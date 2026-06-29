【長野県長野市】コトリの湯、期間限定「冷やし温泉」を開催！

互恵株式会社

互恵株式会社(https://www.gokei-g.com/)(長野県長野市、代表取締役 徳安 素一郎)のグループ施設eternal story株式会社(https://eternal-story.com/)（長野県長野市、代表取締役 村上 達哉）が運営する日帰り温泉 コトリの湯(https://kotorinoyu.jp/)（長野県長野市松代町）では、2026年7月3日（金）から7月26日（日）までの期間限定で、夏ならではの新しい温泉体験「冷やし温泉」を開催いたします。

近年、全国的に猛暑日が増加し、熱中症対策や夏場の過ごし方が社会的な課題となっています。

一方で、夏季は「暑い時期に温泉に入るのは負担が大きい」と感じる方も多く、温泉施設の利用が減少する傾向にあります。そこでコトリの湯では、この猛暑の中でも快適に温泉を楽しんでいただける新しい過ごし方として「冷やし温泉」を企画。

期間中は、異なる温度帯のお風呂を楽しめる「3つの湯心地体験」をご用意します。

(1)内湯(身体の芯までじっくり温まる定番の温泉)

(2)露天（源泉そのままの温度を活かした、夏限定の天然ひんやり露天風呂）

(3)展望露天風呂（雄大な景色を楽しみながら心地よい湯温の露天風呂）

それぞれ異なる温度設定にすることで、その日の体調や好みに合わせた入浴をお楽しみいただけます。

温泉成分をそのまま楽しめる「冷やし温泉」

「冷やし温泉」は猛暑で火照った身体を心地よくクールダウンしながら、温泉本来のやすらぎやリラックス感を味わえる、夏ならではの新しい温泉体験です。

冷房の効いた室内やプールとは異なり、温泉成分を含んだお湯に浸かりながら涼を感じられることが大きな特徴です。コトリの湯の温泉は、敷地内に湧く皆神温泉と、松代町内から運ぶ松代城下温泉をブレンドした混合泉。

肌あたりがやさしく、中性の泉質のため幅広い年代の方に親しまれています。

今回の冷やし温泉では、こうした温泉の魅力はそのままに、夏に心地よい湯温へと調整。

コトリの湯ならではの良質な温泉を活かした「冷やし温泉」は、猛暑の夏を快適に過ごすための新たな選択肢として、この季節だけの特別な湯心地をお届けします。

おすすめは「温冷交互浴」

おすすめの楽しみ方は、温かいお湯と冷たい源泉を交互に楽しむ「温冷交互浴」です。

(1)内湯で身体の芯までじっくり温まる

(2)天然ひんやり露天風呂でゆるやかにクールダウン

(3)展望露天風呂で北アルプスを眺めながら、ゆったりと過ごす

温泉ならではの心地よい爽快感と、夏ならではの開放感をお楽しみいただけます。

湯あがりまで楽しめる、癒やしのひととき

温泉で火照った身体を心地よくクールダウンしたあとは、館内のリラクゼーションスペースで思い思いの時間を。約1万冊の書籍やコミックを楽しんだり、カフェレストランでフロートや自家製ジェラートを味わったりと、湯あがりまで心地よく過ごせるのもコトリの湯の魅力です。

［冷やし温泉］

開催期間：2026年7月3日（金）～7月26日（日）

開催時間：11:00～21:00(最終入館20:30)

会場：コトリの湯（庭園露天風呂）

コトリの湯 施設概要

外観露天風呂展望露天風呂内湯リラクゼーションスペース

コトリの湯は、2017年11月に長野市松代町にてリニューアルオープン。

皆神山のふもと、静かな自然に囲まれたロケーションに位置し館内からは善光寺平を一望できます。

温泉は眺望を楽しめる展望風呂、四季の移ろいが感じられる庭園露天風呂、内湯の計3種類のお風呂を完備。ゆっくりと温泉に浸かりながら、心と身体を癒すひとときをお過ごしいただけます。

館内には、約1万冊の書籍やコミックが揃うリラクゼーションスペースがあり、世代を問わずくつろげる空間をご用意しております。

また、併設のカフェレストランでは、季節に合わせたメニューや信州の食材を使用した料理やジェラートを提供しています。

コトリの湯

所在地：〒381-1221

長野県長野市松代町東条2832

tel:026-213-5510

開業：2017年11月

公式サイト：https://kotorinoyu.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kotorinoyu/

運営会社：eternal story株式会社(https://eternal-story.com/)

所在地：〒381-0038 長野県長野市東和田857-1

Tel.026-217-8121 Fax.026-217-3901

設立：平成29年12月

代表取締役：村上 達哉