであると強調しました。

同殿下は修了生を安全な港を離れる船になぞらえ、船は水平線の彼方へ進み、未知を受け入れ、新たな世界を発見するために造られていると述べました。また、修了生は、成功に必要な知識、粘り強さ、決意を備え、機会と課題、そして達成の可能性に満ちた未来へ踏み出していると語りました。

同殿下はさらに、このビジョンは、より広い世界と関わり、そこから学び、そこに貢献することが繁栄につながると信じていたアラブ首長国連邦（UAE）の先人たちの価値観を反映していると述べました。同殿下は、この修士課程をこうした信念の現代的な表れと位置付け、シャルジャとバルセロナを結び付けるとともに、2つの優れた教育機関、それぞれの文化、そして卓越性の伝統を一つにするものだと説明しました。この課程は、学生が両国の知的・文化的な強みを享受し、つながりがますます深まる世界で成功するキャリアを築くための準備を整えるものです。

同殿下は、この専攻課程は、優れた新しいアイデアが生まれ、情報が世界に発信される前に精査・解釈され、形づくられる特別な場であると強調しました。デジタル時代には、情報が伝わる速度と広がり方が変わり、修了生たちが生み出すストーリー、プラットフォーム、ナラティブは世界中の人々に届くようになりました。こうした力には、謙虚さ、誠実さ、洞察力が求められます。

同殿下は、第3の戦略的パートナーであるShamsが、学術界、産業界、クリエイティブ経済をつなぐ強固な協力関係の構築に果たす役割を強調しました。同殿下は、この連携が修了生に実践経験、多様な視点に触れる機会、そして実社会の課題に取り組むために必要なスキルをもたらすと語りました。また、修了生に対し、知識の探求を続け、他者に刺激を与えていくよう促すとともに、修了生の家族と両大学の教員・職員に謝意を示しました。

同殿下は24人の修了生に修了証書を授与し、祝意を伝えるとともに、今後のキャリアでの成功を願いました。

式典に先立ち、同殿下はバルセロナ大学学長のジョアン・グアルディア・オルモス博士と会談し、学術・科学協力を強化する方策について協議しました。また、同大学の学術施設、式典ホール、図書館、希少な写本や書籍のコレクションを視察しました。

訪問中、同殿下はシャルジャ・メディア・シティ（Shams）とバルセロナ大学文献学・コミュニケーション学部による覚書の締結に立ち会いました。この覚書には、シャルジャ・メディア・シティ（Shams）の局長、ラシード・アブドゥラ・アル・オバド氏と、バルセロナ大学文献学・コミュニケーション学部長のジョアン・G・ブルゲラ博士が署名しました。この覚書は、メディア、デジタル・イノベーション、起業、科学研究、クリエイティブ産業における協力の枠組みを定めるものです。

また、この覚書は、国内人材の支援、起業家精神の醸成、革新的な学生プロジェクトを市場投入可能なメディア製品へと発展させる取り組みを後押しするとともに、学術・実務交流、研修プログラム、会議、セミナー、ワークショップを促進し、主要な学術機関とのパートナーシップに対するShamsの取り組みをさらに強化するものです。

提供元： AETOSWire

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