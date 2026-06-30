群馬・栃木県内で子どもたちの学習指導を行う「英進進学教室（運営：CKCネットワーク株式会社、以下当塾）」は、2026年6月をもちまして創立50周年の節目を迎えました。 当塾は2021年、多様な教育インフラを持つ「KTCグループ」へ参画。少子化が進む地方都市において、50年培った地域密着の指導力と全国規模のグループシナジーを融合させ、AI時代・激動の令和を生き抜く「思考力」と「アウトプット力」を養う対面対話型授業を本格始動いたします。 また、本発表に伴い、実際の授業風景および講師陣のバックステージ（研修風景）のメディア取材の受け入れを開始いたします。

■ 背景：創立50周年の老舗塾が選んだ、次の50年のための「攻めのM&A」

少子化や大手塾の地方進出、さらにはスマホの普及による映像授業の台頭など、地方の学習塾を取り巻く環境は激変しています。 その中で英進進学教室が50周年という節目に選択したのは、通信制高校や多様な教育事業を展開する「KTCグループ」への参画という、未来を見据えた「攻めの経営戦略」でした。 50年間地域で守り続けてきた「泥臭く生徒に寄り添う教育」というDNAはそのままに、全国規模のインフラとノウハウという新しい武器を手に入れ、多様化する現代の教育ニーズに応える総合教育プラットフォームへと進化を遂げようとしています。

■ 特徴：タイパ時代にあえてこだわる「対面×対話」で、思考を止めない授業

時間効率性（タイパ）重視の一方通行なデジタル学習が増える現代だからこそ、英進進学教室がこだわり続けるのが「対面での対話型授業」です。 当塾の授業では、講師が一方的に解説するのではなく、生徒への「発問」を細かく交えることで、生徒の思考を一時も止めません。 また、集団授業ならではのメリットを活かし、他の生徒の多様な考え方に触れながら、自分の意見を論理的に組み立てて発表する「アウトプット力」を育てます。

■ KTCグループ参画で実現した「授業技術のシナジー」

全国のグループ集団指導塾の講師陣が、日々の授業の技術やクオリティを競い合う「全国授業大会」に参画。 2026年5月30日に開催された大会の興奮冷めやらぬ中、講師陣は早くも来年の頂点を目指し、日々の授業検討会（特訓）で指導力を限界まで磨き上げています。

■ 統括責任者（狩野 武）のコメント

「おかげさまで英進進学教室は50周年を迎えることができました。これまでの50年は、地域の皆様に育てていただいた歴史です。 そしてこれからの50年は、変化の激しい社会へ羽ばたく子どもたちに、より広い視野と本質的な学力を提供していく義務があります。 KTCグループという強力なパートナーと共に、私たちはこれからも『目の前の生徒のやる気に火をつける』最強の地域密着塾であり続けます。

■ メディア関係者様向け：本件に関する取材・撮影のご案内

創立50周年を機に進化を遂げた当塾の「熱気ある現場」を、ぜひご取材ください。以下の内容について、随時取材・撮影の受け入れが可能です。

① 「思考力とアウトプット力を育てる」対話型授業の密着取材

活気ある授業風景を撮影いただけます。（※座席配置の工夫等、生徒・保護者のプライバシーや顔出しの可否には万全の配慮をいたします）

② 来年の日本一を目指す！講師陣の「模擬授業・秘密特訓」の様子

「プロの塾講師は、どうやって授業力を磨いているのか？」という、普段は見られない塾の舞台裏（授業検討会や研修）をご取材いただけます。

【塾概要】 塾名：英進進学教室 運営会社：CKCネットワーク株式会社 塾代表者：統括責任者 狩野 武 塾本部所在地：群馬県太田市石原町427-2 設立：1976年6月 事業内容：小・中・高校生を対象とした学習塾・進学指導 URL：https://eishin-co.net/ 【運営会社概要】 CKCネットワーク株式会社 代表者：代表取締役 山崎 朋宏 所在地：愛知県名古屋市名東区一社4丁目165 中央出版ビル3F URL：https://www.ckc.co.jp/