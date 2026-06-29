『マネーフォワード ME』プレミアム会員向け「Prime Coupon」、「自分らしくをもっと前へ。」をテーマに新たな提携ブランドを追加
マネーフォワードホーム株式会社は、お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』プレミアム会員限定「Prime Coupon（プライムクーポン）」において、本日2026年6月29日（月）より新たなクーポンを提供開始します。「自分らしくをもっと前へ。」をテーマに、登山アプリ「YAMAP（ヤマップ）」を新たな提携ブランドとして迎えました。
「Prime Coupon」は、「特別なユーザーの皆様へ くらしを前へ、進めるクーポン」として、日々の生活を豊かに、そして人生や自分らしさを前に進める商品や体験を選び抜き、『マネーフォワード ME』プレミアム会員限定でお得になる体験をお届けしています。パートナー企業の皆さまのご厚意と、当社のミッション「一人ひとりのお金を前へ。自分らしくをもっと前へ。」への共感に基づいて実現しています。
■新たに追加されたブランドについて
今回の「Prime Coupon」では「自分らしくをもっと前へ。」をテーマに、以下のブランドとのコラボレーションが実現しました。
＜株式会社ヤマップ：登山アプリ「YAMAP」＞
・YAMAPプレミアム年割プラン 初回20％OFF
山を歩きたくなるアプリ。全国25,000を超える山の情報と、高精度なリアルタイム地図で、気軽な山歩きから本格登山まで安全にサポートするあなただけの相棒。山での体験を記録し、思い出を振り返り、ユーザー同士で共有・共感し合えるコミュニティも充実。そんなYAMAPのすべての機能を使えるプレミアムプランです。
（公式サイト：https://yamap.com/）
■「Prime Coupon」概要
・対象：
『マネーフォワード ME』プレミアムサービス「スタンダードコース」および「資産形成アドバンスコース」をご利用中のプレミアム会員の皆さま（「Prime Coupon」のご利用にあたって、追加料金等は発生いたしません。）
・利用条件：
クーポン毎に異なります。特設サイトに記載の条件や有効期限を確認の上、ご利用ください。なお、クーポンの内容は予告なく変更になることがあります。
・特設サイトについて：
『マネーフォワード ME』アプリ版サービスのホーム画面にある「サービス」欄から「Prime Coupon」アイコンをタップすると、特設サイトに移動できます。詳細はサポートサイト「Prime Couponの利用方法」(https://support.me.moneyforward.com/hc/ja/articles/50164442410521-Prime-Coupon-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3-%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95)よりご確認ください。
■お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』について
『マネーフォワード ME』は、誰でも簡単に続けられるお金の見える化サービスです。ご利用中の銀行や証券会社の口座・クレジットカードなどを自動でまとめ、家計簿を自動作成します。家計や資産を一元管理し、自分のお金の流れや資産の現状を把握することで、お金の不安をなくすための第一歩をサポートします。
・サービスURL：https://moneyforward.com/me
■マネーフォワードホーム株式会社について
名称 ：マネーフォワードホーム株式会社
所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者 ：代表取締役社長 金坂 直哉
設立 ：2024年8月
事業内容：PFMなどの個人ユーザー向けサービスの開発・提供
URL ：https://corp.hm.moneyforward.com/
主要サービス：
お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/me
＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。