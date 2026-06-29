【スピード完売につき緊急増刷】『JAPAN VINTAGE SEIKO（セイコー）』、発売後すぐに大反響につき増刷決定

株式会社シーズ・ファクトリーJAPAN VINTAGE SEIKO 表紙

業界唯一のアンティークウオッチ専門誌として2012年に創刊した『LowBEAT』（ロービート）を発行するメディア会社である株式会社シーズ・ファクトリーは、この度発刊いたしました書籍『JAPAN VINTAGE SEIKO』が、予想を大きく上回る反響により発売後すぐに完売いたしましたことをお知らせいたします。

これに伴い、国内外の多くの時計ファンやコレクターの皆様からの問い合わせが殺到し、その熱いご要望にお応えし、急遽、増刷を決定いたしました。

公式オンラインショップ（ https://www.vintage-seiko.shop/(https://www.vintage-seiko.shop/) ）にて予約受付を再開いたします。なお、増刷分の次回発送は2026年7月下旬より順次発送を予定しております。

JAPAN VINTAGE SEIKO[セイコー]とは？

業界唯一のアンティークウオッチ専門誌として2012年に創刊した『LowBEAT』（ロービート）は、専門性の高い内容でアンティーク時計愛好家を中心とした多くの読者からの支持を得て、今日業界内において唯一無二の専門メディアとしての地位を確立しました。

本書は、そんな LowBEAT（ロービート）編集部が手がけるスペシャルBOOKとなります。

クローズアップするのは、昨今世界的な評価も高まっている SEIKO（セイコー）のアンティーク時計で、国産時計研究家としても知られる本田義彦氏全面協力のもと、1950 年代から 1990 年代までに製造された膨大な数の時計を体系的に整理。コレクションを網羅しつつ、バリエーションを含めて 700本 以上の時計を掲載しています。

【名称】：JAPAN VINTAGE SEIKO（ジャパンヴィンテージ セイコー）

【判型】：B5版（天地257mm×左右182mm）

【頁数】：240ページ（フルカラー/日英併記）、上製、カバー

【発行予定日】：2026年6月10日（水）

【定価】：13,200 円（税別）

発送スケジュールおよび販売概要

対象書籍： 『JAPAN VINTAGE SEIKO』

公式販売サイト： https://www.vintage-seiko.shop/

増刷分の発送開始日： 2026年7月下旬より順次発送

予約受付： 上記サイトにて受付再開

販売サイトはこちらから :https://www.vintage-seiko.shop/

今後も、時計愛好家はもとより全ての時計好きと時計購入者に向けて、新しく且つ深い情報をお届けしてまいります。