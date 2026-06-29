5歳を過ぎてもかんしゃくが激しい子に必要なのは「ただ待つ」ことではない　親子バトルを減らす正しいスルー対応を解説【7/1オンライン】

株式会社パステルコミュニケーション

（株）パステルコミュニケーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉野加容子）が運営する、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てるママがいつでも学べて相談できるオンライン子育て塾「Nicotto!塾」は、2026年7月1日（水）お昼12時より、「かんしゃくは止めない方が落ち着く!? 5歳を過ぎてもかんしゃくがおさまらない子専用正しいスルー対応」 をテーマにオンラインライブを開催いたします。

詳細：https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0701

こんにちは。ママが捨てた常識の数だけ、子どもは夢に近づける、オンライン子育て塾「Nicotto!塾」がお届けするNicotto!ライブ開催についてお知らせします。

近年、通常の学級に在籍する子どもの中にも、学習面や行動面で困難を抱える子どもが一定数いることが明らかになっています。家庭では、宿題、ゲーム、生活リズム、就寝前の切り替えなどをめぐり、親子の衝突に悩む保護者も少なくありません。家庭では、癇癪を早くおさめようと保護者が言葉を重ねるほど、かえって子どもが落ち着きにくくなるケースがあります。「正しいことを伝えているのに悪化する」という状況は、保護者の孤立感や自責感にもつながりやすい課題です。

そこで今回は、5歳を過ぎても癇癪がおさまらない子どもへの対応に悩む保護者に向けて、「癇癪が長引く子に自分で落ち着く力を育てる正しいスルー対応」をテーマにNicotto!ライブを開催します。

登壇するのは、発達科学コミュニケーショントレーナーの岡野ゆかさんです。岡野さん自身も、息子さんの激しい癇癪や反発に悩んできた母親の一人。宿題、ゲーム、お風呂、就寝前など、日常の切り替え場面で「言えば言うほどこじれる」親子バトルを経験し、関わり方を見直してきた実践者です。

ライブでは、「癇癪にはスルーがいい」と知っていても、実際にはうまくいかない理由を整理します。ただ反応しないのではなく、子どもが落ち着き始めたサインを見つけ、自分で気持ちを立て直す経験につなげる関わり方を解説します。また、癇癪対応についての不安や、今うまくいっていないことに答えるQ&Aコーナーも実施します。

夏休みが近づき、親子で過ごす時間が長くなると、宿題、ゲームや動画、生活リズム、きょうだいげんかなど、家庭内での親子バトルが増えやすくなります。癇癪を「早く止めるべき問題」として見るのではなく、子どもが自分で切り替える力を育てる機会として捉え直すことは、親子関係の悪化を防ぐ一歩にもなります。本ライブが、癇癪対応に悩む親子にとって、夏休み前に関わり方を整えるヒントになれば幸いです。

■このライブで得られること

１．対応すればするほど癇癪が長引く理由

癇癪中の子どもには、正しい言葉そのものが新しい刺激になることがあります。ライブでは、何を言うかを考える前に知っておきたい、癇癪中の脳の状態をお伝えします。

２．落ち着き始めた瞬間を逃さない見守り方

正しいスルーは、ただ黙って終わるのを待つことではありません。子どもが落ち着き始めたサインを見つけ、自分で気持ちを立て直した経験へつなげる見守り方をお伝えします。

３．もう癇癪が怖くなくなるQ&Aコーナー

癇癪対応について分からないこと、不安なこと、今うまくいっていないことについて、事前申し込みフォームや当日のチャット機能で相談できます。

■こんな人におすすめ

・5歳を過ぎても癇癪がおさまらない子どもへの対応に悩んでいる

・ゲーム、宿題、お風呂、寝る前などの切り替えで親子バトルが起きやすい

・「癇癪にはスルーがいい」と聞いて試したものの、うまくいかなかった

・どこまで待てばいいのか、どのタイミングで声をかければいいのか迷っている

・夏休み前に、親子の衝突を減らす関わり方を知りたい

■講師紹介

岡野ゆか

発達科学コミュニケーショントレーナー。自身も、息子の激しい癇癪や反発に悩んできた母親として、発達科学コミュニケーションを学び実践。現在は、発達グレーゾーンの子育てに悩む保護者に向けて、家庭で実践できるコミュニケーションをサポートしている。

■開催概要

タイトル： 「かんしゃくは止めない方が落ち着く!?5歳を過ぎてもかんしゃくがおさまらない子専用正しいスルー対応」

日時： 2026年7月1日（水）12:00～

配信方法：zoomウェビナーでのオンラインライブ（Nicotto!塾会員限定）

参加費：初月無料

※Nicotto!塾では会員限定でライブのアーカイブ配信も行っており、リアルタイムで参加できない場合も後日視聴が可能です。初月無料期間中は、今回のライブを含む過去のアーカイブ動画も視聴できます。

参加方法：下記URLより無料会員登録後、ログインしてご参加ください。

https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0701

～初月無料実施中～

ライブ視聴には会員登録が必要ですが、初月の利用料金は無料です。今回のテーマが気になる方はもちろん、Nicotto!ライブを初めて利用する方にも試しやすい機会となっています。

＜Nicotto!ライブとは？＞

「Nicotto!ライブ」は、子育てに困りごとを抱える保護者が、日々の子育てを一人で抱え込まず、安心して学び、考え、相談できるオンラインライブです。子育ての「常識」や「こうあるべき」を見直し、新しい子育ての考え方や、今すぐできる関わり方を通して、親子の関係を少しずつ整えていく視点をお届けします。毎週水曜12:00～13:00に開催し、会員限定で見逃し配信も提供しています。顔出し・音声なしで視聴でき、ライブ中はチャットを通してパネリストに質問することも可能です。

パステル総研

■パステル総研とは？ https://desc-lab.com/pastel/

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝えることで、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化して、リサーチ結果を配信し、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

1日1分！ ゼロから学べる 発達障害＆グレーゾーンの対応メール講座 https://desc-lab.com/maillesson/?pr

吉野加容子

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

記事にするしないに関わらず、情報収集の一環としてお気軽にお問い合わせくださいませ。リサーチ・ご要望・ご相談などもお気軽にお問い合わせください。

大変お忙しいとは存じますが、報道のお力で、悩む保護者の方へ情報が届き発達障害グレーゾーンの子をはじめ子どもたちの生活が、よりよきものに変わるきっかけとして頂けましたら幸いです。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー