VSingerレーベル「無原唱レコード」所属アーティストのうち、8名が日本テレビグループ発のYouTube MCN「C+」に参加
株式会社RIOT MUSIC（本社：東京都港区、代表取締役：舩橋 純、読み：ライオットミュージック、以下「RIOT MUSIC」）が運営するVSingerレーベル「無原唱レコード」は、株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：太田 正仁、以下「ClaN」）が運営する日本テレビグループ発のYouTube マルチチャンネルネットワーク（MCN※1）「C+（しーぷらす）」に、所属アーティストのうち8名が2026年7月1日(水)より参加いたします。
本MCNへの参加により、C+が包括契約を締結している株式会社カプコン、株式会社セガ、任天堂株式会社をはじめとするゲーム著作物について、各社が公表するガイドラインに従ったうえで、配信および収益化が可能となります。
※1 YouTube上の複数のチャンネルと提携し、プロモーション、制作支援、視聴者の獲得、収益の分配など、契約クリエイターに対してさまざまな支援を提供するサードパーティプロバイダ。
■アーティストプロフィール
伊月知世（CHISE ITSUKI）
・YouTube：https://www.youtube.com/@CHISEITSUKI/
・X：https://x.com/chise_i_BW/
白河しらせ（SHIRASE SHIRAKAWA）
・X：https://x.com/shirase_s_BW/
・YouTube：https://www.youtube.com/@SHIRASESHIRAKAWA/
時庭らんぜ（RANZE TOKINIWA）
・YouTube：https://www.youtube.com/@RANZETOKINIWA
・X：https://twitter.com/ranze_t_BW
メーメントヴァニタス（MEMENTOVANITAS）
・YouTube：https://www.youtube.com/@MEMENTOVANITAS/
・X：https://x.com/memento_v_MGS/
・TikTok：https://www.tiktok.com/@mementovanitas_1204/
朱名（SHUNA）
・YouTube：https://www.youtube.com/@SHUNA_MGS/
・X：https://x.com/shuna_MGS/
電信柱ちゃん（DENSHINBASHIRA-CHAN）
・YouTube：https://www.youtube.com/@DENSHINBASHIRA-CHAN
・X：https://x.com/denchan_MGS
宮島ルシェル（LECIEL MIYAJIMA）
・YouTube：https://www.youtube.com/@LECIELMIYAJIMA
・X：https://x.com/leciel_m_MGS
傘屋くぐる（KUGURU KASAYA）
・YouTube：https://www.youtube.com/@KUGURUKASAYA
・X：https://x.com/kuguru_k_MGS
■YouTube MCN「C+」について
ClaNでは、バーチャルクリエイター、インターネット・YouTubeを中心に活躍するストリーマー、歌い手、演奏者、イラストレーターなど、新しい時代のデジタルクリエイターに充実したサポートを提供するべく、日本テレビのYouTube MCN(マルチチャンネルネットワーク)「C+」の運営を行っています。 MCNとは、複数のYouTubeチャンネルと提携し、新規視聴者の開拓、コンテンツ制作のサポート、クリエイターのコラボレーション、デジタル著作権管理、収益化、営業などを含むサービスを提供するサービスプロバイダです。
・HP：https://clan-entertainment.com/c-plus/
・X：https://x.com/ClaNntv_Inc
■VSingerレーベル「無原唱レコード」とは
「無数」に広がる、
バーチャルミュージックの「原点」となる
「無数」の可能性を持ったアーティストの「原石」達の歌が折り合わさって「唱」となる。それが「無原唱レコード」です。
・HP：https://riot-music.com/mugensho-record/
・X：https://x.com/Mugensho_RM/
■音楽事務所「RIOT MUSIC」とは
RIOT MUSICは、VSingerレーベル「無原唱レコード」、VTuberサポートプロジェクト「RIONECTION」、VRChat活動総合支援サービス「AdHoc」と、音楽を中心に多岐にわたるプロジェクトを運営しています。
「終わらない、創造と体験を」をミッションに、体験者の人生を変えてしまうような心を揺り動かすコンテンツの創造と体験を生み出すことを目指しています。
・RIOT MUSIC HP：https://riot-music.com/
・RIOT MUSIC 公式X：https://x.com/RIOTMUSIC_info/
・無原唱レコード HP：https://riot-music.com/mugensho-record/
・RIONECTION HP：https://riot-music.com/rionection/
・AdHoc ワールドURL：https://vrchat.com/home/world/wrld_87971444-32c7-4df5-b5fe-1a185ddacc76/info
・常設オーディションサイト：https://riot-music.com/virtualartistaudition/
■会社概要
株式会社ClaN Entertainment」について
「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。
本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長 太田 正仁
設立年月日：2022年4月1日
資本金等：約20億円（資本剰余金含む）
コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/
会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats
株式会社RIOT MUSIC
・設立：2022年7月1日
・資本金：10,000,000円（資本準備金含む）
・代表取締役：舩橋 純
・取締役：久保 元気
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Production（VTuber事業・アーティストプロデュース事業）
・公式サイト：https://riot-music.com/
株式会社Brave group
・設立：2017年10月11日
・資本金：67.1億円（資本剰余金含む）
・代表者名：代表取締役 野口 圭登
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution
・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/
・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/
・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/
・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/
・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company