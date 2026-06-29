¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÑÃÝ¤¬Ç³ÎÁ¤Ë¡£¥Ò¥í¥Æ¥Ã¥¯¡ß¶áµ¦Âç³Ø¤¬¼Â¾ÚÀ®¸ù¡¡¡Á¼«Æ°¼Ö¥×¥ì¥¹µ»½Ñ¤Ç¡Ö¥Ð¥¤¥ªÀ®·¿Ãº¡×¤ò³«È¯¡Á
¼«Æ°¼ÖÍÑÉôÉÊ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥í¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©¹Åç»Ôº´Çì¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¿·µ¬»ö¶È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖHIROTEC neXt Biz Challenge¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥Ò¥í¥Á¥ã¥ì¡×¡ËÂè1¹æ°Æ·ï¡Ö²´éÚ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¡Ê¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¹Åç¸©¡Ê¶áÎÙ´Þ¤à¡Ë¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÇÑÃÝºà¡Ê¼ç¤Ë²´éÚÍÜ¿£¤¤¤«¤À¡Ë¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤·¡¢ÀÐÃº¥³¡¼¥¯¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥ªÀ®·¿Ãº¡×¤Î»îºî¼Â¾Ú¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤¬¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÇÄ¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥ì¥¹À®·Á¡¿À¸»ºµ»½Ñ¤È¡¢¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô²½³ØÀ¸Ì¿¹©³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø¡¡ÇòÀÐ¹ÀÊ¿¤ÎºàÎÁ³«È¯¡¦¸¶ÎÁ²Ã¹©µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÀÐÃº¥³¡¼¥¯¥¹¤ÈÆ±Åù¤ÎÈ¯Ç®ÎÌ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÂ½¿§¤Ê¤¤¹âÌ©ÅÙ¤Î¥Ð¥¤¥ªÀ®·¿Ãº¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¤Ë¤Æ»îºîÉÊ¤Îµ¡³£ÆÃÀ¤ª¤è¤ÓÇ³¾Æ¸úÎ¨¤Î¾ÜºÙÉ¾²Á¤ò¿Ê¤á¡¢2026Ç¯4·îËö¤Ë´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÇ³¾ÆÍÑÀÐÃº¤Ø¤ÎÅº²Ã¤Ë¤è¤ëCo2ºï¸º¤Ë´óÍ¿¤·¡¢¤«¤ÄÀÐÃº¤«¤é¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Ø¤ÎÇ³ÎÁÅ¾´¹»þ¤ËÇ³¾Æ¸úÎ¨¤òÊä¤¦Åº²ÃºÞ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡üÇÑÃÝ5,000¥È¥ó¤Î»ñ¸»²½
¹Åç¸©Æâ¡Ê¶á¹Ù´Þ¤à¡Ë¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÌó5,000¥È¥ó¤ÎÇÑÃÝ¡Ê¼ç¤Ë²´éÚÍÜ¿£¤¤¤«¤À¡Ë¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤Ë»ñ¸»²½¤òÌÜ»Ø¤¹
¡üÀÐÃº¥³¡¼¥¯¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀÇ½
¥×¥ì¥¹À®·Áµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¹âÌ©ÅÙ²½¤ò¼Â¸½¡£´ûÂ¸¤ÎÀÐÃºÀßÈ÷¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅêÆþ²ÄÇ½
¡üÇ³¾ÆÏ§¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤òÍÞÀ©
Ï§¤ÎÉå¿©¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥«¥ê¥¦¥à¡¦±öÁÇ¡¦¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤òÂçÉý¤Ëºï¸º
¡ü»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë²Ê³ØÅª¸¡¾Ú
¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¤Ë¤ÆºàÎÁÆÃÀ¡¿µ¡³£ÆÃÀ¤òÉ¾²Á¡¢2026Ç¯4·îËö¤Ë´°Î»
¡ü2026Ç¯Ëö¤Î¾¦ÉÊ²½¤òÌÜÉ¸
È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¡¦ÁÇºà»º¶È¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤ò·×²è
¡ü¼ÒÆâ¿·µ¬»ö¶È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ò¥í¥Á¥ã¥ì¡×Âè1¹æ°Æ·ï¤È¤·¤Æ¡¢Âè2´üÀ¸¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿»ö¶È
¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ»ö¶È¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¼Ò°÷¤¬¡¢¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤Ç¹½ÁÛ¡¦»ö¶È²½¤ËÅþÃ£
¡Ú³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§Ç¯´ÖÌó5,000¥È¥ó¤ÎÇÑÃÝ¤È¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë"ÀÐÃº²óµ¢"¤ÎÎ®¤ì¡Û
