KTC GROUP［中央出版ホールディングス株式会社（本社：愛知県長久手市、代表取締役社長：前田 哲次）を中核とする企業グループ］において、婚活支援事業を展開する「婚活・結婚相談所はなえる」（運営：株式会社Beautiful Life、本社：愛知県名古屋市）は、愛知県長久手市と「出会い創出イベント」を共催いたします。本イベントは、末広がりの『8』が並び縁起の良いとされる令和8年8月8日（土）に『恋活イベント in IKEA長久手』として開催するものです。

■本イベント開催の背景・目的

本イベントは、全国でも住民の平均年齢が若い自治体として知られる長久手市と連携し、当グループが運営する婚活支援事業「はなえる」が婚活支援の専門的なノウハウを提供することで、少子化対策の一助となることを目指して開催するものです。また、地域企業であるIKEA長久手の協力を得ることで、「行政・民間企業・地域企業」による連携事業が実現しました。 本イベントを通じて、地域で暮らす独身男女に自然な出会いの機会を提供するとともに、将来的な結婚や家族形成につながるきっかけづくりを支援することで、地域社会の活性化と持続的な発展への貢献を目指します。 なお、本イベントを運営する「はなえる」では、在籍する15名の女性スタッフ全員が、子育てと仕事を両立しながら活躍しています。結婚や出産後も継続して働ける環境づくりを推進し、女性の活躍支援にも積極的に取り組んでいます。

■イベント概要

IKEAのスツールカバー制作を通じて、参加者同士が自然に交流できる機会を提供します。 【日時】2026年8月8日（土）17:30～19:30 【会場】IKEA長久手 2階スウェーデンレストラン（長久手市神門前502番地） 【定員】男女各15名 【参加費】男性5,000円、女性3,500円 （ドリンク代、材料費、持ち帰り用ブルーバッグ代） 【対象】愛知県内在住の25～35歳の独身男女 ※申し込み多数の場合は抽選としますが、 長久手市内在住・在勤の方を半数まで優先します 【申込方法】専用サイトよりお申し込みください。 URL:https://sites.google.com/view/nagakute-event/

■運営会社・お問い合わせ

【運営会社】 ＜KTC GROUP＞ https://www.ktcgroup.jp/ 運営会社：中央出版ホールディングス株式会社 代表取締役：前田 哲次 所在地：愛知県長久手市城屋敷８０１番地 URL：https://chuoh-holdings.co.jp/

【お問い合せ先】 ＜長久手市子ども政策課＞ 0561-56-2555 ＜婚活・結婚相談所はなえる＞ 0120-956-439 hanaeru@hanamaru-kon.com

※報道機関各位におかれましては、参加者のプライバシー保護の観点から、参加者の撮影に際しては、人物にぼかしを入れるなど、個人が特定されないよう、十分にご配慮いただきますようお願いいたします（本人の同意がある場合を除く。）