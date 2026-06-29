【設置拡大中】株式会社エヌケイワイ、松山市を中心に自販機の新規設置を今月も推進 ― 夏に向けて設置強化へ ―

■ 今月も松山市内を中心に新規設置を実施

株式会社三福ホールディングス

三福グループの株式会社エヌケイワイ（本社：愛媛県松山市）は、2026年6月においても松山市を中心に自動販売機の新規設置を実施いたしました。

地域の生活動線に合わせた設置を進めることで、より便利で身近なインフラとしての価値提供を強化しています。

■ 夏に向けて「設置強化」を本格化。6月は7台を新たに設置。

これから迎える夏場は、飲料需要が年間で最も高まる時期となります。

当社ではこの需要期に向けて、自販機の設置台数をさらに拡大し、地域の皆さまの水分補給・熱中症対策を支えるインフラとしての役割を強化してまいります。

今月、松山市三番町、永代町、朝生田町、南高井町、北条、伊予市下吾川、松前町東小泉の各所に新たに自動販売機を設置致しました。

■ エヌケイワイの自販機が選ばれる理由

当社の自販機は、単なる飲料販売にとどまらず、設置先企業・オーナー様にとってもメリットのある仕組みを提供しています。

・初期費用ゼロで設置可能

・電気代のみで導入できるシンプルな運用

・販売手数料による収益化が可能

・福利厚生として従業員満足度の向上

・夏場の熱中症対策として企業価値向上

設置場所の特性に応じて、最適な商品構成・価格設計を行うことで、売上最大化と利便性向上を両立しています。

■ こんな場所での設置を募集しています

現在、以下のようなロケーションでの設置を積極的に募集しております。

・企業敷地内（福利厚生・来客対応）

・工場・建設現場（熱中症対策）

・月極駐車場・遊休地

・店舗前スペース

・集合住宅・トランクルーム

「ちょっとしたスペース」が収益と価値を生む資産に変わります。

■ 設置いただいた企業様のメリット

設置いただくことで、以下のような効果が期待できます。

・従業員の満足度向上

・来客サービスの向上

・福利厚生の充実

・地域貢献・CSRの強化

・空きスペースの有効活用

企業価値の向上にもつながる取り組みとして、多くの企業様にご好評いただいております。

■ 設置のご相談はお気軽に

「設置できるスペースがあるかわからない」

「どれくらい売れるのか知りたい」

「福利厚生として導入したい」

このようなご相談も含め、お気軽にお問い合わせください。

現地確認・ご提案は無料で対応しております。

■ 株式会社エヌケイワイについて

株式会社エヌケイワイは、愛媛県松山市を中心に自動販売機の設置・運営を行い、地域密着型のサービスを展開しています。

今後も地域に必要とされるインフラとして、自販機事業の拡大を推進してまいります。

■会社名：株式会社エヌケイワイ

■住所：愛媛県松山市高岡町139-6

（地図：https://maps.app.goo.gl/NUVu34nvgTxGzzhY6）

■電話番号：089-921-2096

■HP：https://nky.bz/

■受付時間：平日9:00～17:00