¹Åç¸©¤ÏÁ´¹ñ¤Î²´éÚÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌó6³ä¤òÀê¤á¤ë°ìÂç»ºÃÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÍÜ¿£¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÃÝÀ½¤Î¡Ö²´éÚ¤¤¤«¤À¡×¤¬ÂÑÍÑÇ¯¿ô¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¤ÎÇÑºà½èÍý¤¬¡¢ÃÏ°è¤ÎÂç¤¤Ê´Ä¶²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²´éÚÍÜ¿£¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÇÑÃÝ¤ÏÇ¯´ÖÌó5,000¥È¥ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ìî¾Æ¤¤Ç½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Co2ÇÓ½Ð¤ä¶áÎÙ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë²´éÚ¤¤¤«¤À¤Î¸¶ÎÁÄ´Ã£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹Åç¸©µùÏ¢¡¢¸©Æâµù¶¨¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÃÏ°è½Û´Ä·¿»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ý±É³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥ªÀ®·¿Ãº³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾Êý¡¢À¤³¦¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀÐÃº¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¤à¤·¤í¶¯¤Þ¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"ÀÐÃº¼ûÍ×¤Î¹â»ß¤Þ¤ê"¤ÎÎ®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢IEA¡Ê¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡Ë¤Ë¤è¤ì¤ÐÀ¤³¦¤ÎÀÐÃº¾ÃÈñÎÌ¤Ï2024Ç¯¤Ë²áµîºÇ¹â¤ÎÌó87²¯¥È¥ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤â2026Ç¯½Õ¡¢Co2ÇÓ½ÐÎÌ¤¬°ìÄêµ¬ÌÏ¡ÊÇ¯ÅÙÊ¿¶Ñ10Ëü¥È¥óÄ¶¡Ë¤Î»ö¶È¼Ô¡ÊÌó300¡Á400¼Ò¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÇÓ½ÐÎÌ¼è°úÀ©ÅÙ¡ÊGX-ETS¡Ë¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËCo2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"ÀÐÃº¤ò¤¹¤°¤Ë¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤"¸½¼Â¤ÈÇ¯¡¹½Å¤¯¤Ê¤ëÇÓ½ÐÏÈ¥³¥¹¥È¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¸½¼Â²ò¤È¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸¤ÎÀÐÃºÀßÈ÷¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅêÆþ¤Ç¤¡¢Ç³¾Æ¸úÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éCo2ÇÓ½Ð¸¶Ã±°Ì¤ò°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹·Ï¤ÎÊä½õÇ³ÎÁ¡¦Åº²ÃºÞ¡×¤Ï¡¢°Ü¹Ô´ü¤ò»Ù¤¨¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÃ¦ÃºÁÇ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Çºï¸º¤·¤¤ì¤Ê¤¤Co2¤ò¿¢ÎÓ¡¦ºÆ¥¨¥Í»ö¶ÈÅù¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÇËä¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡×¤Î³èÍÑ¤â¡¢·úÀß¡¦±¿Í¢¡¦ÁÇºà»º¶È¤ËµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾Ê¤ÎÂè»°¼ÔÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥«¡¼¥Ü¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¤âÁê¼¡¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢"¼ÂºÝ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¡Ê¥ê¥¢¥ëºï¸º¡Ë¡Ü¼Â¼ÁÅªÃ¦ÃºÁÇ¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È³èÍÑ¡Ë"¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥Ð¥¤¥ªÀ®·¿Ãº¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿"¥ê¥¢¥ëºï¸º"Â¦¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÊä¶¯¤¹¤ëÇ³ÎÁÅº²ÃºÞ¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¶È³¦¤ÎÃ¦ÃºÁÇÀïÎ¬¤ËÄ¾ÀÜÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Åö¼Ò¤Ï¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥ì¥¹À®·Áµ»½Ñ¤òÃÏ°è¤Î´Ä¶²ÝÂê²ò·è¤Ë³èÍÑ¤¹¤Ù¤¯¡¢¼ÒÆâ¿·µ¬»ö¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö²´éÚ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢ÇÑÃÝ¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎÀÐÃº¡¿ÀÐÃº¥³¡¼¥¯¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ªÀ®·¿Ãº¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×¡§¥×¥ì¥¹À®·Áµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¹âÌ©ÅÙ²½¤ò¼Â¸½¡Û
