今年で第91回目を迎える、初夏の風物詩『源氏あやめ祭』が、7月4日（土）と7月5日（日）の2日間にわたり「伊豆長岡温泉街」・「源氏山」・「湯らっくす公園」・「古奈もみじ公園」で開催。 ライトアップ演出は7月2日（木）から実施しており、自然豊かな源氏山の、普段は見ることのできない幻想的な空間をお楽しみいただけます。

【幻想的な世界に包まれる無数の風車】

第91回源氏あやめ祭では、古奈地区と長岡地区をつなぐ風車装飾を実施いたします。 源氏あやめ祭を象徴する人気コンテンツのひとつとして注目を集めており、夏の風物詩として多くのご来場者の皆様に親しまれています。 数千個にも及ぶ風車装飾は、願いを書き込んだ奉納風車。 伊豆の国市内３中学校（長岡中学校、韮山中学校、大仁中学校）の生徒、約1,000名の皆様と、静岡県立伊豆の国特別支援学校の生徒、約100名の皆様にもご協力いただき、約4,000 個の奉納風車が並ぶ様子は壮観。 光に包まれて浮びあがる風車に書かれた願いを、天空へ伸びる光の柱が天まで届けます。 風車には古くから「祈り」や「厄払い」、そして「人々の想いを風に乗せて届ける」といった意味が込められています。 ライトアップ演出と数千個に及ぶ色鮮やかな風車が、源氏山から吹き抜ける風を受けて一斉に回転する光景は、訪れる人々の願いや想いが風に乗って未来へと運ばれていくかのような幻想的な空間を創り出します。 思わず写真に収めたくなるスポットとしてもおすすめです。

【昨年の2倍超え！大迫力のライトアップ演出で光に包まれる“イマーシブ”な体験を。】

昨年も多くのご来場者様からご好評をいただいたライトアップ演出。 今年はAXIZLight［アクシーズライト］の演出でさらにスケールアップ＆パワーアップ！ 約300個を超える行灯にはオリジナル和モダン行灯が追加され、総ボリュームは昨年の2倍超え！さらに進化した「源氏あやめ祭」ライトアップをお楽しみいただけます。 長岡地区からあやめ御前広場への道には1700万色以上のやわらかい光のグラデーションに包まれる「光の回廊」が登場。行灯が並ぶ幻想的な階段を上った先にあるあやめ御前広場で は、昭和初期に造られたあやめ御前の姿を彫った石造物や祠、奉納風車のライトアップに加え、温泉街や祭りのにぎやかさを思わせる光と音のショープログラムが開催。 やわらかな灯りに誘われ、鮮やかな灯りに包まれる「光の坂」をぬけると、ずらーっと行灯が並ぶ古奈への道が現れる。樹々に灯された灯りが古奈までの道の友。 誘われるままに下っていけば、美女桜の周りの樹々や弥勒堂が新たなコントラストで浮かびあがる。光にみとれているとあっという間に古奈地区へ。古奈もみじ公園ではもみじなどの植物や、あやめ御前の供養塔、奉納風車がやわらかな灯りで浮かびあがる。 訪れた皆様を幻想的な夜のひと時へと誘う、温泉街ならではの自然と灯りに包まれる散策路。昼間とは異なる表情を見せる景観とともに、源氏山、伊豆長岡・古奈の魅力をぜひご体感ください。

【長岡と古奈をつなぐ奇跡の天空光！】

今年のライトアップの特徴であり、見どころの一つとして特筆されるのが、長岡側からも、古奈側からも夜空を見上げるとまっすぐに伸びる光の柱。 その光はまるで、古奈地区と長岡地区が手と手を取り合い、ひとびとが一つになって未来へと進んでいく姿を象徴しているかのよう。 天空へまっすぐ伸びる光の柱が長岡と古奈の二つの温泉街をつなぎ、風車の願いを天へと届けます。 夜空へと伸びる光に想いを重ねながら、幻想的な景観をお楽しみください。 そして！ ライトアップだけではなく、古奈もみじ公園で行われる「古奈踊り広場」や、湯らっくす公園で行われる「長岡お祭り広場」では、出店やよさこいソーラン、チアリーディングなどのパフォーマンスまで！ ライトアップのみならず、地域全体をまるっと楽しめる、沢山のイベントを開催しておりますので、恋人やご友人、ご家族と一緒に、この夏を一生忘れられない夏にしてみてはいかがでしょうか。

