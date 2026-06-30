6月30日(火)にプレジオシリーズの賃貸マンション 「プレジオ城東」が竣工

株式会社プレジオ（本社：大阪府大阪市/代表：上山 祐平）は、大阪府大阪市城東区今福南三丁目において開発してまいりました、賃貸マンション「プレジオ城東」が竣工しましたことをお知らせいたします。

当物件は、Osaka Metro長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅より徒歩12分の場所に位置しています。京橋や心斎橋といった大阪市内主要エリアへ乗り換えなしでスムーズに移動でき、都心へのアクセスに優れています。物件周辺にはスーパーマーケットやコンビニエンスストア、大型商業施設などの生活利便施設が充実しており、都市の利便性を享受しながら快適に暮らせる住環境が整っています。



【外観 イメージパース】



本物件は「和モダン」をコンセプトに、都市生活の中に和の安らぎを添えるデザインを採用しました。洗練されたシルエットに落ち着きのある色調を組み合わせ、現代的な建築美の中に日本的な情緒を感じさせる佇まいを実現しています。街並みに調和しながらも、上質な素材感と端正なファサードが、住まう人に誇りと安らぎを与えるランドマーク性を創出しています。



【エントランスホール イメージパース】

エントランスホールは、住まう人を優しく迎え入れる「和の迎賓空間」としてデザインされています。木の温もりを感じさせる質感豊かな素材と、柔らかな間接照明が調和し、静謐で落ち着きのある空間を演出しています。都市の喧騒を忘れさせる洗練された和の意匠が、日常の中に安らぎと高い品格をもたらします。

【室内 イメージ写真】

間取りは全室1LDKの6タイプ（36.66㎡から40.18㎡）で構成されており、主に単身者やDINKs層を中心とした居住者を想定しています。室内設備には、美容ブランド『ReFa』のシャワーヘッドや16インチの大型浴室テレビを全室に標準装備し、高い居住性とリラックスタイムの充実を追求しました。また、物理鍵が不要なスマートロックや無料Wi-Fiを完備し、ペット飼育も可能で、多様な現代のライフスタイルに寄り添う快適な住空間を提供します。

◇物件概要