2026Ç¯2·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹ÀßÈ÷¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¤È¶¦Æ±»î¸³¤ò°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¸¶ÎÁ¡¡¡§ÇÑ²´éÚ¤¤¤«¤ÀÍ³Íè¤ÎÃÝÃº ¡Ü ÇÑºà¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼
»îºîÉÊ¡¡¡§¦Õ60mm ¡ß L40mm¤Î±ßÅû·Á¾õ¡Ê¥Æ¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¡Ë
É¾²Áµ¡´Ø¡§¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¡ÊÂ¾´ØÏ¢µ¡´Ø¡Ë
¡Ú¼ç¸¶ÎÁ¤«¤éºÇ½ªÀ®·ÁÉÊ¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¡Û
¿ô¡¹¤ÎÊ´ÂÎÀ®·Á¤Î»î¹Ôºø¸í¤ò·Ð¤Æ¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÎÀ®·¿Ãº¤ÎÀ®·Á¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë°Ê²¼3ÅÀ¤¬ÎÌ»º²½¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½ÑÅª¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÃÝÃº¤ÎÎ³¤ÎÂç¤¤µ¤òºÇÅ¬²½
Î³¤Î¥µ¥¤¥º¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Á¤¬¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¤¡¢Ì©ÅÙ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢À¸»º»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì
¥×¥ì¥¹¤¹¤ëÎÏ¤ò¶¯¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²¹¤á¤ë»þ´Ö¤È²¡¤¹»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢À½ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£·¿¤Î²¹ÅÙ¤òºÇÅ¬²½
·¿¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤ËÉ»ß¤ÎÌôºÞ¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤º¤Ë¡¢À½ÉÊ¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë»ñ¤¹¤ë¸¦µæ¤òÉý¹¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÇÑÃÝ¤ÎÊ´ºÕ¡¦Ãº²½¾ò·ï¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¤ª¤è¤ÓÀ®·¿Ãº¤Îµ¡³£ÅªÆÃÀÉ¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±Âç³Ø¤ÎÃÎ¸«¡¦ÀßÈ÷¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÅö¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹À®·Áµ»½Ñ¤È¡¢Âç³Ø¤¬»ý¤ÄºàÎÁ²Ê³Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÍÑ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉÊ¼Á¤ò²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸¡¾Ú¡¦³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹À®·Áµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¡Û
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¥Ü¥Ç¥£ÉôÉÊ¡Ê¥É¥¢¤Ê¤É¡Ë¤Î¶â·¿Àß·×¡¦À½Â¤¡¦¥×¥ì¥¹²Ã¹©¤ò¼çÎÏ»ö¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤ÎÂçÊªÀ®·Á¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Âç·¿¥×¥ì¥¹µ¡¤Ë¤è¤ë¹â²Ã°µÀ®·Áµ»½Ñ¡¢¤ª¤è¤Ó¶â·¿Àß·×¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡¢Ê´ÂÎ¸¶ÎÁ¤ò¹âÌ©ÅÙ¤ËÀ®·Á¤¹¤ëËÜ»ö¶È¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ±þÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏËÜ»ö¶È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢²´éÚ³Ì¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ëÂ¾¾¦ÉÊ¤ÎÊ´ÂÎÀ®·Á³«È¯¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²´éÚ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼·¿»ö¶È¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡§ÀÐÃºÇ³¾ÆÏ§¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤È»ö¶È²½¡Û
º£¸å¤ÏÀÐÃºÇ³¾ÆÏ§¤Ø¤ÎÅº²Ã¤Ë¤è¤ëCo2ºï¸º¤Ë´óÍ¿¤·¡¢¤«¤ÄÀÐÃº¤«¤é¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Ø¤ÎÇ³ÎÁÅ¾´¹»þ¤ËÇ³¾Æ¸úÎ¨¤òÊä¤¦Åº²ÃºÞ¤È¤·¤Æ¡¢Ç®¶¡µë/È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¡¦À½Â¤¶È¼Ô¤Ø¤ÎÄó°Æ³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦·úÃÛ»ñºàÊ¬Ìî¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤ÎÂ¿³Ñ²½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹Åç¤È¤¤¤¦²´éÚ»º¶È¤Î½¸ÀÑÃÏ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤Î½Û´Ä¤È´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¶µ¼øÇòÀÐ¹ÀÊ¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
