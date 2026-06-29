ヘラルボニーが主催する「HERALBONY Art Prize 2026」 にて貝印賞を決定

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：遠藤 浩彰）は、株式会社ヘラルボニー（本社：岩手県盛岡市、以下「ヘラルボニー」）が主催する、障がいのある作家を対象とした国際アートアワード「HERALBONY Art Prize 2026 Presented by 東京建物｜Brillia（ヘラルボニー・アート・プライズ ニーマルニーロク プレゼンティッド バイ トウキョウタテモノ ブリリア）」において、レモコ-レイコ氏の作品「重なる連なり、連なる重なり。」を企業賞「貝印賞」として選定しました。

受賞作品について

レモコ-レイコ（日本）《重なる連なり、連なる重なり。》（2025） / 貝印 賞

本作品を手掛けたレモコ-レイコ氏は、素材や技法にとらわれない自由な発想で、絵画、イラスト、立体など多様な表現を横断しながら制作を行っています。日用品や自然、人体などから着想を得る彼女の創作活動は、6cmのマグネットから14m×4.8mのショーウィンドウまで、幅広いスケールにおよび、モノクロームから色彩豊かな表現までそのトーンもさまざまです。彼女にとって絵は、叶わぬ恋の“昇華”であり、他人軸の思春期を“消化”する拠りどころでもあります。

本作では、瞑想のように色のドット（点）を置き続けた末に生まれた作品で厚いマチエールが奥行きを生み出し、一つ一つのいびつな点に生命力が宿っているのが特徴です。

選定理由・当社の想い

貝印は、創業以来「野鍛冶の精神」を掲げ、暮らしに寄り添う道具を通じて、人々の日々に使いやすさと豊かさを届けてきました。本作品に感じられる油彩の重なり、繊細な陰影、リズムのある構成は、貝印が大切にしてきた「切れ味とやさしさ」の両立、そして多様な感性を尊重しながら新しい価値をつくる姿勢と響き合います。

唯一無二の調和を生み出す本作品とともに、多様な個性が社会の中で自然に輝く未来を切り拓きたいという想いを込め、貝印賞に選定しました。

貝印は日本発のグローバル企業として、国内外に向けて多様な価値観を尊重する姿勢を明確に発信し、本プライズへの参画を通じて、社会的価値の創出とコーポレートブランディングのさらなる向上を目指してまいります。

今後の展開について

今回の受賞作品は、貝印が展開する「紙カミソリ(R)」のデザインへの起用を予定しています。 「紙カミソリ(R)」は、使い捨てカミソリ国内シェアNo.1※の貝印が、グローバル刃物メーカーとして長年培った知見を最大限に活用し、ハンドルに紙、刃体（ヘッド全体含む）に金属を使用することでカミソリを脱プラスチックなアイテムとして開発した、携帯性とデザイン性を兼ね備えた製品です。

11月8日“いい刃の日”に向け、作品の持つ色彩・リズム・質感を日用品へ落とし込むことで、日々の身だしなみの時間にアートと出会う新たな体験を提案してまいります。展開内容の詳細は、決定次第発表予定です。

※ インテージSRI+データ使い捨てカミソリ市場 2024年7月～2025年6月推計販売数量

「HERALBONY Art Prize 2026 Exhibition Presented by 東京建物｜Brillia」

当アワードを主催する株式会社ヘラルボニーは世界中の障害のある作家を対象に、プロ・アマチュア・年齢・国籍を問わず、創作の力を発表する場を提供し、キャリアの芽吹きを後押しすることを目的として、2024年1月31日「異彩（イサイ）の日」に国際的アートアワード「HERALBONY Art Prize 2024」を新たに新設しました。今年は3回目の開催となり、77の国と地域から1,342名のアーティスト、総数2,943点の作品応募が寄せられました。

5月30日より、東京大手町にある国内最大級のギャラリー、三井住友銀行東館1Fのアース・ガーデンにてグランプリをはじめとする受賞作品、最終選出作品全62作品が展示されました。

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼CEO 遠藤 浩彰 https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410（フリーアクセス・ひかりワイド）

https://www.kai-group.com