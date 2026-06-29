【U-NEXT】2026年7月の新着配信ラインナップを発表！3年ぶりの続編、堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンを独占見放題配信

株式会社 U-NEXT

動画配信サービスU-NEXTが2026年7月に配信する注目作をお知らせいたします。3年ぶりの続編、堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンのほか、『映画ラストマン -FIRST LOVE-』『ウォーキング・デッド：デッド・シティ シーズン３』『トッケビ10周年旅行～一緒にいるから輝く時間～』『君へと続く僕のドリーム！』など注目作品やスポーツを配信いたします。

2026年7月の注目コンテンツ

国内ドラマ

(C)TBS

日曜劇場『VIVANT』第2シーズン

2023年7月期に放送された第1シーズンから、3年ぶりの続編となる今作。物語は、前作のラストシーン直後から幕を開ける。国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺雅人）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインでした。憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”、また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーンと再会し、2人を力強く抱きしめた“あの日”--その裏で一体何が巻き起こっていたのか。その真相が第2シーズンの第1話で明かされる。

【配信開始日】7月26日（日）放送直後より配信 （TBS系 毎週日曜 よる9:00～放送）

【配信形態】会員見放題

邦画

(C)2025映画「ラストマン」製作委員会

映画ラストマン -FIRST LOVE-

2023年4月期にTBSテレビで日曜劇場として放送され、一大ブームを巻き起こした福山雅治主演の連続ドラマ「ラストマンー全盲の捜査官ー」の続編となる映画版。

福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ「ラストマン」。

数々の難事件を解決してきた無敵のバディは、ある事件のために北海道へ。絶体絶命のピンチに陥った二人は果たして、愛する人を守り、事件を解決することができるのか。

【配信開始日】7月3日（金）

【配信形態】レンタル価格 399円（税込）／2日間

【配信ページ】https://video.unext.jp/title/SID0307796 ※配信開始日よりアクセス可

海外ドラマ

(C)2026 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.

ウォーキング・デッド：デッド・シティ シーズン３

全11シーズンのロングランで幕を閉じたサバイバルドラマの金字塔『ウォーキング・デッド』より登場した人気キャラクター、マギーとニーガンのその後の物語を描くスピンオフシリーズ。舞台はNY、ウォーカーから精製したメタンガス資源を占領し、マンハッタン島の支配を目論む“ダーマ”。愛する息子ハーシェルがダーマの洗脳に遭うマギーは、宿敵だったニーガンに協力を求め、ウォーカーがはびこるマンハッタン島へ向かうが…。過去の因縁を乗り越え前に進む決心をしたマギーとニーガンが再びタッグを組み、新たな敵に立ち向かう注目の第３章。

【配信開始日】7月27日（月）第1話配信（以降毎週1話ずつ配信、全8話、字吹同時配信）

【配信形態】会員見放題

【配信ページ】https://video.unext.jp/title/SID0308918 ※配信日よりアクセス可

韓国・アジア

(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

トッケビ10周年旅行～一緒にいるから輝く時間～

本作は、全世界で社会現象を巻き起こした大ヒットドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』の放送10周年を記念した特別プロジェクト。脚本家キム・ウンスク、演出家イ・ウンボクによって生み出され、韓国ケーブルドラマ史上最高視聴率（20.5%）を突破した同作の主演キャスト4人が、思い出の地・江陵へ旅に出るバラエティ番組。

【配信開始日】2026年7月4日（土）、7月5日（日）、7月11日（土）、7月12日（日） 23:00

【配信形態】会員見放題

【配信ページ】https://video.unext.jp/title/SID0310093 ※配信開始日よりアクセス可

(C) 2026 KT StudioGenie Co.,Ltd All rights reserved

君へと続く僕のドリーム！

本作は、10代の終わりに初恋を経験した二人が15年ぶりに再会し、夢と愛をともに追いかけていく甘酸っぱくも現実的なロマンティックコメディ。世界の映画祭を席巻した天才映画監督ウ・スビン役を演じるのは、『組み立て式家族～僕らの恋の在処～』『女神降臨』などで話題を集めたファン・イニョプ。一方、かつてスビンと映画監督への夢を共に語り合いながらも、現実の壁にぶつかって今は空虚な日々を送る生活密着型リポーター、チュ・イジェ役を演じるのは『花が咲けば、月を想い』のイ・ヘリ。

