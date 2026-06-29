2026年7月1日付 ライン長人事
東洋エンジニアリング株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/107878/table/256_1_8d6b486a2e7f52b8ba1c8854f89c366a.jpg?v=202606290951 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d107878-256-3e9ec30c7c6006edabdddccb661af22f.pdf
東洋エンジニアリング株式会社（代表取締役 取締役社長 CEO 細井 栄治）は、2026年7月1日付けにて、下記の通り人事異動を行いますのでお知らせいたします。
発令日 2026年7月1日
[表: https://prtimes.jp/data/corp/107878/table/256_1_8d6b486a2e7f52b8ba1c8854f89c366a.jpg?v=202606290951 ]
添付資料にも同様の内容を記載しております。
https://prtimes.jp/a/?f=d107878-256-3e9ec30c7c6006edabdddccb661af22f.pdf