HIKEが「シールダス 最強王図鑑ゴジバースト」のデザインを担当。強力IPコラボの魅力を最大化するクリエイティブ制作実績を公開

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表取締役：三上 政高）は、株式会社バンダイの「ゴジバースト」と株式会社Gakkenの「最強王図鑑」がコラボレーションした「シールダス 最強王図鑑ゴジバースト」において、シールおよびパッケージのデザイン制作を担当いたしました。本プロジェクトでは、異なる世界観を持つキャラクターの融合をテーマに、コレクション性の高いビジュアル提案や能力値の言語化など、IPの価値を最大化するトータルデザインを支援させていただきました。

制作の背景：IPコラボの課題をクリエイティブで解決

「ゴジバースト」と「最強王図鑑」のクロスオーバーにおいて、HIKEはファンが手に取りたくなるデザインを追求しました。

視認性を高める色彩設計と金銀の特殊装飾

【課題】

ゴジバーストのキャラクターはダークな配色が多く、シール化した際に画面が沈んでしまうという懸念。

【解決策】

背景に明度の高いエフェクトを採用し、デザインの要所に金・銀の装飾を配置。店頭やディスプレイで目を引き、ユーザーに「集めたい」と思ってもらうために力強く鮮やかなビジュアルに仕上げました。

「最強」を定義する能力値・ステータスの提案

【課題】

異なる世界観のキャラクター同士の力関係をどう設定し、数値化するか。

【解決策】

HIKEは両IPの特性を深く分析し、「強さのイメージ」を数値やテキストとして言語化。3Dポーズ案からシークレットイラストなど、ゲーム性を持たせたシールダスならではの楽しみ方を提案しました。

「シールダス 最強王図鑑ゴジバースト」

大人気「ゴジバースト」より新ブランド「シールダス」が登場。

小学生に大人気「最強王図鑑」とコラボ！数字を使ったバトルが楽しめます！

約30体の怪獣を収録。ノーマル、レア、シークレットがあり、全52種のシールが楽しめます。シークレットは本商品用に描きおろしされた特別なアート仕様！

公式サイト：https://toy.bandai.co.jp/ja/item/01_6021/

権利表記：TM ＆ (C) TOHO (C)Gakken/Sai-kyo-Oh/TX

HIKEのIPクリエイティブ支援について

国内最大級の制作体制を有するHIKEのグラフィックチームは、ディレクションにおいて国内のみならず、海外のクライアントにも対応し、アートディレクターの監修により安定的かつ高品質のグラフィックを提供いたします。内製時には分業制作による統一感のあるクオリティを担保し、コストメリットの高い提案が可能です。

さらに、著名な方を含む1万名以上のクリエイターと提携しており、そのネットワークを駆使して多様なグラフィックに対応いたします。

「キャラクターデザイン」「2Dアニメーション＆3DCG」「コンセプトアート」「背景」「ゲーム内アセット」「プロモーションイラスト」など、様々なコンテンツの領域でお客様をサポート。単にグラフィックを請負って制作するのではなく、“パートナー”としてデザイン提案やクオリティラインを一緒に考えていくところから伴走いたします。

具体的な要件・施策が固まっていなくても問題ございません。お困りの事がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

https://hike.inc/contact/offer/

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

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(C)HIKE Inc.

TM ＆ (C) TOHO (C)Gakken/Sai-kyo-Oh/TX

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