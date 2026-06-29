【本日、最終回】黒木華 × 野呂佳代 × 松下洸平による大人気「選挙エンターテインメント」ドラマ！ 『銀河の一票』シナリオブックが発売決定！
(C)カンテレ / MYRIAGON STUDIO
政治の世界で生きてきた女性×市井（しせい）に生きる女性――
出会うはずのなかった2人が目指すのは……東京都知事!?
政界を追い出された主人公（黒木華）が“選挙参謀”として“政治素人のスナックのママ”（野呂佳代）をスカウトし、都知事選に挑む！
異色のバディによる、新たな“選挙エンターテインメント”！
俳優・黒木華さんが主演を務め、野呂佳代さんと初タッグを組んだ、カンテレ・フジテレビ系ドラマ「銀河の一票」(毎週月曜よる10時～）。
今年4月の放送開始と同時にドラマファンの心をわしづかみにした“選挙エンターテインメント”の最終回放送を前にして、シナリオブックの発売が決定しました。
ドラマ未公開シーンを収録予定ほか、シナリオブックならではの充実の内容でお届けします。
今夜の最終回と併せて、ぜひ楽しみにお待ちください！
著者紹介
蛭田直美 ひるた・なおみ
脚本家。2014年第39回城戸賞・準入賞。ドラマ『銀河の一票』『舟を編む～私、辞書つくります～』『しずかちゃんとパパ』アニメ『Turkey!』映画『五億円のじんせい』など。
書誌情報
書名：銀河の一票
著者：蛭田直美
仕様：46判／並製
発売予定日：2026年12月上旬
税込予価：2,970円（本体2,700円）
ISBN：978-4-309-03288-7
書誌URL：
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309032887/
ドラマ情報
タイトル：銀河の一票
放送枠：毎週月曜夜10時（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）
出演：黒木華 / 野呂佳代 / 三浦透子 / 渡邊圭祐 / 倉悠貴 / 小雪 / 本上まなみ / シシド・カフカ / 岩谷健司 / 山口馬木也 / 木野花 / 岩松了 / 坂東彌十郎 / 松下洸平
脚本：蛭田直美
音楽：坂東祐大
プロデュース：佐野亜裕美
制作プロデュース：植木さくら / 森田美桜
演出：松本佳奈 / 藤澤浩和 / 瀧悠輔 / 稲留武
制作協力：AOI Pro.
制作著作：カンテレ / MYRIAGON STUDIO