ËÜ³ØÉô²½³ØÀ¸Ì¿¹©³Ø²Ê¤ÎÀ¸ÂÎºàÎÁ²½³Ø¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï¶áµ¦Âç³Ø¥Ð¥¤¥ª¥³¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê°æÅÄÌ±ÃË¶µ¼ø¤Î»Ù±ç¤Î²¼¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬º¤Æñ¤ÊÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎºÆÍøÍÑµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âËÜ¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï¡¢NPO¹Åç½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¿ä¿Êµ¡¹½¤ÎºÎÂò¸¦µæ¤È¤·¤Æ¡¢ÇÑ¥×¥é¤ÈÇÑÃÝÅù¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹»ñ¸»¤È¤Îº®¹ç¥Ð¥¤¥ª¥³¡¼¥¯¥¹¤ÎÄ´À½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢º¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÇÑÃÝÃº¤«¤éÇÑ¥×¥é¤È¤Îº®¹çµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ¾®¡Ê5¡Á10½ÅÎÌ%ÇÑ¥×¥éÇÛ¹ç¡¢¥×¥é¼ï°ÍÂ¸Í¡Ë¤ÇÌ©ÅÙ1.0g¡¿㎤ÄøÅÙ¡ÊÇÑ¥×¥é´ÞÎÌÄ´À°¤Ç1.3g¡¿㎤²ÄÇ½¡ËÃÝÃº¡¿ÇÑ¥×¥é¥Ð¥¤¥ª¥³¡¼¥¯¥¹¤ÎÃ»»þ´Ö¤Ç¤ÎÄ´À½¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹»ñ¸»¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¹â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈÆÃ¼ì¤ÊÊ´ºÕµ¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ1Ð°Ê²¼¤ÎÊ´ºÕ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãº²½¸å¤Ï°×Ê´ºÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê´ºÕÃº¤ÈÇÑ¥×¥éÍøÍÑ¤Ç¤Ï¡¢Ä´À½»þ´Ö¡¦²¹ÅÙ¤âÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¡¢5Ê¬¤Ç¼¼²¹Ä´À½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥í¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÀ®·Áµ»½Ñ¤Î¹â°µÀ®·Áµ»½Ñ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£ÇÑ¥×¥é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²´éÚ¤¤¤«¤À¤Î¥Õ¥í¡¼¥ÈÇÑ¥×¥é¤ä²´éÚ¤¤¤«¤À¿â²¼ÍÑ¤Î¥«¥Ð¡¼ÇÑ¥×¥é¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ãº²½¹©Äø¡¢¸Ç·Á²½¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥Ò¥í¥Æ¥Ã¥¯¼ÒÅù¤ÎÊÌÀ¸»º¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍø³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏ¢Â³À¸»ºÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ê¡¢2030Ç¯¤ÎCo250%ºï¸º¤â¸½¼ÂÀ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ò¥í¥Á¥ã¥ì¡Ê¼ÒÆâ¿·µ¬»ö¶È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö²´éÚ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥í¥Æ¥Ã¥¯¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¼ÒÆâ¿·µ¬»ö¶È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ò¥í¥Á¥ã¥ì¡×Âè2´üÀ¸¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿»ö¶È¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦³«È¯¤òÃæ³Ë»ö¶È¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢EV²½¡¦¼«Æ°²½¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤ÎÂ¿³Ñ²½¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¯¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¼Ò°÷¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¼«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤Ç»ö¶È¤ò¹½ÁÛ¡¦¿ä¿Ê¤·¤¿¤Î¤¬ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥Á¥ã¥ì¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿·¤¿¤Ê¶È³¦¡¦»ö¶È¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤é¤ì¤ëÁÈ¿¥Ê¸²½¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÅ¾´¹´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë´ë¶ÈÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥í¥Æ¥Ã¥¯¡ÊHIROTEC CORPORATION¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¹Åç»Ôº´Çì¶èÀÐÆâÆî5ÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¡Ê¥É¥¢¡¢ÇÓµ¤·ÏÉôÉÊ¡Ë¤ÎÀß·×¡¦À©ºî
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶â·¿¡¢¼£¶ñ¡¢ÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤ÎÀß·×¡¦À©ºî
