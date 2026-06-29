【品川プリンスホテル】本場ハワイの美食を品川で「品プリグルメ紀行～ハワイアンフェア～」を開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

FUNな体験を創造する品川プリンスホテル（所在地：東京都港区高輪4-10-30、総支配人：春山新悟）は、全国13のプリンスホテルで開催する「ハワイアンフェア 2026」の一環として、五感で巡るハワイの食の旅『品プリグルメ紀行～ハワイアンフェア～』を2026年7月16日（木）～9月15日（火）まで、ホテル内の3つのレストランとブーランジュリーで開催いたします。

品プリグルメ紀行～ハワイアンフェア～ LUXE DINING HAPUNA（品川プリンスホテル）

海外旅行需要が緩やかに回復するなか、昨今では円安や物価高の影響により、気軽に海外へ足を運ぶことが難しい状況が続いています。そのような背景のなか、当ホテルでは、「旅に出たい」というニーズに応え、異文化との出会いや旅の高揚感を楽しめる新たな価値を提案いたします。

今回のフェアでは、ハワイ島コハラコーストの美しい海に面し、長年多くのゲストに愛されてきた当社運営施設「マウナ ケア ビーチ ホテル」の大規模リニューアルが2026年4月に完了したことに伴い、ハワイ現地にあるプリンスホテルも一体となって全面協力。現地のレシピやエッセンスを取り入れ、遠く離れたハワイと品川を「食」でつなぐ、進化を遂げた特別なグルメ体験を実現いたしました。

本フェアのテーマは「五感で楽しみ、体感する食の旅」。現地の食文化やリゾートの空気感を表現したメニューを通じて、ハワイが持つ豊かな魅力を五感で存分にご堪能いただけます。ハワイ現地の味わいを再現した“ローカルメニュー”と、ホテルならではの技と感性で仕上げた“アレンジメニュー”の２つのスタイルで、心ほどける南国のひとときをお届けいたします。

「TAKANAWA GATEWAY CITY」のグランドオープン及び「OIMACHI TRACKS」のまちびらきに伴い、さらなる進化を遂げる広域品川圏。日本と世界をつなぐ玄関口に位置する当ホテルは、ホテルコンセプト“FUN! Goes On”のもと、世界の多様な文化を身近に感じられる豊かな社会の実現を目指し、今後もさまざまな「非日常体験」を創出してまいります。

『品プリグルメ紀行～ハワイアンフェア～』 概要

【期間】

2026年7月16日（木）～9月15日（火）

【店舗】

LUXE DINING HAPUNA （メインタワー 1F）

コーヒーラウンジ マウナケア （メインタワー 2F）

ブーランジュリーシナガワ （メインタワー 2F）

DINING & BAR TABLE 9 TOKYO （メインタワー 39F）

【ご予約・お問合せ】

レストラン総合予約 TEL:03-5421-1114（受付時間：10:00A.M.～6:00P.M.）

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/special/hawaiianfair2026

『品プリグルメ紀行～ハワイアンフェア～』 メニュー

＜LUXE DINING HAPUNA＞ メインタワー 1F品プリグルメ紀行～ハワイアンフェア～ LUXE DINING HAPUNA（品川プリンスホテル）ハワイアンブッフェ

［料金］

■ランチ／ディナー

おとな：\5,700／\7,700

小学生：\3,700／\4,400

3才～未就学：\2,600／\2,800

ハワイの定番グルメやハワイにあるプリンスホテルのレシピを再現したローカルメニューと、ハプナのシェフの感性で仕上げたアレンジメニューまで、多彩なハワイアンブッフェをご堪能ください。

■ローカルメニュー

・モチコチキン

・ハワイアン・ルーツ・チャウダー ほか

■アレンジメニュー

・ハプナ風カルアピッグ

・ハワイアンスパムピッツァ ほか

2日間限定! 【エグゼクティブシェフ招聘イベント】

（左）Peter Abarcar Jr.氏 （右）Brooke Tadena氏【実施日】2026年8月22日(土)・23日(日)

