AtHeart、新曲「Say It」のジムボールパフォーマンスが話題！リア・キム振付による躍動感あふれるステージに注目
グローバルガールズグループAtHeart（読み：エトハート）が、新曲「Say It」で披露したジムボールを取り入れたパフォーマンスで注目を集めています。
AtHeartは、6月25日のMnet「M COUNTDOWN」を皮切りに、MBC「ショー！音楽中心」、SBS「人気歌謡」に出演し、『TIME TRAVEL PROJECT』第1弾デジタルシングル「Say It」のカムバックステージを披露しました。
「Say It」は、スウェーデンのバンドThe Cardigansの代表曲「Lovefool」をAtHeartならではのスタイルで再解釈したデジタルシングルです。原曲の印象的なメロディラインを生かしながら、ダンサブルなアレンジを加え、グルーヴ感あふれるポップソングへと生まれ変わりました。
ステージでは、爽やかな楽曲の雰囲気とは対照的な高難度のパフォーマンスを披露。歌詞を表現したポイントダンスをはじめ、メンバーの豊かな表情やクールなアティチュードが調和し、観る人を魅了しました。
中でも話題となっているのが、ジムボールを使用したパフォーマンスです。TITAN CONTENTのCPOであり、世界的ダンサー・振付師としても知られるリア・キムが振付ディレクションを担当。予測できないジムボールのダイナミックな動きを振付に取り入れることで、パフォーマンスにより一層の躍動感を生み出しています。
カムバックステージを目にしたファンからは、
・「名曲をトレンディに再解釈していて新鮮！」
・「AtHeartはリリースする楽曲がどれも良い」
・「実力がさらにレベルアップしている」
・「聴けば聴くほどクセになる」
・「幻想的な妖精たちが帰ってきた」
といった好評の声が数多く寄せられています。
『TIME TRAVEL PROJECT』は、1996年に韓国国内外でヒットした名曲を、AtHeartならではの感性で再解釈するグローバルリメイクプロジェクトです。第1弾シングル「Say It」を通じて、30年という時を超え、世代をつなぐ新たな音楽体験を届けています。
AtHeartは今後も「Say It」で音楽番組をはじめとするさまざまな活動を展開し、世界中のファンとの交流を深めていく予定です。
【写真提供：TITAN CONTENT】
【リリース情報】
タイトル：「Say It」
配信日：2026年6月25日（木）
配信URL：https://atheart.lnk.to/SayIt
【MV】
https://www.youtube.com/watch?v=7tAqTZATR84
【AtHeartプロフィール】
AtHeart（読み：エトハート）
TITAN CONTENT所属の7人組K-POPガールズグループ。ミチ、アリン、ケイトリン、ボム、ソヒョン、アウロラ、ナヒョンで構成される。K-POPならではの完成度の高いパフォーマンスと、現代的でグローバルなポップセンスを融合させ、「誠実さ」「感情的なつながり」「静かな自信」を軸とした独自のアイデンティティを表現。スタイリッシュでフレッシュな音楽とビジュアルを通じて、リアルな感情に寄り添うAtHeartならではの世界観を発信している。
【公式HP】
https://atheart.jp
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