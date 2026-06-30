国際芸術連盟主催、『ミハル・カニュカwith木村葵・岩井奈美』が2026年10月26日 (月)に大阪梅田・ザ・フェニックスホール(大阪府 大阪市北区 西天満 ４丁目１５－１０)にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

公式ホームページ

http://confetti-web.com/@/kanka1026

https://jila.co.jp/kaigai-artist-2025

世界が認めたチェリスト、ミハル・カニュカ。木村葵、岩井奈美と贈る、たった一度きりの贅沢な至高の舞台。

世界的な名チェリスト、ミハル・カニュカが、関西が誇るピアニスト木村葵、そして至高のメゾソプラノ岩井奈美と共に、大阪でたった一度きりの特別なステージをお届けします。 注目は、オペラから朗読まで多彩な表現力を持つメゾソプラノ・岩井奈美の圧巻のステージ。 彼女の真骨頂である小泉八雲の朗読に加え、「みやび小唄」より『風雅小唄』を披露！ その深く艶やかな歌声とドラマチックな語りは、聴く者の心を震わせます。 さらに、圧倒的な表現力とダイナミックな打鍵で聴衆を圧倒するピアニスト・木村葵が、カニュカの豊潤なチェロの音色と完全にシンクロし、奇跡の超絶アンサンブルを紡ぎ出します。 世界最高峰の弦の響き、心を揺さぶる歌と朗読、そして魂のピアノが融合する一夜。 この豪華な共演を大阪で見られるのは、この1公演のみです。 音楽の歴史に刻まれる至高の瞬間を、ぜひ会場でご体感ください！

開催概要

『ミハル・カニュカwith木村葵・岩井奈美』 開催期間：2026年10月26日 (月) 会場：大阪梅田・ザ・フェニックスホール（大阪府 大阪市北区 西天満 ４丁目１５－１０） ■出演者 ミハル・カニュカ（チェロ） 木村葵（ピアノ） 岩井奈美（メゾソプラノ） ■スタッフ 国際芸術連盟 ■公演スケジュール 18：00開場 18：30開演 ■チケット料金 前売：5,000円 （全席自由・税込）

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