【開催概要】

■名称：第91回「源氏あやめ祭」 ※ 専用駐車場はございません。公共交通機関のご利用をお願いいたします。 [詳細は公式情報をご確認ください] https://izunotabi.com/news/genjiayamefestival90/ ------------------------ ① 源氏山ライトアップ ■開催情報：7月2日（木）～7月5日（日） ■時間：7月2日（木）・3日（金）19：00～21：00 7月4日（土）・5日（日）日没～22：00 ■場所：古奈もみじ公園～源氏山公園・あやめ御前広場～湯らっくす公園 ------------------------ ② 風車の装飾 ■開催情報：7月2日（木）～7月5日（日） ■時間：日没～22：00 ■場所：古奈もみじ公園・あやめ御前広場 当日はどなたでも簡単に作れる風車作成ブースも本部に設置しております。 ぜひ皆様の願いを風車に書きこんで特設会場に奉納してみてはいかがしょうか？ ------------------------ ③ 古奈踊り広場 ■開催情報：7月4日（土） ■時間：15：00～20：00 ※雨天中止 ■場所：古奈もみじ公園 「子ども向けイベント部門」 5町内会 模擬店（幼児～中学生対象） 「おどり部門 他」 いずのくに音頭をはじめ、よさこいソーランやチアリーディング。 Newイベントの大声コンテスト等盛り沢山！入賞された方には景品も！！ ------------------------ ④ 長岡お祭り広場 ■開催情報：7月5日（日） ※雨天の場合は15時に実施・中止・会場変更等の判断し放送等でお知らせいたします。 会場変更の場合は、プログラム調整の上、あやめ会館にて実施予定です。 ■時間：17：30～20：30 ・神輿（武友会）⇒18：00～21：00 ・長岡地区 山車帰り⇒20：00～20：30 ■場所：湯らっくす公園 2日目も、チアリーディングや伊豆太鼓、ヒップホップ等も注目！ 高校生プロシンガーの浦山飛鳥さんやポップス＆演歌歌手の有森なつかさんをはじめ、幅広いダンスパフォーマンスも必見です！ ------------------------ この夏のひとときを特別な一日に。ぜひお越しください！

【ゆる～くデザイン“あくち～む”とは？】

『ゆる～くデザイン“あくち～む”』は若手チームでありながら、国宝や世界遺産、城跡等の重要文化財でのライトアップ、著名観光地イルミネーションなどの照明デザイン・プログラムを數多く担当している演出照明のプロ集団。 最新の照明システム、サーチライト照明、プロジェクション演出など多彩な演出照明を従え、そのすべてを100分の4秒単位で音楽と光の同期プログラムを実現。 先進技術×AI ＋ 照明デザイン×AI ＝“あくち～む”が目指す新感覚ゆる～くデザイン“あくち～む”は、対象物側が持つ魅力を最大限に高め、SNS拡散性にフォーカスしたバズる照明デザインを創造する、クセになる新感覚デザインと演出照明を制御する緻密なプログラムで、各地で来場者の心を捉えている。 ■ゆる～くデザイン“あくち～む”：https://axizlight.com/?page_id=3052

【照明演出チーム AXIZ Light とは？】

AXIZLight［アクシーズライト］－ 国宝や世界遺産、東京ドーム、皇居、城郭、オリンピック関連など膨大な実績を有する演出ライティングに特化したプロフェッショナル照明デザイン＆照明プログラムチーム。 ライトアップデザインやイルミネーションデザインではＴＶや新聞などにも多数取り上げられ、日本中の話題の名所を多数手掛ける。 特に、最新鋭のデジタル演出照明プログラムやLED素子までの拘り、そして色彩1600万色以上100分の4秒まで音楽を刻む演出技法は一線を画す高い次元の演出ライティングを確立し、光りに究極に特化した照明デザイン＆プログラムチームが作り出す作品として多大な評価を多数頂けている。 ■AXIZLight：https://www.izsound.jp/Laser/info.html ■イルミネーション事例： https://www.izsound.jp/Laser/LED_ConstructionAXIZ_000.html ■ライトアップ事例：https://www.izsound.jp/Laser/LED_ConstructionAXIZ_2_000.html ■演出照明デザイナーKITA TOSHI：https://www.kitatoshi.com/ ■ゆる～くデザイン“あくち～む”：https://axizlight.com/?page_id=3052

【会社情報】

名称 （株）One Bit［カブシキガイシャ ワンビット］ 所在地 〒166-0012 東京都杉並区和田1-1-13-B1F／代表TEL:03-3229-7790／FAX:03-3229-7792 設立 2007年2月13日 資本金 1,000万円 商標登録 AXIZLight 第5901293・第5901295／その他SG STUDIO、To You home’s取得済 主要取引先 日本テレビ放送網（株）／（株）東京放送／（株）フジテレビジョン／ 全国朝日放送（株）／（株）テレビ東京／日本放送協会／BS・CS放送全般／電通／博報堂／そのほか都道府県・市町村・各種代理店・制作会社・神社仏閣・ホテル・商業施設 等 輸入国 東アジア フランス アメリカ 取扱商材数 1,000点以上 全種日本国内生産物責任法保険加入 ＡＸＩＺＬｉｇｈｔ建設業許可番号 東京都知事 許可（般－５）第１５７４６２号 お問い合わせ info@izsound.jp ～One Bit & iz sound（ワンビット＆イズサウンド）～ 弊社へのお仕事の御相談・御発注はこちらまで、お気軽にどうぞ https://www.izsound.jp/izsound/izsoundsyoukai.html エキストラ・役者・ナレーター・モデルほか 振り付け師・ダンサー・ポージング・楽器奏者ほか レンタルスタジオ・レンタル衣装・レンタル小道具・レンタル照明・音響ほか リサーチ・撮影・編集・ロケーションコーディネイトほか Tel（代）03-3229-7790 info@izsound.jp

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