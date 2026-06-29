【6/29 銀座のカフェがリニューアル】カカオの新しい可能性を五感で楽しむ ひんやりスイーツ

株式会社マザーハウス

『途上国から「食」の可能性を世界に』を理念とするフードブランド「LITTLE MOTHERHOUSE（リトルマザーハウス）」は、カカオの新しい可能性を提案する新シリーズ「IRODORI CACAO GELATO（イロドリ カカオ ジェラート）」を、2026年6月29日（月）に迎える「リトルマザーハウス チョコレートファクトリーショップ（銀座）」の店舗リニューアルオープンに合わせて販売開始いたします。

今回のラインアップは全6種。カカオベースのジェラートに厳選素材を掛け合わせ、仕上げのパウダーで「味と色のグラデーション」を表現した4種と、カカオの味わいをダイレクトに堪能できる2種が登場します。新しく生まれ変わる洗練された空間で、五感で楽しむ贅沢なひんやりスイーツをぜひご堪能ください。

■ 「IRODORI CACAO GELATO」商品ラインアップ

目で見ても美しく、口に運べばカカオと素材の新しい出会いに驚く新感覚のジェラートです。牛乳を使用せず、カカオバターと水分を独自に乳化させた植物性ミルクをベースに仕上げることで、カカオ本来の香りや味わいをより引き立てました。気分に合わせて「シングル」と「ダブル」からサイズをお選びいただけます。

【贅沢なグラデーションを楽しむ「イロドリシリーズ」4種】

1. IRODORI CACAO GELATO 萌黄（もえぎ）※写真左上

ピスタチオ × マンゴー

まろやかなコクと甘味を持つピスタチオをカカオベースのジェラートに練り上げました。仕上げにあしらったマンゴーパウダーのフレッシュな酸味が、美しい色と味のグラデーションを奏でます。

2. IRODORI CACAO GELATO 春花（はるはな）※写真右下

パッションフルーツ × ストロベリー

カカオベースのジェラートに、甘酸っぱいパッションフルーツをブレンド。仕上げのストロベリーパウダーが放つ芳醇な香りと、甘酸っぱさが重なるグラデーションをお楽しみください。

3. IRODORI CACAO GELATO 立夏（りっか）※写真左下

白桃 × レモン

みずみずしい甘味が広がる白桃をカカオベースのジェラートに練り上げました。仕上げのレモンパウダーが持つ華やかな香りと、心地よいほろ苦さが引き締める、初夏にぴったりな大人の味わいです。

4. IRODORI CACAO GELATO 深緑（しんりょく）※写真右上

抹茶 × 抹茶

静岡県産「本山（ほんやま）抹茶」を使用。爽やかな香りと上品でまろやかな旨み、そしてスッキリとした後味が特徴の抹茶をカカオベースに練り込み、さらに上からも抹茶を贅沢に振りかけました。抹茶特有の豊かな覆い香（おおいが）と、ジェラートの甘味の美しい調和をご堪能ください。

【カカオの個性をそのまま味わう「オリジンシリーズ」2種】

インドネシア・スラウェシ島で丁寧に栽培されたカカオを贅沢に使用し、カカオ本来のポテンシャルをストレートに表現したジェラートです。

5. IRODORI CACAO GELATO カカオミルク

フルーティーでありながらフローラル、時にウッディとも評される、カカオそのものが持つ唯一無二の芳醇な風味を優しく包み込みました。

6. IRODORI CACAO GELATO カカオマス

カカオマスをダイレクトに感じられる逸品。際立つフルーティーなアロマと、奥深い苦みが心地よく広がり、後味は驚くほどさっぱりと抜けていきます。

■ 販売価格について

本商品は「シングル」および「ダブル」の2つのサイズ（価格は2種の予定）でご提供いたします。

お好きなフレーバーを組み合わせてお楽しみいただけます。

シングル： 825円（税込）

ダブル： 990円（税込)

※なお、一部のプレミアムフレーバー、「萌黄（ピスタチオ）」「深緑（抹茶）」「カカオマス（ダーク）」を選ばれる場合は、1種類につき ＋110円（税込）となります。

■ 店舗情報・営業時間（金土は夜間延長営業をスタート）

6月29日（月）のリニューアルオープンに伴い、金曜日・土曜日は営業時間を1時間延長し、夜もお買い物やカフェをお楽しみいただけるようになりました。週末の会社帰りやディナー後のデザートにもぜひお立ち寄りください。

店舗名： リトルマザーハウス チョコレートファクトリーショップ

住所： 東京都中央区銀座3-9-11 紙パルプ会館1F

電話番号： 03-6264-3031

【営業時間】

通常営業（月～木・日）

ショップ: 11:00 - 19:00

アイス＆カフェスタンド: 11:00 - 18:00（L.O. 17:30）

夜間延長営業（金・土のみ）

ショップ: 11:00 - 20:00

アイス＆カフェスタンド: 11:00 - 19:00（L.O. 18:30）

【LITTLE MOTHERHOUSE（リトルマザーハウス）について】

『途上国から「食」の可能性を世界に』を理念として、2021年2月にスタートしたマザーハウスのフードブランド。途上国の豊かな素材や文化に光をあてたオリジナル商品を開発・販売しています。インドネシア産カカオを使用したチョコレートを中心に、自然の色彩を活かしたグラデーションチョコレートなどを展開。銀座の専門店「CHOCOLATE FACTORY SHOP」のほか、全国のマザーハウス店舗で販売しています。

公式サイト：https://www.mother-house.jp/little/

【マザーハウスについて】

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国の可能性をバッグ、ジュエリー、アパレルなどのものづくりを通じて、世界中のお客様にお届けしています。2006年の設立以来、バングラデシュをはじめ、ネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーの計6か国で、各国の素材と技術を活かしたファッションアイテムを作り続けています。販売拠点として、国内約50店舗、台湾5店舗、シンガポール2店舗の直営店を展開しています。

【会社概要】

会社名 株式会社マザーハウス

所在地 東京都台東区台東2-27-3 NSKビル1F・2F

設立 2006年3月9日

資本金 27,950,000円

代表 山口絵理子

事業内容 発展途上国におけるアパレル製品及び雑貨の企画・生産・品質指導、同商品の先進国における販売

公式HP http://www.mother-house.jp/