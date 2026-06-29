ヒュンメルが『加賀てまり』をデザインしたツエーゲン金沢のユニフォームを発表！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、ツエーゲン金沢が2026/27シーズン明治安田J3リーグで着用するユニフォームを発表。石川県金沢市で作られる伝統的なてまり「加賀てまり」をモチーフにデザイン。新ユニフォームの1次販売は、限定700枚。7月5日までに注文するとリーグ開幕前に届きます。

共に育つクラブに

ヒュンメル初年度となった2021年にクラブ理念のシンボルマークをモチーフにしたユニフォームを発表し、2022年からは、クラブ理念“挑戦を、この街の伝統に。”を体現する5つの価値観（つなぐ/楽しむ/夢見る/育てる/つくる） を順番に表現。「つなぐ」「つくる」「夢見る」「楽しむ」に続いて、2026/27シーズンは、クラブの価値観を表すユニフォームの集大成として「育てる」にフォーカス。

クラブの成長は、サポーターやパートナー、ホームタウンが互いに影響し合いながらあるもので、ツエーゲン金沢が、この街と共に、人と共に大きくなっていくことを宣言する一枚に。立場は違っても、互いに支え合いながら前へ進む姿を「共に育つ」という循環を胸に刻みます。



加賀てまりをデザインモチーフに

デザインモチーフは、石川県に伝わる伝統工芸「加賀てまり」で、江戸時代から金沢の人々に愛され、幸せを願う縁起物として今も大切に受け継がれている工芸品。色糸をかがってつくられる色鮮やかな花模様や幾何学模様は、ひと針ひと針の積み重ねによるもので、ツエーゲン金沢を支える一人ひとりの力が結び合い、大きな目標へ向かうクラブの姿と重なります。

また、金沢では娘の旅立ちに“魔除け”として、てまりを持たせる習慣があり、このユニフォームにもクラブや地域、ファンを困難から護る願いを込めました。さらに、加賀てまりには毬の中心に鈴が入っており、柔らかく上品な音色が響きます。その特有の“音”になぞらえ、選手の熱量がスタジアムに響き、歓声が生まれる未来もデザインに託しました。

さらに、背面の襟下部には、てまり制作の基本技法である「星掛け」をワンポイントで配置。星掛けは、一本の糸で一筆書きのように掛け合わせたもので、糸の掛け方が人々が手を繋いでいるようにも見えることから、クラブ・地域・ファンが協力して勝利を目指す姿の象徴として選手が背負うようにデザインしました。



2ndユニフォームのデザインはツエーゲンの「Z」

2026/27シーズンの2ndユニフォームは、従来の1stユニフォームの色替えではなく、異なるデザインに。躍動感を感じる胸の模様は、ツエーゲン金沢の頭文字である「Z」をイメージ。さらに肩を組んでいる様子も重ねて表現。互いに肩を組み、「新しい金沢・石川県を育てていこう」という未来への希望や想いを込めました。1stユニフォームのデザインモチーフにした「加賀てまり」は2ndにも継続し、胸の模様の中に落とし込みました。



商品情報

品名：オーセンティックユニフォーム(FP1st.2nd/GK1st.2nd)

サイズ：S・M・L・O・XO・XO2・XO3（UNISEX）

価格：

[背番号なし・背ネームなし] 21,450円(税込)

[背番号あり・背ネームなし] 23,100円(税込)※背番号は2桁まで。

[背番号あり・背ネームあり] 24,200円(税込)※背ネームは大文字アルファベット12文字以内。記号不可。

また、背番号・背ネームには2026/27 シーズンより、オリジナルフォントを採用。クラブの根幹にある「金沢らしさ」「ツエーゲンらしさ」を視覚的に表現しています。







販売スケジュール

FPとGK、それぞれ1stと 2ndのオーセンティックユニフォーム4種の予約受付が、ツエーゲン金沢公式オンラインショップ（https://www.zweigen-kanazawa.jp/uniform/2026-27/）で6月29日（月）18:00からスタート。開幕戦に間に合う1次予約は限定700枚で、7月5日まで受け付けています。レプリカキッズユニフォームの販売も合わせて始まります。

1次受付

期間：2026年6月29日(月)18:00～2026年7月5日(日)23:59

お届け時期：J3リーグ開幕の2日前予定

※1次の受付枚数は700着です。



2次受付

期間：2026年7月6日(月)0:00～2026年7月19日(日)23:59

お届け時期：ツエーゲン金沢ホーム開幕戦2日前予定

※2次の受付枚数は500着です。



3次受付

期間：2026年7月20日(月)0:00～2026年8月2日(日)23:59

お届け時期：8月下旬ごろ予定

※3次の受付枚数は300着です。

ツエーゲン金沢について

ツエーゲン金沢は、サッカーJ3リーグに所属するクラブチームで、金沢市を中心に石川県全域をホームタウンとして活動。「ツエーゲン」は、ドイツ語で「2」を意味する“Zwei（ツヴァイ）”と「進む」を意味する“Gehen（ゲーン）”から、『チームとサポーターが共に進んでいく』ことを意味。金沢弁で「強いんだっ！」を意味する“つぇーげん！”もかけたチーム名です。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.zweigen-kanazawa.jp/

【OFFICIAL ONLINE SHOP】https://shop.zweigen-kanazawa.jp/

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/