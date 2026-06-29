前田道路、富士山女子駅伝の特別協賛企業に決定

前田道路株式会社

〈概 要〉

前田道路株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：富安敏明、以下「当社」）は、2026年12月30日（水）に静岡県富士市・富士宮市で開催される「2026全日本大学女子選抜駅伝競走 （以下、富士山女子駅伝）」において、特別協賛企業として協力することとなりましたので、お知らせいたします。

これに伴い、大会の模様は『前田道路スポーツスペシャル 富士山女子駅伝2026 』として、フジテレビ系列にて全国生中継されます。

当社は、本大会への協賛を通じて、女性アスリートの力強くしなやかな挑戦を応援するとともに、駅伝をはじめとするスポーツ振興と地域活性に貢献してまいります。

〈詳 細〉

富士山女子駅伝は、毎年12月30日に静岡県富士市・富士宮市で開催され、10月の「全日本大学女子駅伝」と並ぶ二大女子駅伝の一つに数えられます。

本大会は、富士山本宮浅間大社前をスタート地点とする7区間43.4kmを舞台に、女子学生ランナーたちが1年の集大成として競う大事な舞台です。真の日本一を決める戦いであり、大学女子駅伝を締めくくる年末の風物詩として、広く定着しております。

私たち前田道路にとって、全国の道路インフラを支え、地域の発展に貢献する中で、学生ランナーたちが駆け抜ける「道」は、特別な意味を持ちます。互いを信頼し、支え合いながら、一つの目標に向かって一本の襷をつないでいく。そのひたむきな姿は、人々の営みや想いを未来へと「つなぐ」ために道を創り、支え続けてきた当社の歩みと、深く重なり合うものです。

当社は、これまで出雲駅伝や箱根駅伝といった学生駅伝への協賛を通じて、未来を切り拓く学生ランナーたちの努力に寄り添い、その輝かしい挑戦を支えてまいりました。

また、当社は今回の開催地である静岡県内にも重要な事業基盤を有しており、これまでも地域の皆様とともに発展の道を歩んでまいりました。

今大会におきましても、ランナーの皆様が抱く熱い想いに寄り添うとともに、地域社会と深く心を通わせる企業として、未来を担う若者たちの挑戦を全力で応援いたします。

〈大会概要〉

大会名：2026全日本大学女子選抜駅伝競走

開催日：2026年12月30日（水）

開催地：静岡県富士市、富士宮市（富士山本宮浅間大社前～富士総合運動公園陸上競技場）

主 催：公益社団法人日本学生陸上競技連合

共 催：静岡県、富士市、富士宮市

運 営：全日本大学女子選抜駅伝競走実行委員会

後 援：スポーツ庁、静岡県教育委員会、株式会社フジテレビジョンほか （予定）