【配信開始日】7月13日（月）23:30～ ※毎週月・火曜日 最新話更新

【配信形態】会員見放題

注目ラインナップ

洋画

7月1日（水）

Riceboy ライスボーイ

メイデン

国家代表！？

7月3日（金）

V/H/S 85

私のすべて

7月4日（土）

ベテラン 凶悪犯罪捜査班

悪魔と夜ふかし

7月15日（水）

旅の終わりのたからもの

7月23日（木）

ロボット・ドリームズ

7月29日（水）

ラスト・ブレス

配信中

ゼイ・ウィル・キル・ユー

ソング・サング・ブルー

ビリー・アイリッシュ - Hit Me Hard And Soft: The Tour

邦画

7月1日（水）

東京逃避行 【独占先行】

東京逃避行（短編）

シンペイ 歌こそすべて

7月3日（金）

映画ラストマン -FIRST LOVE- 【先行レンタル独占】

7月5日（日）

おーい、応為

7月7日（火）

35年目のラブレター

7月9日（木）

見はらし世代 【独占】

7月11日（土）

山田くんとLv999の恋をする

7月21日（火）

九十歳。何がめでたい

7月23日（木）

明日を綴る写真館

7月25日（土）

今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は

配信中

国宝

海外ドラマ

7月1日（水）

カナル・キラー ～隣で眠る連続殺人鬼～

クロスボーダー・クライム 3カ国合同捜査チーム

ハドソン＆レックス ～セントジョンズ警察シェパード犬刑事 シーズン１

7月3日（金）

マインド・オブ・パワー【独占】

7月15日（水）

ハドソン＆レックス ～セントジョンズ警察シェパード犬刑事 シーズン２

7月24日（金）

スチュアート★宇宙救出失敗の法則【独占】

7月27日（月）

ウォーキング・デッド：デッド・シティ シーズン３【独占】

配信中

ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン３【独占】

韓流・アジア

7月4日（土）

トッケビ10周年旅行～一緒にいるから輝く時間～【独占】

7月10日（金）

オナー ～彼女たちの法廷～【独占】

7月13日（月）

君へと続く僕のドリーム！【独占】

7月29日（水）

この川には月が流れる【独占】

国内ドラマ

7月3日（金）

一緒にごはんをたべるだけ【独占】

夫婦と１６歳～狂気の隣人～【独占】

7月4日（土）

ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-

晩酌の流儀５ ～夏編～

7月5日（日）

マイ・フィクション

7月6日（月）

夫を殺したはずなのに

7月9日（木）

ドライな同期の溺愛癖

7月10日（金）

金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』

7月14日（火）

火曜ドラマ『君の好きは無敵』【独占】

7月26日（日）

日曜劇場『VIVANT』第2シーズン【独占】

配信中

君は夏のなか【独占先行】

アニメ

7月4日（土）

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 全国大会 青学(せいがく)vs立海 前編 【独占】 ※ライブ配信

7月5日（日）

鬼の花嫁【先行】

7月6日（月）

透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。【先行】

7月7日（火）

『ぐらんぶる』Season 3 【先行】

捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました【先行】

対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～【先行】

7月18日（土）

SOUND THEATRE×夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～ 【独占】 ※ライブ配信

7月19日（日）

原作『テニスの王子様』シリーズ完結記念！テニプリサプライズ☆サミット 【独占】 ※ライブ配信

配信中

トリツカレ男【独占】

劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編【独占】

キッズ

7月1日（水）

ウルトラマン（HDリマスター版）

ウルトラQ（HDリマスター版）

ウルトラセブン（HDリマスター版）

帰ってきたウルトラマン（HDリマスター版）

ウルトラマンA（HDリマスター版）

ウルトラマンタロウ（HDリマスター版）

ウルトラマンレオ（HDリマスター版）

おかあさんといっしょ あづきスマイル～杏月お姉さんセレクション～

7月9日（木）

ピンキッツのしゅうりこうじょう 2

7月10日（金）

ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ 【独占】 ※ライブ配信

ウルトラマンティガ（HDリマスター版）

ウルトラマンダイナ（HDリマスター版）

劇場版『ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY』

劇場版『大決戦!超ウルトラ8兄弟』

7月23日（木）

ピンキッツとニニモのようかいのうた

ドキュメンタリー

7月3日（金）

ファイルX：暴かれた極秘文書

7月13日（月）

プライム・ミニスター ～ニュージーランドの若き女性リーダー～

7月23日（木）

THE A LIST -アジアと太平洋のルーツを受け継ぐ15人の物語【独占】

7月30日（木）

ザ・ダーク・ウィザード【独占】

音楽・ライブ ※ライブ配信

7月4日（土）

GACKT LAST SONGS 2026 feat. K【独占】

SHIN はじまりの場所 -REBORN OF THE FLAG-【独占】

7月5日（日）

原因は自分にある。「ARENA TOUR 2026 仮ノ現」【独占】

Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～

7月11日（土）

DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL 「僕らの音楽について」【独占】

7月12日（日）

清塚信也 47都道府県ツアー2025-2026 大千穐楽【独占】

ちゃんみな『AREA OF DIAMOND FINAL』【独占】

7月16日（木）

FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR 「DREAM WITH IN」【独占】

7月25日（土）

SIRUP HALL TOUR 2026 “P.S.”【独占】

スポーツ ※ライブ配信

＜サッカー＞

6月29日（月）

サッカー日本代表映画『ONE CREATURE』【独占】

＜格闘技＞

7月5日（日）

宗明建設Presents DEEP 132 IMPACT

7月12日（日）

UFC 329：マクレガー vs. ホロウェイ 2

7月18日（土）

abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA

7月20日（月）

U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ【独占】



＜ゴルフ＞

7月9日（木）

アムンディ エビアン選手権 2026【独占】

7月16日（木）

全英オープンゴルフ選手権 2026【独占】

7月30日（木）

AIG女子オープン 2026【独占】

＜テニス＞

7月27日（月）

【錦織圭出場】ATP500 ワシントン【独占】

＜バレーボール＞

配信中

バレーボール ネーションズリーグ2026



＜野球＞

開催中

横浜DeNAベイスターズ主催公式戦2026



＜卓球＞

配信中

卓球 WTT アメリカスマッシュ 2026

※一部レンタル作品が含まれます。

※掲載作品は6月29日（月）時点の配信予定の一部です。

※配信作品・開始日は予告なく変更となる場合がございます。

U-NEXT

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※GEM Partners調べ／2026年4月時点



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