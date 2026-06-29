トワ・ヴェール最高峰のこだわり、24ヵ月熟成ゴーダチーズを数量限定で販売

株式会社フジタコーポレーション職人渾身の24ヵ月熟成くろまつないのゴーダ

株式会社フジタコーポレーション（本社：北海道苫小牧市、以下「当社」）は、指定管理者として運営する「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」において、ブランド史上初となる長期熟成商品「【数量限定】職人渾身の24ヵ月熟成くろまつないのゴーダ」を、2026年6月29日より公式オンラインショップを中心に、催事販売を含めた期間限定・数量限定で発売いたします。

■ 本取り組みの背景と狙い

当社が推進する地域活性化およびブランドマーケティング戦略において、地元の豊かな資源を活かした高付加価値商品の開発は、重要な取り組みの一つです。

このたび、従来の「くろまつないのゴーダ」の熟成期間を2年間（24か月）まで延長し、徹底した品質管理・温度管理のもと、職人が丹精を込めて熟成させることで、アミノ酸の結晶（旨味成分）による深いコクと、芳醇な香りを引き出すことに成功しました。

また、長期熟成に伴う熟成庫の保管スペースや高度な製造管理が必要となることから、本商品は希少性の高いプレミアム商品として位置づけています。販売は、常設店舗では取り扱わず、公式ECサイト（D2C）および催事販売に限定することで、全国のコアなファン層へ直接お届けするとともに、ブランド価値の向上と収益性の高い事業構造の構築を目指してまいります。

■ 商品の特徴

トワ・ヴェールの長期熟成商品：2年間の歳月をかけて丁寧に熟成させた、ブランド最高峰のゴーダチーズ。

濃密な旨味と独特の食感：長期熟成ならではの濃厚なコクと芳醇な香りに加え、アミノ酸の結晶がもたらす「シャリッ」とした心地よい食感をお楽しみいただけます。

希少性の高い数量限定商品：長期熟成に伴う熟成庫の保管スペースや製造管理の制約から生産数量を限定。公式オンラインショップおよび催事限定で販売するプレミアム商品です。

■ 販売概要

商品名： 【数量限定】職人渾身の24ヵ月熟成くろまつないのゴーダ

価格： 1,296円（税込・送料別）

販売期間： 2026年6月29日（月）9:00 ～ 2026年7月12日（日）23:59

販売チャネル： トワ・ヴェール公式オンラインショップおよび対象催事

販売サイト：https://toitvert.official.ec/

※本商品は数量限定販売のため、予定数量に達した場合は、販売期間中であっても販売を終了する場合がございます。

■「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」について

黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール

「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」は、北海道黒松内町の豊かな自然と地域資源を活かし、チーズ、ハム、ウインナー、アイスクリームなどの高品質な食品を製造・販売する地域ブランド拠点です。

施設名の「トワ・ヴェール（toit vert）」は、フランス語で「緑の屋根」を意味し、日本最北端のブナ原生林を有する黒松内町の豊かな自然環境を象徴しています。1993年の開設以来、地域の基幹産業である酪農・畜産と連携しながら、地元産および北海道産の厳選素材を活用したものづくりに取り組んでまいりました。

また、単なる食品加工施設にとどまらず、地域の一次産業と消費者をつなぐ「食の発信拠点」として、黒松内町の魅力を全国へ発信しています。施設内には製造工程を見学できる機能や直売機能を備え、地域の食文化やものづくりの価値を体感できる場として、多くのお客様にご利用いただいております。

トワ・ヴェールは今後も、地域資源の高付加価値化を通じて地域経済の活性化に貢献するとともに、黒松内町の魅力を発信するブランド拠点として持続的な価値創出に取り組んでまいります。

■ 株式会社フジタコーポレーションについて

当社は、北海道苫小牧市に本社を置き、「食」を軸とした多角的な事業を展開する企業です。

1978年の創業以来、大手フランチャイズチェーンの運営を中心に、地域に根差した飲食・小売事業を推進してまいりました。

現在はそのノウハウを活かし、黒松内町において「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」の指定管理者として、高品質なチーズや肉製品の製造・販売を担っております。

また、自社事業としてカシス農園を運営するほか、2023年には「株式会社TOMONIゆめ牧舎」を連結子会社化し、酪農事業へも進出いたしました。

地域の資源を活かした独自ブランドの展開と、一次産業から三次産業までを網羅する独自のビジネスモデルを通じて、地域経済の活性化と持続的な企業価値の向上に邁進してまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社フジタコーポレーション

設立：1978年3月

資本金：7,000万円（2025年07月31日現在）

代表者：代表取締役社長 遠藤 大輔

本社所在地：北海道苫小牧市若草町5丁目3番5号

事業内容：飲食・小売事業、製造・卸売事業、農畜産事業

株式上場：東京証券取引所 スタンダード市場（証券コード：3370）