「マウナ ケア ビーチ ホテル」と「プリンス ワイキキ」のエグゼクティブシェフ2名を招聘し、2日間の限定イベントを開催いたします。シェフ自らライブキッチンで腕を振るい、本場のハワイアンメニューをお届けいたします。

＜DINING & BAR TABLE 9 TOKYO＞ メインタワー 39F

品プリグルメ紀行～ハワイアンフェア～DINING & BAR TABLE 9 TOKYO （品川プリンスホテル）

ロミロミ風サーモンのヴェリーヌ アボカドのクリームとオシェトラキャビア（左）

\2,200

あぐー豚のカルアピッグ風 トルティーヤロール（右）

\2,800

（左）ハワイの伝統料理「ロミロミサーモン」をイメージし、サーモンとトマトを爽やかにアレンジ。なめらかなアボカドソースとキャビアの塩味が味わいに奥行きを添えた、軽やかなアペタイザーです。

（右）やわらかくほぐしたあぐー豚をハワイの伝統料理「カルアピッグ」風に仕上げ、パイナップルサルサとともにトルティーヤで包んだ南国テイストのロールです。

「マウナ ケア ビーチ ホテル」のレシピ再現ドリンク

品プリグルメ紀行～ハワイアンフェア～DINING & BAR TABLE 9 TOKYO（品川プリンスホテル）

フレデリコ（左）

\2,800

パイナップルとオレンジジュースベースのフローズンカクテル。

シチリアン マイタイ（右）

\2,800

ラムを使用し、塩とナッツでイタリアン風にアレンジしたカクテル。

＜コーヒーラウンジ マウナケア＞ メインタワー ２F

品プリグルメ紀行～ハワイアンフェア～コーヒーラウンジ マウナケア（品川プリンスホテル）

トロピカルワッフルマウンテン

\2,500

注文ごとに香ばしく焼き上げるワッフルに、ココナッツとパッションフルーツのソース、そして彩り豊かなフルーツを合わせました。

＜ブーランジュリーシナガワ＞メインタワー 2F

品プリグルメ紀行～ハワイアンフェア～ブーランジュリーシナガワ（品川プリンスホテル)

ハワイアンカレーパン(左)

\650

キーマカレーを包み込んだ特製カレーパン。パイナップルの輪切りとココナッツの香りが、スパイスの旨みを引き立てる一品。

ハワイアンコーヒーブレッド（右）

\650

柔らかな酸味のハワイ産コーヒーとキャラメリゼしたマカダミアナッツを合わせた香り豊かなブレット。

パッションココナッツ

\3,000

パッションフルーツのピューレを練り込んだ生地に、ローストしたココナッツと、パッションフルーツでコンポートしたアプリコットを合わせ、上にダックワーズを絞って焼き上げました。

軽やかな口あたりのダックワーズと、パッションフルーツの爽やかな酸味、ココナッツのやさしい甘みが調和した、夏におすすめのパウンドケーキです。

品プリグルメ紀行～ハワイアンフェア～ブーランジュリーシナガワ（品川プリンスホテル)

※テイクアウトのみの販売です

※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に13%のサービス料を加算させていただきます(テイクアウト商品は除く)。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。※状況により営業内容が変更となる場合もございます。最新の情報は公式Webサイトをご確認ください。※各メニューはハワイ産以外の食材も使用しております。※写真はイメージです。※上記内容はリリース時点（6月22日）の情報です。

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』（品川プリンスホテル）FUN! Goes On - あの頃も、これからも、わたしの楽しいがここに -

日本と世界をつなげる玄関口「SHINAGAWA」

たくさんのFUNが待っているから、旅の計画が楽しい。そして、そこで過ごす時間は、もっと楽しい。心に刻まれたその体験は、かけがえのない思い出としていつまでも輝き続ける。あの頃も、これからも、わたしの楽しいがここにある。そう、次訪れるときもまた笑顔があふれるように。

品川プリンスホテルが、あなたのFUNを紡いでいきます。

品川プリンスホテル 概要

品川プリンスホテル

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,521室

【レストラン】

10 ヵ所

【宴会場】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他