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.hirotec.co.jp/
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¹©³ØÉô¡¡²½³ØÀ¸Ì¿¹©³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø¡¡ÇòÀÐ¹ÀÊ¿¡Ê¥·¥é¥¤¥·¥³¥¦¥Ø¥¤¡Ë
https://www.kindai.ac.jp/meikan/484-shiraishi-kouhei.html
¥Ð¥¤¥ª¥³¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê¡¡¶µ¼ø¡¡°æÅÄÌ±ÃË¡Ê¥¤¥À¥¿¥ß¥ª¡Ë
https://www.kindai.ac.jp/meikan/933-ida-tamio.html
¹©³ØÉô
https://www.kindai.ac.jp/engineering/
¥Ð¥¤¥ª¥³¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê
https://www.kindai.ac.jp/bio-coke/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹Êó¼¼
½»½ê¡§¢©577-8502 ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¾®¼ã¹¾3-4-1
TEL¡§06¡¾4307¡¾3007
FAX¡§06¡¾6727¡¾5288
¥á¡¼¥ë¡§koho@kindai.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡ÚËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡üÇÑÃÝ5,000¥È¥ó¤Î»ñ¸»²½
¹Åç¸©Æâ¡Ê¶á¹Ù´Þ¤à¡Ë¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÌó5,000¥È¥ó¤ÎÇÑÃÝ¡Ê¼ç¤Ë²´éÚÍÜ¿£¤¤¤«¤À¡Ë¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤Ë»ñ¸»²½¤òÌÜ»Ø¤¹
¡üÀÐÃº¥³¡¼¥¯¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀÇ½
¥×¥ì¥¹À®·Áµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¹âÌ©ÅÙ²½¤ò¼Â¸½¡£´ûÂ¸¤ÎÀÐÃºÀßÈ÷¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅêÆþ²ÄÇ½
¡üÇ³¾ÆÏ§¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤òÍÞÀ©
Ï§¤ÎÉå¿©¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥«¥ê¥¦¥à¡¦±öÁÇ¡¦¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤òÂçÉý¤Ëºï¸º
¡ü»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë²Ê³ØÅª¸¡¾Ú
¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¤Ë¤ÆºàÎÁÆÃÀ¡¿µ¡³£ÆÃÀ¤òÉ¾²Á¡¢2026Ç¯4·îËö¤Ë´°Î»
¡ü2026Ç¯Ëö¤Î¾¦ÉÊ²½¤òÌÜÉ¸
È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¡¦ÁÇºà»º¶È¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤ò·×²è
¡ü¼ÒÆâ¿·µ¬»ö¶È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ò¥í¥Á¥ã¥ì¡×Âè1¹æ°Æ·ï¤È¤·¤Æ¡¢Âè2´üÀ¸¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿»ö¶È
¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ»ö¶È¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¼Ò°÷¤¬¡¢¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤Ç¹½ÁÛ¡¦»ö¶È²½¤ËÅþÃ£
¡Ú³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§Ç¯´ÖÌó5,000¥È¥ó¤ÎÇÑÃÝ¤È¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë"ÀÐÃº²óµ¢"¤ÎÎ®¤ì¡Û
¹Åç¸©¤ÏÁ´¹ñ¤Î²´éÚÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌó6³ä¤òÀê¤á¤ë°ìÂç»ºÃÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÍÜ¿£¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÃÝÀ½¤Î¡Ö²´éÚ¤¤¤«¤À¡×¤¬ÂÑÍÑÇ¯¿ô¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¤ÎÇÑºà½èÍý¤¬¡¢ÃÏ°è¤ÎÂç¤¤Ê´Ä¶²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²´éÚÍÜ¿£¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÇÑÃÝ¤ÏÇ¯´ÖÌó5,000¥È¥ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ìî¾Æ¤¤Ç½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Co2ÇÓ½Ð¤ä¶áÎÙ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë²´éÚ¤¤¤«¤À¤Î¸¶ÎÁÄ´Ã£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹Åç¸©µùÏ¢¡¢¸©Æâµù¶¨¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÃÏ°è½Û´Ä·¿»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ý±É³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥ªÀ®·¿Ãº³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾Êý¡¢À¤³¦¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀÐÃº¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¤à¤·¤í¶¯¤Þ¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