小野宣喜フィジカルコーチ　契約満了ならびに移籍先決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、 小野宣喜フィジカルコーチとの契約満了に伴い退団することとなりましたのでお知らせいたします。なお、小野コーチは7月よりヴェロスクロノス都農のフィジカルコーチとして就任することが決定しております。

小野宣喜 / Nobuyoshi ONO

■役職

トップチームフィジカルコーチ



■生年月日

1984年8月21日



■出身地

神奈川県

■指導歴

2020年～2022年 レノファ山口FC U18 コンディショニングコーチ

2023年 レノファ山口FC U15 コンディショニングコーチ

2024年 レノファ山口FC U18 コンディショニングコーチ

2025年～2026年 ツエーゲン金沢トップチームフィジカルコーチ

■コメント

1年6ヶ月と短い期間でしたが、ツエーゲン金沢で体感した事は、今後のサッカー人生の基盤となり忘れる事はありません。目標は達成できませんでしたが、選手は日々トレーニングをしてきました。そして、熱いゴール裏に何度も背中を押していただきました。

辻田監督、コーチングスタッフ、選手、クラブスタッフ、ツエーゲン金沢のファン・サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、そしてツエーゲン金沢に関わる全ての皆様、そしてツエーゲン金沢というクラブに関われたご縁に感謝しかありません。

ありがとうございました。