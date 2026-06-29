タグ・ホイヤー、フォーミュラ1 コレクションとガルフとのコラボレーション第4弾となる「タグ・ホイヤー フォーミュラ1 クロノグラフ x ガルフ」を発表

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 タグ・ホイヤー

スイス、ラ・ショードフォン - 2026年6月29日：スイスの高級時計ブランド、タグ・ホイヤーは、タグ・ホイヤー フォーミュラ1 コレクションとガルフとのコラボレーション第4弾となる「タグ・ホイヤー フォーミュラ1 クロノグラフ x ガルフ」を発表します。レーシングカルチャーに確かな足跡を刻んできたこのコラボレーションの最新作は、モーターレーシングが持つ力強いビジュアルと過酷な機械的要求を、走行中はもちろん、静止している瞬間にも圧倒的な存在感を放つタイムピースへと昇華しています。カラーが意味を持ち、素材がパフォーマンスを支え、精度があらゆる瞬間を決定づけるサーキットカルチャーからダイレクトにインスピレーションを得ています。

レースを象徴するカラーコード

ガルフのモーターレーシングへの参入を形容するのに「控え目」という表現はふさわしくありません。そのブルーとオレンジのカラーリングは、極限のプレッシャーがかかる状況でも際立ち、距離や熱気、そしてスピードの中でも高い視認性を保つよう設計されていました。やがてそのカラーは、ル・マン24時間レースをはじめとする数々のサーキットで存在感を放ち、一時代を象徴したレーシングマシンと切り離せないものとなります。全速力で駆け抜ける瞬間でさえ、一目でそれと分かる存在へと昇華していったのです。

そのビジュアルアイデンティティは、映画『栄光のル・マン』でスティーブ・マックイーンによってスポットライトが当てられたことで、サーキットの枠を超えて広く知られるようになりました。映画では、マシンやレースの緊張感、ドライバーたちの姿が映し出され、その中でガルフカラーは常に印象的な存在感を放っています。こうしてブルーとオレンジのカラーリングは、人々がレースを思い浮かべるときに欠かせない象徴となりました。

当時すでにタグ・ホイヤーは、高精度な計時技術を核に、モータースポーツの世界へ深く根付いていました。ガルフとの関係も、この共通のフィールドから自然に育まれていきます。両ブランドを結びつけているのは、極限の状況下でも瞬時に認識でき、あらゆる要素が一切の躊躇なく機能することを追求する共通の哲学です。2026年、タグ・ホイヤーとガルフは再びタッグを組むことを決定し、これまでモータースポーツファンにも時計愛好家にも強いインパクトを与えてきたコラボレーションウォッチの第4弾を誕生させたのです。

2本のラインが駆け抜けるダイヤル

モーターレーシングのビジュアルコードをダイレクトに取り入れた「タグ・ホイヤー フォーミュラ1 クロノグラフ × ガルフ」は、明快な構成と奥行き感を備えたダイヤルが特徴です。ブルーのランニングトラックがブラックオパーリンのダイヤル面を囲み、デザイン全体を引き締める力強いコントラストを創出。一方、ダイヤルを縦断するブルーとオレンジのアイコニックなガルフストライプは、このカラーリングでレーシング史に名を刻んだマシンへのオマージュとなっています。

クロノグラフのレイアウトも、このデザイン構造とシームレスに溶け込み、タイムピースが持つ計器としての機能美を一層際立たせています。また、スケルトン仕様の時・分針が、より軽やかでテクニカルな印象を与え、高い視認性を確保するとともに、ダイヤルにさらなる開放感をもたらします。タグ・ホイヤー フォーミュラ1のカラーリングを彩る幾何学的なデザインから着想を得たインデックスには、レーシングマシンの美学を映し出す、よりシャープなラインが採用されています。

ダイヤルを囲むタキメーターベゼルには、ハイパフォーマンスエンジニアリングと深く結びついた素材であるフォージドカーボンのインサートが採用。その不規則な表情が、一つ一つのタイムピースに独自のアイデンティを与えています。さらに、ケースとベゼルの間に配置されたカラーリングが、控えめでありながらも意図的なアクセントとなり、タイムピースの構造全体を、ガルフの象徴するカラーパレットへと結びつけています。

サンドブラスト加工を施したグレード2チタン製の44 mmケースは、高い強度と軽量性を兼ね備え、優れた耐久性と快適な装着感を実現させています。また、ブラックDLCコーティングが施された特徴的な形状のプッシュボタンは、クロノグラフのメカニカルな質感を際立たせる一方、オレンジラッカーで彩られたリューズは、レーシング計器から着想を得た精緻なビジュアルアクセントになっています。

ケースバックには、今回のコラボレーションを象徴するガルフのロゴを刻印。レーシングファンなら一目でそれと分かるビジュアルアイデンティティを備え、このタイムピースがガルフとのパートナーシップを体現するモデルであることを力強く物語っています。

サンドブラスト加工を施したグレード2チタン製のブレスレットも、ケースとシームレスに一体化し、耐久性を確保しつつ、腕元に心地よいフィット感をもたらしています。ガルフを象徴するブルーとオレンジをあしらい、内側にロゴを配した専用パッケージに収められた本モデルは、タグ・ホイヤー フォーミュラ1 コレクションの中でもひときわ存在感を放つ、世界限定1,000本のリミテッドエディションです。

静かに時を刻むタイムピースもあります。しかし、このモデルが刻むのは、レースの鼓動です。



<タグ・ホイヤー フォーミュラ1 クロノグラフ x ガルフ>

https://www.tagheuer.com/CBZ208B.BF0009.html

CBZ208B.BF0009 / 913,000円（税込）/ 2026年7月発売

自動巻 / ブラックオパーリンダイヤル / グレード2チタン製ケース / ケース径 44 mm / 200ｍ防水 / グレード2チタン製ブレスレット



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