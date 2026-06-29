【ツエーゲン金沢】2026/27シーズン明治安田J3リーグ | ユニフォームパートナー決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢が、2026年8月～2027年5月に開催される「2026/27シーズン明治安田J3リーグ」で戦うユニフォームデザイン及びユニフォームパートナーが決定したことをお知らせいたします。



ユニフォームの販売は、2026年6月29日(月)18:00よりツエーゲン金沢公式オンラインショップ(https://shop.zweigen-kanazawa.jp/?_ga=2.137116150.775126787.1764029312-23696226.1762742532)にて、1次期間は500枚限定で販売中です。



▷ユニフォーム特設サイトはこちら(https://www.zweigen-kanazawa.jp/uniform/2026-27/)

2026/27シーズン明治安田J3リーグ ツエーゲン金沢オーセンティックユニフォーム

フィールドプレイヤー1stモデルユニフォーム

フィールドプレイヤー2ndモデルユニフォーム

ゴールキーパー1stモデルユニフォーム

ゴールキーパー2ndモデルユニフォーム

2026/27シーズン明治安田J3リーグ ユニフォームパートナー

■掲 出 位 置：前面[胸部]

■会 社 名：株式会社システムサポート（https://www.sts-inc.co.jp(https://www.sts-inc.co.jp)）

■本社所在地：石川県金沢市本町1-5-2 リファーレ9F

■事 業 内 容：クラウドインテグレーション事業、システムインテグレーション事業、アウトソーシング事業、プロダクト事業

■掲 出 位 置：前面[右鎖骨]

■会 社 名：株式会社北國新聞社（https://www.hokkoku.co.jp）

■本社所在地：石川県金沢市南町2-1

■事 業 内 容：日刊新聞「北國新聞」「富山新聞」発行など





■掲 出 位 置：後面[背中上部]

■会 社 名：株式会社北國銀行（https://www.hokkokubank.co.jp）

■本社所在地：石川県金沢市広岡2丁目12番6号

■事 業 内 容：預金業務、貸出業務、有価証券売買業務・投資業務、為替業務など

■掲 出 位 置：後面[背番号下裾部分]

■会 社 名：株式会社アスコム(https://www.ascom.co.jp/)

■本社所在地：石川県金沢市四十万町イ149番地

■事 業 内 容：求人検索サイト「求人アスコム」の運営・採用管理システム「milto」の運営

■掲 出 位 置：左袖

■会 社 名：米沢電気工事株式会社（https://www.yonezawa.co.jp）

■本社所在地：石川県金沢市進和町32番地

■事 業 内 容：建築付帯電気設備、電力設備（送変電・配電）、電車線設備、防災無線設備、CATV（ケーブルTV）、電話設備、携帯電話基地局、風力発電・太陽光発電設備、EV（電気自動車）充電設備、電気設備点検、消防・防災設備点検、電気・消防設備等の故障修理、設備等の提案・設計・施工、AI・IoT関連設備（アプリ等）の開発

■掲 出 位 置：前面[右裾]

■会 社 名：有限会社ひろ（https://www.kaiteki-01.jp/）

■本社所在地：石川県金沢市八日市5丁目127-1

■事 業 内 容：処方箋による保険調剤及び一般用医薬品の販売

■掲 出 位 置：前面[左裾]

■会 社 名：株式会社月星製作所（http://www.tsukiboshi.co.jp/index.php）

■本社所在地：石川県加賀市永井町71-1-1

■事 業 内 容：自動車用特殊精密部品・オートバイ用特殊精密部品・産業機械用部品の製造販売

■掲 出 位 置：パンツ前面

■会 社 名：株式会社エー・オー・シー（https://www.aoc-net.co.jp）

■本社所在地：石川県金沢市駅西本町1丁目15-26

■事 業 内 容：労働者派遣事業／アウトソーシング事業／技術サービス受託事業／有料職業紹介事業／ 特定技能外国人受入れ支援事業／警備保障事業

■掲 出 位 置：パンツ背面

■会 社 名：税理士法人Ｋ・Ｓ・Ｄ(http://ksd01.com/)

■本社所在地：石川県金沢市広岡1丁目11番6号

■事 業 内 容：税務顧問・決算業務・経営助言・財務コンサルティング業務・事業承継対策・税務調査対策

ユニフォームサプライヤー



■会 社 名：株式会社エスエスケイ（https://www.ssksports.com）

■本社所在地：大阪府大阪市中央区上本町西1丁目2番19号

■事 業 内 容：スポーツ用品の製造卸売及び輸出入