"ÀÐÃº¼ûÍ×¤Î¹â»ß¤Þ¤ê"¤ÎÎ®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢IEA¡Ê¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡Ë¤Ë¤è¤ì¤ÐÀ¤³¦¤ÎÀÐÃº¾ÃÈñÎÌ¤Ï2024Ç¯¤Ë²áµîºÇ¹â¤ÎÌó87²¯¥È¥ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤â2026Ç¯½Õ¡¢Co2ÇÓ½ÐÎÌ¤¬°ìÄêµ¬ÌÏ¡ÊÇ¯ÅÙÊ¿¶Ñ10Ëü¥È¥óÄ¶¡Ë¤Î»ö¶È¼Ô¡ÊÌó300¡Á400¼Ò¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÇÓ½ÐÎÌ¼è°úÀ©ÅÙ¡ÊGX-ETS¡Ë¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËCo2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"ÀÐÃº¤ò¤¹¤°¤Ë¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤"¸½¼Â¤ÈÇ¯¡¹½Å¤¯¤Ê¤ëÇÓ½ÐÏÈ¥³¥¹¥È¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¸½¼Â²ò¤È¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸¤ÎÀÐÃºÀßÈ÷¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅêÆþ¤Ç¤¡¢Ç³¾Æ¸úÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éCo2ÇÓ½Ð¸¶Ã±°Ì¤ò°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹·Ï¤ÎÊä½õÇ³ÎÁ¡¦Åº²ÃºÞ¡×¤Ï¡¢°Ü¹Ô´ü¤ò»Ù¤¨¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÃ¦ÃºÁÇ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Çºï¸º¤·¤¤ì¤Ê¤¤Co2¤ò¿¢ÎÓ¡¦ºÆ¥¨¥Í»ö¶ÈÅù¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÇËä¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡×¤Î³èÍÑ¤â¡¢·úÀß¡¦±¿Í¢¡¦ÁÇºà»º¶È¤ËµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾Ê¤ÎÂè»°¼ÔÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥«¡¼¥Ü¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¤âÁê¼¡¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢"¼ÂºÝ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¡Ê¥ê¥¢¥ëºï¸º¡Ë¡Ü¼Â¼ÁÅªÃ¦ÃºÁÇ¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È³èÍÑ¡Ë"¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥Ð¥¤¥ªÀ®·¿Ãº¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿"¥ê¥¢¥ëºï¸º"Â¦¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÊä¶¯¤¹¤ëÇ³ÎÁÅº²ÃºÞ¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¶È³¦¤ÎÃ¦ÃºÁÇÀïÎ¬¤ËÄ¾ÀÜÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Åö¼Ò¤Ï¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥ì¥¹À®·Áµ»½Ñ¤òÃÏ°è¤Î´Ä¶²ÝÂê²ò·è¤Ë³èÍÑ¤¹¤Ù¤¯¡¢¼ÒÆâ¿·µ¬»ö¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö²´éÚ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢ÇÑÃÝ¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎÀÐÃº¡¿ÀÐÃº¥³¡¼¥¯¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ªÀ®·¿Ãº¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×¡§¥×¥ì¥¹À®·Áµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¹âÌ©ÅÙ²½¤ò¼Â¸½¡Û
2026Ç¯2·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹ÀßÈ÷¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¤È¶¦Æ±»î¸³¤ò°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¸¶ÎÁ¡¡¡§ÇÑ²´éÚ¤¤¤«¤ÀÍ³Íè¤ÎÃÝÃº ¡Ü ÇÑºà¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼
»îºîÉÊ¡¡¡§¦Õ60mm ¡ß L40mm¤Î±ßÅû·Á¾õ¡Ê¥Æ¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¡Ë
É¾²Áµ¡´Ø¡§¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¡ÊÂ¾´ØÏ¢µ¡´Ø¡Ë
¡Ú¼ç¸¶ÎÁ¤«¤éºÇ½ªÀ®·ÁÉÊ¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¡Û
¿ô¡¹¤ÎÊ´ÂÎÀ®·Á¤Î»î¹Ôºø¸í¤ò·Ð¤Æ¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÎÀ®·¿Ãº¤ÎÀ®·Á¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë°Ê²¼3ÅÀ¤¬ÎÌ»º²½¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½ÑÅª¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÃÝÃº¤ÎÎ³¤ÎÂç¤¤µ¤òºÇÅ¬²½
Î³¤Î¥µ¥¤¥º¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Á¤¬¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¤¡¢Ì©ÅÙ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢À¸»º»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì
