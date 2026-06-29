GENTLE MONSTER、PRADAとのコラボレーションコレクションを発表

株式会社 IICOMBINED JAPAN

グローバルファッションアイウェアブランドGentle Monster (ジェントルモンスター)が、PRADA (プラダ)とのコラボレーションコレクションを発表いたします。

PRADAの洗練された美学を、Gentle Monsterならではの独創的な視点で再解釈した本コレクションには、俳優・坂口健太郎氏がキャンペーンに出演します。

本キャンペーンは「本」をコンセプトに展開され、現実と想像の境界を行き来しながら、土、水、火、空気、そして愛という5つの要素を通じて、本コレクションの芸術的なストーリーを描き出します。

公式オンラインストアにて先行公開されたPRADA GENTLE MONSTER コラボレーションコレクションは、静かな力強さと洗練された佇まいを併せ持つ3つのデザインで構成されています。精巧に設計されたレンズシェイプと、フロント上部に施された構築的なディテールが、光の移ろいによって表情を変える立体的なシルエットを生み出します。

また、PRADAを象徴するトライアングルロゴと、Gentle Monsterならではの彫刻的かつ大胆な美学を融合したチタン製テンプルは、洗練されたラインとともに奥行きのある存在感を演出します。

本コレクションの発売を記念し、東京・青山のGentle MonsterおよびPRADA青山では、特別なポップアップを開催予定です。両ストアでの展開を皮切りに、日本、韓国、中国大陸の一部をはじめとする特定のアジア地域限定で販売を予定しています。

PRADA GENTLE MONSTER コレクションの詳細は、Gentle Monster公式オンラインストアにてご確認いただけます。また、入荷通知を設定することで、製品情報をいち早く受け取ることができます。

Gentle Monster公式オンラインストア

https://www.gentlemonster.com/jp/ja/