『マネーフォワード ME』プレミアム会員向け「Prime Coupon」、「自分らしくをもっと前へ。」をテーマに新たな提携ブランドを追加

株式会社マネーフォワード

マネーフォワードホーム株式会社は、お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』プレミアム会員限定「Prime Coupon（プライムクーポン）」において、本日2026年6月29日（月）より新たなクーポンを提供開始します。「自分らしくをもっと前へ。」をテーマに、登山アプリ「YAMAP（ヤマップ）」を新たな提携ブランドとして迎えました。

「Prime Coupon」は、「特別なユーザーの皆様へ くらしを前へ、進めるクーポン」として、日々の生活を豊かに、そして人生や自分らしさを前に進める商品や体験を選び抜き、『マネーフォワード ME』プレミアム会員限定でお得になる体験をお届けしています。パートナー企業の皆さまのご厚意と、当社のミッション「一人ひとりのお金を前へ。自分らしくをもっと前へ。」への共感に基づいて実現しています。

■新たに追加されたブランドについて

今回の「Prime Coupon」では「自分らしくをもっと前へ。」をテーマに、以下のブランドとのコラボレーションが実現しました。

＜株式会社ヤマップ：登山アプリ「YAMAP」＞

・YAMAPプレミアム年割プラン 初回20％OFF

山を歩きたくなるアプリ。全国25,000を超える山の情報と、高精度なリアルタイム地図で、気軽な山歩きから本格登山まで安全にサポートするあなただけの相棒。山での体験を記録し、思い出を振り返り、ユーザー同士で共有・共感し合えるコミュニティも充実。そんなYAMAPのすべての機能を使えるプレミアムプランです。

（公式サイト：https://yamap.com/）

■「Prime Coupon」概要

・対象：

『マネーフォワード ME』プレミアムサービス「スタンダードコース」および「資産形成アドバンスコース」をご利用中のプレミアム会員の皆さま（「Prime Coupon」のご利用にあたって、追加料金等は発生いたしません。）

・利用条件：

クーポン毎に異なります。特設サイトに記載の条件や有効期限を確認の上、ご利用ください。なお、クーポンの内容は予告なく変更になることがあります。

・特設サイトについて：

『マネーフォワード ME』アプリ版サービスのホーム画面にある「サービス」欄から「Prime Coupon」アイコンをタップすると、特設サイトに移動できます。詳細はサポートサイト「Prime Couponの利用方法」(https://support.me.moneyforward.com/hc/ja/articles/50164442410521-Prime-Coupon-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3-%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95)よりご確認ください。

■お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』について

『マネーフォワード ME』は、誰でも簡単に続けられるお金の見える化サービスです。ご利用中の銀行や証券会社の口座・クレジットカードなどを自動でまとめ、家計簿を自動作成します。家計や資産を一元管理し、自分のお金の流れや資産の現状を把握することで、お金の不安をなくすための第一歩をサポートします。

・サービスURL：https://moneyforward.com/me

■マネーフォワードホーム株式会社について

名称 ：マネーフォワードホーム株式会社

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ：代表取締役社長 金坂 直哉

設立 ：2024年8月

事業内容：PFMなどの個人ユーザー向けサービスの開発・提供

URL ：https://corp.hm.moneyforward.com/

主要サービス：

お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/me



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