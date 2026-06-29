AtHeart、新曲「Say It」のジムボールパフォーマンスが話題！リア・キム振付による躍動感あふれるステージに注目

TITAN CONTENT株式会社

グローバルガールズグループAtHeart（読み：エトハート）が、新曲「Say It」で披露したジムボールを取り入れたパフォーマンスで注目を集めています。

AtHeartは、6月25日のMnet「M COUNTDOWN」を皮切りに、MBC「ショー！音楽中心」、SBS「人気歌謡」に出演し、『TIME TRAVEL PROJECT』第1弾デジタルシングル「Say It」のカムバックステージを披露しました。

「Say It」は、スウェーデンのバンドThe Cardigansの代表曲「Lovefool」をAtHeartならではのスタイルで再解釈したデジタルシングルです。原曲の印象的なメロディラインを生かしながら、ダンサブルなアレンジを加え、グルーヴ感あふれるポップソングへと生まれ変わりました。

ステージでは、爽やかな楽曲の雰囲気とは対照的な高難度のパフォーマンスを披露。歌詞を表現したポイントダンスをはじめ、メンバーの豊かな表情やクールなアティチュードが調和し、観る人を魅了しました。

中でも話題となっているのが、ジムボールを使用したパフォーマンスです。TITAN CONTENTのCPOであり、世界的ダンサー・振付師としても知られるリア・キムが振付ディレクションを担当。予測できないジムボールのダイナミックな動きを振付に取り入れることで、パフォーマンスにより一層の躍動感を生み出しています。

カムバックステージを目にしたファンからは、

・「名曲をトレンディに再解釈していて新鮮！」

・「AtHeartはリリースする楽曲がどれも良い」

・「実力がさらにレベルアップしている」

・「聴けば聴くほどクセになる」

・「幻想的な妖精たちが帰ってきた」

といった好評の声が数多く寄せられています。

『TIME TRAVEL PROJECT』は、1996年に韓国国内外でヒットした名曲を、AtHeartならではの感性で再解釈するグローバルリメイクプロジェクトです。第1弾シングル「Say It」を通じて、30年という時を超え、世代をつなぐ新たな音楽体験を届けています。

AtHeartは今後も「Say It」で音楽番組をはじめとするさまざまな活動を展開し、世界中のファンとの交流を深めていく予定です。

【写真提供：TITAN CONTENT】

【リリース情報】

タイトル：「Say It」

配信日：2026年6月25日（木）

配信URL：https://atheart.lnk.to/SayIt

【MV】

https://www.youtube.com/watch?v=7tAqTZATR84

【AtHeartプロフィール】

AtHeart（読み：エトハート）

TITAN CONTENT所属の7人組K-POPガールズグループ。ミチ、アリン、ケイトリン、ボム、ソヒョン、アウロラ、ナヒョンで構成される。K-POPならではの完成度の高いパフォーマンスと、現代的でグローバルなポップセンスを融合させ、「誠実さ」「感情的なつながり」「静かな自信」を軸とした独自のアイデンティティを表現。スタイリッシュでフレッシュな音楽とビジュアルを通じて、リアルな感情に寄り添うAtHeartならではの世界観を発信している。

【公式HP】

https://atheart.jp

【公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@AtHeart_TITAN

TikTok：https://www.tiktok.com/@atheart.titan

Instagram：https://www.instagram.com/atheart.titan/

X：https://x.com/atheart_titan

Facebook：https://www.facebook.com/atheart.me