¥×¥ì¥¹¤¹¤ëÎÏ¤ò¶¯¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²¹¤á¤ë»þ´Ö¤È²¡¤¹»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢À½ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£·¿¤Î²¹ÅÙ¤òºÇÅ¬²½
·¿¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤ËÉ»ß¤ÎÌôºÞ¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤º¤Ë¡¢À½ÉÊ¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë»ñ¤¹¤ë¸¦µæ¤òÉý¹¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÇÑÃÝ¤ÎÊ´ºÕ¡¦Ãº²½¾ò·ï¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¤ª¤è¤ÓÀ®·¿Ãº¤Îµ¡³£ÅªÆÃÀÉ¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±Âç³Ø¤ÎÃÎ¸«¡¦ÀßÈ÷¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÅö¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹À®·Áµ»½Ñ¤È¡¢Âç³Ø¤¬»ý¤ÄºàÎÁ²Ê³Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÍÑ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉÊ¼Á¤ò²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸¡¾Ú¡¦³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹À®·Áµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¡Û
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¥Ü¥Ç¥£ÉôÉÊ¡Ê¥É¥¢¤Ê¤É¡Ë¤Î¶â·¿Àß·×¡¦À½Â¤¡¦¥×¥ì¥¹²Ã¹©¤ò¼çÎÏ»ö¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤ÎÂçÊªÀ®·Á¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Âç·¿¥×¥ì¥¹µ¡¤Ë¤è¤ë¹â²Ã°µÀ®·Áµ»½Ñ¡¢¤ª¤è¤Ó¶â·¿Àß·×¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡¢Ê´ÂÎ¸¶ÎÁ¤ò¹âÌ©ÅÙ¤ËÀ®·Á¤¹¤ëËÜ»ö¶È¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ±þÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏËÜ»ö¶È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢²´éÚ³Ì¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ëÂ¾¾¦ÉÊ¤ÎÊ´ÂÎÀ®·Á³«È¯¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²´éÚ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼·¿»ö¶È¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡§ÀÐÃºÇ³¾ÆÏ§¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤È»ö¶È²½¡Û
º£¸å¤ÏÀÐÃºÇ³¾ÆÏ§¤Ø¤ÎÅº²Ã¤Ë¤è¤ëCo2ºï¸º¤Ë´óÍ¿¤·¡¢¤«¤ÄÀÐÃº¤«¤é¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Ø¤ÎÇ³ÎÁÅ¾´¹»þ¤ËÇ³¾Æ¸úÎ¨¤òÊä¤¦Åº²ÃºÞ¤È¤·¤Æ¡¢Ç®¶¡µë/È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¡¦À½Â¤¶È¼Ô¤Ø¤ÎÄó°Æ³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦·úÃÛ»ñºàÊ¬Ìî¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤ÎÂ¿³Ñ²½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹Åç¤È¤¤¤¦²´éÚ»º¶È¤Î½¸ÀÑÃÏ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤Î½Û´Ä¤È´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¶µ¼øÇòÀÐ¹ÀÊ¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
ËÜ³ØÉô²½³ØÀ¸Ì¿¹©³Ø²Ê¤ÎÀ¸ÂÎºàÎÁ²½³Ø¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï¶áµ¦Âç³Ø¥Ð¥¤¥ª¥³¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê°æÅÄÌ±ÃË¶µ¼ø¤Î»Ù±ç¤Î²¼¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬º¤Æñ¤ÊÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎºÆÍøÍÑµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âËÜ¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï¡¢NPO¹Åç½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¿ä¿Êµ¡¹½¤ÎºÎÂò¸¦µæ¤È¤·¤Æ¡¢ÇÑ¥×¥é¤ÈÇÑÃÝÅù¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹»ñ¸»¤È¤Îº®¹ç¥Ð¥¤¥ª¥³¡¼¥¯¥¹¤ÎÄ´À½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢º¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÇÑÃÝÃº¤«¤éÇÑ¥×¥é¤È¤Îº®¹çµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ¾®¡Ê5¡Á10½ÅÎÌ%ÇÑ¥×¥éÇÛ¹ç¡¢¥×¥é¼ï°ÍÂ¸Í¡Ë¤ÇÌ©ÅÙ1.0g¡¿㎤ÄøÅÙ¡ÊÇÑ¥×¥é´ÞÎÌÄ´À°¤Ç1.3g¡¿㎤²ÄÇ½¡ËÃÝÃº¡¿ÇÑ¥×¥é¥Ð¥¤¥ª¥³¡¼¥¯¥¹¤ÎÃ»»þ´Ö¤Ç¤ÎÄ´À½¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹»ñ¸»¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¹â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈÆÃ¼ì¤ÊÊ´ºÕµ¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ1Ð°Ê²¼¤ÎÊ´ºÕ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãº²½¸å¤Ï°×Ê´ºÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê´ºÕÃº¤ÈÇÑ¥×¥éÍøÍÑ¤Ç¤Ï¡¢Ä´À½»þ´Ö¡¦²¹ÅÙ¤âÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¡¢5Ê¬¤Ç¼¼²¹Ä´À½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥í¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÀ®·Áµ»½Ñ¤Î¹â°µÀ®·Áµ»½Ñ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£ÇÑ¥×¥é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²´éÚ¤¤¤«¤À¤Î¥Õ¥í¡¼¥ÈÇÑ¥×¥é¤ä²´éÚ¤¤¤«¤À¿â²¼ÍÑ¤Î¥«¥Ð¡¼ÇÑ¥×¥é¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ãº²½¹©Äø¡¢¸Ç·Á²½¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥Ò¥í¥Æ¥Ã¥¯¼ÒÅù¤ÎÊÌÀ¸»º¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍø³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏ¢Â³À¸»ºÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ê¡¢2030Ç¯¤ÎCo250%ºï¸º¤â¸½¼ÂÀ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ò¥í¥Á¥ã¥ì¡Ê¼ÒÆâ¿·µ¬»ö¶È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö²´éÚ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥í¥Æ¥Ã¥¯¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¼ÒÆâ¿·µ¬»ö¶È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ò¥í¥Á¥ã¥ì¡×Âè2´üÀ¸¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿»ö¶È¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦³«È¯¤òÃæ³Ë»ö¶È¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢EV²½¡¦¼«Æ°²½¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤ÎÂ¿³Ñ²½¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¯¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¼Ò°÷¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¼«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤Ç»ö¶È¤ò¹½ÁÛ¡¦¿ä¿Ê¤·¤¿¤Î¤¬ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥Á¥ã¥ì¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿·¤¿¤Ê¶È³¦¡¦»ö¶È¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤é¤ì¤ëÁÈ¿¥Ê¸²½¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÅ¾´¹´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë´ë¶ÈÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥í¥Æ¥Ã¥¯¡ÊHIROTEC CORPORATION¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¹Åç»Ôº´Çì¶èÀÐÆâÆî5ÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¡Ê¥É¥¢¡¢ÇÓµ¤·ÏÉôÉÊ¡Ë¤ÎÀß·×¡¦À©ºî
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶â·¿¡¢¼£¶ñ¡¢ÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤ÎÀß·×¡¦À©ºî
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.hirotec.co.jp/
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¹©³ØÉô¡¡²½³ØÀ¸Ì¿¹©³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø¡¡ÇòÀÐ¹ÀÊ¿¡Ê¥·¥é¥¤¥·¥³¥¦¥Ø¥¤¡Ë
https://www.kindai.ac.jp/meikan/484-shiraishi-kouhei.html
¥Ð¥¤¥ª¥³¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê¡¡¶µ¼ø¡¡°æÅÄÌ±ÃË¡Ê¥¤¥À¥¿¥ß¥ª¡Ë
https://www.kindai.ac.jp/meikan/933-ida-tamio.html
¹©³ØÉô
https://www.kindai.ac.jp/engineering/
¥Ð¥¤¥ª¥³¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê
https://www.kindai.ac.jp/bio-coke/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹Êó¼¼
½»½ê¡§¢©577-8502 ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¾®¼ã¹¾3-4-1
TEL¡§06¡¾4307¡¾3007
FAX¡§06¡¾6727¡¾5288
¥á¡¼¥ë¡§koho@kindai.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/