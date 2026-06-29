Tevaより、どこへでも走れる一足 ″Aventrail R2T Shoe″ 新登場。 ロードもトレイルもシームレスに。

Deckers Japan合同会社

（2026年6月29日）- TOKYO, Japan, 1984年に世界で初めてストラップ付きスポーツサンダルを開発したフットウェアブランドTevaは、自然の中で自由に楽しむためのフットウェアを提案し続けてきました。このたび、2024年に発表された、ランナーがより自然とつながり、より自由に走るためのAventrailシリーズに、新モデル「Aventrail R2T Shoe（アベントレイル R2T シュー）」が仲間入り。7月1日（水）に発売します。

「Aventrail R2T Shoe（アベントレイル R2T シュー）」は、その名にあるR2T (=Road to Trail）の通り、ロードからトレイルまで、自然とのつながりを感じながら自由に走るために開発されたランニングサンダル「Aventrail R2T」をベースにした最新モデルです。優れた通気性を誇るエンジニアードメッシュアッパーが快適な履き心地を提供。Aventrailシリーズ独自のWストラップシステムにより、スムーズにフィット感を調整でき、高いフィット感を実現します。さらに、高反発なHYPER-COMF(R)クッションと3.5mmラグを搭載したSpider Rubber(R) Endureアウトソールが、舗装路から砂利道までさまざまな路面で安定した走りをサポートします。

アスファルトから砂利道まで自由に快適に走れる新モデル

NAVY MULTIBLACK

ランニングサンダル「Aventrail R2T」のシューズモデル「Aventrail R2T Shoe」。Tevaのストラップ構造のノウハウを活かして開発されたWストラップシステムを採用し、好みのフィット感に素早く調整できます。優れた通気性を備えていながら足もしっかりカバーするエンジニアードメッシュアッパー、従来比2倍の強度を誇るFuseLock(TM)面ファスナーによって優れたホールド力と耐久性も実現。さらに、優れた反発性を発揮するスーパークリティカルフォームとサポート力のあるEVAを組み合わせたHYPER-COMF(R)テクノロジーを搭載し、究極のクッション性と安定性を実現します。3.5mmラグのSpider Rubber(R) Endureにより、あらゆる路面に対応する走破性も備えています。また、展開カラーのNAVY MULTI、BLACKは、いずれもBILLY‘S ENTとのExclusiveカラーになります。

価格：24,200円（税抜22,000円）

［Men’s］サイズ：25.0cm～30.0cm（サイズは0.5刻み）

カラー：NAVY MULTI、BLACK

取扱店舗：

BILLY’S 渋谷店/札幌店/京都店/新宿店/原宿店/福岡店/広島店/仙台店

BILLY’S ENT公式オンラインストア

Teva公式サイト

［サステナビリティへの取り組み］72%再生ポリエステルアッパー 、53%REPREVE(R)再生ポリエステルストラップ

【自然を楽しむために存在するTeva】

Tevaは1984年に米・グランドキャニオンで誕生。あるリバーガイドが人々を案内するのに、トングのサンダルだと容易に脱げてしまうことに困っていました。ある日、水辺でサンダルが脱げそうになったとき、彼は即席でたまたま近くにあった時計の面ファスナーのベルトをトングの緒に取り付け、サンダルが脱げにくいようにデザインしたことから、Tevaのサンダルは始まりました。新たに作るのではなく、「あるもの」で、まるでブリコラージュ的に作られたのがTevaのサンダルです。

「Teva」はヘブライ語で「Nature（自然）」。川岸から生まれたというブランド起源や、自然という意味を持つブランド名から分かるように、アウトドアをルーツに持つTevaにとって自然や環境保全は縁が深いです。

【About Teva】

1984年、Tevaは世界で初めてスポーツサンダルを開発しました。

それ以来、アウトドアを楽しむすべての人が、より自由に冒険できるようサポートし続けています。「泥だらけになって遊ぶ。焚き火の周りで踊る。水しぶきを浴びて飛び込む。」

そんなワクワクする瞬間を、環境に配慮した素材と革新的なデザインで提供し続けていきます。詳しくは Teva公式サイト (https://jp.teva.com/)をご覧ください。

【About Deckers Brands】

Deckers Brandsは、イノベイティブなフットウェア、アパレル、ファッション小物のデザイン、販売、卸売を行うグローバルリーダーとして、カジュアルなライフスタイルで日常的に使うアイテムと、ハイパフォーマンスな活動にふさわしい製品の両方を手掛けています。

ブランドポートフォリオには、UGG(R)、HOKA(R)、Teva(R)があります。

Deckers Brandsの製品は、50を超える国と地域において、特定のデパートや専門店、当社が所有・運営する小売店、当社所有のウェブサイトを含む特定のオンラインストアで販売されています。Deckers Brandsは、フットウェアのニッチブランドを世界中から何百万人もの愛用者を引きつける市場屈指のライフスタイルへと成長させる、50年にわたる実績を持っています。

詳しくはwww.deckers.comをご覧ください。

【 ご掲載時のお問い合わせ先 】

デッカーズジャパン TEL.0120-710-844 https://jp.teva.com

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