【本日、最終回】黒木華 × 野呂佳代 × 松下洸平による大人気「選挙エンターテインメント」ドラマ！ 『銀河の一票』シナリオブックが発売決定！

河出書房新社(C)カンテレ / MYRIAGON STUDIO

政治の世界で生きてきた女性×市井（しせい）に生きる女性――

出会うはずのなかった2人が目指すのは……東京都知事!?

政界を追い出された主人公（黒木華）が“選挙参謀”として“政治素人のスナックのママ”（野呂佳代）をスカウトし、都知事選に挑む！

異色のバディによる、新たな“選挙エンターテインメント”！

俳優・黒木華さんが主演を務め、野呂佳代さんと初タッグを組んだ、カンテレ・フジテレビ系ドラマ「銀河の一票」(毎週月曜よる10時～）。

今年4月の放送開始と同時にドラマファンの心をわしづかみにした“選挙エンターテインメント”の最終回放送を前にして、シナリオブックの発売が決定しました。

ドラマ未公開シーンを収録予定ほか、シナリオブックならではの充実の内容でお届けします。

今夜の最終回と併せて、ぜひ楽しみにお待ちください！

著者紹介

蛭田直美 ひるた・なおみ

脚本家。2014年第39回城戸賞・準入賞。ドラマ『銀河の一票』『舟を編む～私、辞書つくります～』『しずかちゃんとパパ』アニメ『Turkey!』映画『五億円のじんせい』など。

書誌情報

書名：銀河の一票

著者：蛭田直美

仕様：46判／並製

発売予定日：2026年12月上旬

税込予価：2,970円（本体2,700円）

ISBN：978-4-309-03288-7

書誌URL：

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309032887/

ドラマ情報

タイトル：銀河の一票

放送枠：毎週月曜夜10時（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）

出演：黒木華 / 野呂佳代 / 三浦透子 / 渡邊圭祐 / 倉悠貴 / 小雪 / 本上まなみ / シシド・カフカ / 岩谷健司 / 山口馬木也 / 木野花 / 岩松了 / 坂東彌十郎 / 松下洸平

脚本：蛭田直美

音楽：坂東祐大

プロデュース：佐野亜裕美

制作プロデュース：植木さくら / 森田美桜

演出：松本佳奈 / 藤澤浩和 / 瀧悠輔 / 稲留武

制作協力：AOI Pro.

制作著作：カンテレ / MYRIAGON STUDIO