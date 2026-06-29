TVアニメ「神の庭付き楠木邸」POP UP SHOPの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年6月29日(月)よりTVアニメ「神の庭付き楠木邸」POP UP SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

新宿マルイ アネックス 7Fにて開催しておりましたTVアニメ「神の庭付き楠木邸」POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4748

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年6月29日(月)18:00～7月13日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年9月上旬～中旬以降順次発送

【特典情報】

＜【事後通販】TVアニメ「神の庭付き楠木邸」商品を税込2,000円以上お買い上げごとにランダムで1枚、ブロマイド（全6種）をプレゼント！＞



【製品情報】

カンバッジ(ランダム)しゃぼん玉 ver.

価格：550円（税込）

種類数：全10種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルキーホルダーしゃぼん玉 ver.

価格：各880円（税込）

種類数：全10種

アクリルフィギュア しゃぼん玉 ver.

価格：各1,760円（税込）

種類数：全3種

デカアクリルスタンドしゃぼん玉 ver.

価格：各2,200円（税込）

種類数：全3種

カスタムアクリルパーツしゃぼん玉 ver.

価格：各1,650円（税込）

種類数：全2種

しゃかしゃかおまもりキーホルダー しゃぼん玉 ver.

価格：1,980円（税込）

種類数：全1種

ミニアクリルアート しゃぼん玉 ver.

価格：2,640円（税込）

種類数：全1種

マイクロファイバー しゃぼん玉 ver.

価格：各825円（税込）

種類数：全6種

ガラス爪やすり

価格：935円（税込）

種類数：全1種

こんぺいとう

価格：1,980円（税込）

種類数：全1種

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4748

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年6月29日(月)18:00～7月13日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年9月上旬～中旬以降順次発送



【権利表記】

(C)2025 えんじゅ/KADOKAWA/「神の庭付き楠木邸」製作委員会



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売