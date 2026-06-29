【アジア競技大会】7月7日にハンドボール男女日本代表メンバー発表会見をライブ配信・6月30日から観戦チケット一般販売

公益財団法人日本ハンドボール協会

公益財団法人日本ハンドボール協会は、7月7日（火）に、今年9月開催の第20回アジア競技大会に出場する男女日本代表メンバーを発表する記者会見を開催します。



七夕の日に、女子日本代表「おりひめジャパン」と、男子日本代表「彗星JAPAN」のアジア競技大会メンバーを発表。同時に、アジア競技大会で着用予定の新ユニフォームもお披露目予定です。



この会見の模様は、当日14:00よりYouTubeでライブ配信いたします。配信視聴用のリンクは、後日あらためて当協会の公式サイト・SNSにてご案内します。



大会メンバーの発表と新ユニフォームのお披露目に、ぜひご注目ください。

記者会見・配信情報

● 日時：2026年7月7日（火）14:00～

● 内容：アジア競技大会 男女日本代表メンバーの発表／新ユニフォームのお披露目

● 配信：YouTube（ライブ配信）

● 視聴URL：後日、当協会の公式サイト・SNSにてご案内します

〈あわせてチェック〉開幕まで3ヶ月を切った第20回アジア競技大会

愛知県・名古屋市を中心に、2026年9月19日（土）から10月4日（日）まで開催される、アジア最大のスポーツの祭典・第20回アジア競技大会。ハンドボールは愛知県稲沢市の「豊田合成記念体育館 エントリオ」、同春日井市の「春日井市総合体育館」が舞台となります。



ここからは、男女日本代表の大会までの流れと、観戦チケット情報をお知らせします。

男女日本代表、アジア競技大会へのロードマップ

彗星JAPAN（男子日本代表）

男子代表「彗星JAPAN」は、5月に今年度第1回強化合宿を行い、さらなる選手層の底上げを図りました。



詳しくは 男子日本代表「彗星JAPAN」 第1回強化合宿レポート をご覧ください。

8月31日から、味の素ナショナルトレーニングセンター（NTC）で大会事前合宿を実施し、そのままアジア競技大会へと突入していきます。男子の初戦は9月20日（日）、決勝は9月29日（火）の予定です。

おりひめジャパン（女子日本代表）

女子代表「おりひめジャパン」は、4月に海外組、国内組、大学生をミックスしたチーム編成でデンマーク遠征に出発。本場の強さ、速さの中で腕を磨きました。



詳しくは 女子日本代表「おりひめジャパン」 2026年度第1回海外遠征レポート をご覧ください。

さらに、7月7～14日に第1回強化合宿を味の素NTCで実施し、9月11日に再集結。直前合宿を経てアジア競技大会に臨みます。女子は9月21日（月）に予選リーグがスタートし、決勝は9月27日（日）に行われます。

いよいよ明日17時！観戦チケットが一般販売スタート

6月30日（火）17時より、大会公式チケットサイトで観戦チケットの通常販売（一般販売）がスタートします。ハンドボール競技のチケットもこのタイミングで販売開始となり、対象日の全試合を観戦できるチケットとして販売されます。



チケットのご購入には、無料の「応援ID」の登録が必要です。応援IDの登録方法や最新情報は、大会公式チケットサイトをご確認ください。



※日本代表の詳細競技日程は、7月23日に予定されている組み合わせ抽選会後に決定します。

会場

● 豊田合成記念体育館 エントリオ（愛知県稲沢市下津北山1-16-4） 会場webサイト

● 春日井市総合体育館（愛知県春日井市鷹来町4196） 会場webサイト

タイムスケジュール

〈豊田合成記念体育館 エントリオ〉



〈春日井市総合体育館〉





チケットの詳細・購入は、大会公式チケットインフォメーションをご確認ください。

大会公式チケットインフォメーション >(https://lp-ag.tickets-aichi-nagoya2026.org/)

チケッティングガイド（PDF） >(https://lp-ag.tickets-aichi-nagoya2026.org/pdf/guide_ja-8.pdf)





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