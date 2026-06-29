ベネズエラ地震：被災地の病院に救急外傷キットの提供を開始　さらなるニーズへの対応の準備も進める

国境なき医師団(MSF)日本地震の被害を受けた首都カラカスの建物＝2026年6月25日 (C) MSF

南米ベネズエラで6月24日に発生したマグニチュード7超の地震で、地元当局は27日、死者が1430人に達し、3200人以上が負傷したと発表した。国境なき医師団（MSF）は、首都カラカスおよび被害の大きいラグアイラ州の病院に救急外傷キットを提供するとともに、心のケアを含めた活動の準備を進めている。

路上避難を強いられる被災者

現地では今もがれきの下に取り残されている人びとがおり、犠牲者数は今後さらに増加することが懸念される。多数の住民が住まいを失って避難生活を余儀なくされているほか、インフラの損壊により通信障害が続いている。

MSFの医療コーディネーターであるハリマ・フセインは、「多くの人が家に戻ることができず、広場など屋外で過ごしています。リュックひとつで路上にとどまるしかない人たちもいます。地元自治体は学校や野球場に避難所を開設しようと試みています」と語る。

多くの病院に甚大な被害が発生

多くの病院や医療サービスも甚大な被害を受けている。MSFは6月25日、地震で特に大きな被害を受けたラグアイラ州のホセ・マリア・バルガス病院に対し、救急外傷キットを200セット以上提供。翌26日には同病院への追加提供の他、カラカスのドミンゴ・ルシアーニ病院、ペレス・カレーニョ病院にもキット提供を行った。

これらの救急外傷キットは、大量出血、開放性胸部外傷、気道閉塞など、命を脅かす重篤な外傷に対応することを目的に設計されている。軽い切り傷などの応急処置を目的とした一般的な救急セットとは異なり、負傷者の急激な出血を迅速に防ぐことに重点を置いている。

心のケアの準備も進める

カラカスからラグアイラの病院へ救急外傷キットを届ける＝2026年6月25日 (C) MSF

また、地震の被害を受けた人びとへの心のケアも重要だ。メンタルヘルスの支援は優先順位が低くされる傾向があるが、MSFは現地の対応能力を確認しながら、必要に応じて心のケアの支援を行う準備を進めている。

被災地ではすでに現地当局と複数の団体が各種対応にあたっており、MSFは保健省や地域のパートナー団体と緊密に連携しながら、さらなるニーズへの対応に備えている。

MSFは2015年からベネズエラで活動しており、近年はデルタアマクロ州とアンソアテギ州で医療援助を行っている。両州は今回の地震による直接的な被害は受けていないが、これらの活動地から被災地へ緊急医療物資を搬送しているほか、必要に応じてスタッフを派遣できるよう体制を整えている。