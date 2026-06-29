セルフフォトブランド「Photomatic」がギタリスト・布袋寅泰氏と活動45周年ツアーの開催を記念したスペシャルコラボを開催

株式会社フォトクリエイト

キタムラ・ホールディングス グループの株式会社フォトクリエイト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、日本を代表するギタリスト・布袋寅泰氏のアーティスト活動45周年を記念した全国ツアー『HOTEI the LIVE 2026 45th Celebration GIGS “STAY WILD TOUR”』の開催を記念した特別コラボレーションを東京・大阪・名古屋・福岡など、全国18ヶ所で実施いたします。

ファン必見の限定フレームが全8種登場！

45年にわたり日本のロックシーンの最前線を走り続け、今なお進化を止めることのない布袋氏。ツアー開催を記念して、東京・大阪・名古屋・福岡などPhotomaticの全国18ヶ所のフォトブースでコラボフレームの販売を開始します。

⚫︎クラシックブース（6種）

45周年ツアーのメインビジュアルが全面にデザインされたフレームや布袋氏のトレードマークである「ギタリズム柄」をあしらったツーショット風フレームなど6種を販売します。

⚫︎マルチブース（渋谷 道玄坂展 限定フレーム2種）

布袋氏のアイコニックなギターシルエットをシンプルに際立たせた2種のフレーム（※1、※2）は、フラッグシップショップであるPhotomatic 渋谷 道玄坂店 限定販売となっています。まるで布袋氏とステージで共演しているかのような一枚を撮影できる、ファン必見のフレームです。

フラッグシップショップ渋谷 道玄坂店が「布袋寅泰45th」仕様にラッピング

フラッグシップショップであるPhotomatic 渋谷 道玄坂店では、布袋氏とのコラボレーションを記念して店舗の特別ラッピングを実施。

ぜひこの特別な期間中に、限定フレームでの撮影はもちろん、布袋氏の活動45周年を記念した店内外のラッピングを肌で感じにご来店ください.。

対象店舗：Photomatic 渋谷 道玄坂店（〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目29-6）

フラッグシップショップ Photomatic 渋谷 道玄坂店「布袋寅泰アーティスト活動45周年ツアー」コラボフレーム 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/197_1_12bc5fbcc64beeb94bffa193e7c2bc28.jpg?v=202606290651 ]Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

公式WEBサイト https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

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Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：株式会社フォトクリエイト

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役社長：大迫 由典

HP：https://www.photocreate.co.jp/

※Photomaticの運営会社であるピックハイブ株式会社は、2026年4月1日付で株式会社フォトクリエイトに吸収合併されました。Photomaticの運営は、株式会社フォトクリエイトが引き続き担当いたします。