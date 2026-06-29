名取さな、ニコニコ生放送「VTuberと観る！映画実況シリーズ」に出演！ノンストップ・最恐エンターテインメント『戦慄怪奇ワールド コワすぎ！』を7月12日(日)20時より実況生放送

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴが運営するニコニコ公式チャンネル「VTuberのあそびば～ニコニコVパーク～」の人気生放送番組「VTuberと観る！映画実況シリーズ」に、名取さなの出演が決定いたしました。

■VTuberと観る！映画実況シリーズ

本企画は、VTuberと視聴者が一緒に映画を観ながらリアルタイムで感想を共有できる映画上映番組です。ニコニコのコメント機能を通じて、推しVTuberと一体感のある映画体験をお楽しみいただけます。

今回、名取さなと一緒に観る映画は、『戦慄怪奇ワールド コワすぎ！』。

取材班が追うのは、正体不明の“赤い女”。それは、“撮影”だけのはずだった――

鬼才・白石晃士が仕掛ける、唯一無二の新感覚ホラーを名取さなと一緒に体験しよう！

■番組概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1347_1_13fc06e19164fe9b19749e79a832a379.jpg?v=202606290651 ]

■出演者

名取さな

丁寧なインターネット生活を目標に掲げているバーチャル存在。

音楽からバラエティ、動物園まで、森羅万象の楽しいを駆け巡る新進気鋭のアーティスト。

X：@sana_natori(https://x.com/sana_natori)

YouTube：さなちゃんねる(https://www.youtube.com/@Sana_Natori)

■視聴する映画作品

『戦慄怪奇ワールド コワすぎ！』

怪奇系ドキュメンタリーを作ってきたプロデューサーの工藤（大迫茂生）は、コロナ禍の影響もあって倒産の危機に喘いでいた。そんな中、工藤のもとに１本の投稿動画が寄せられる。それは3人の若者が心霊スポットとされる廃墟を撮影したものだった。そこには、全身に返り血を浴びたかのような“赤い女”が仁王立ちでこちらを睨んでいる戦慄の映像が収められていた――。

■「VTuberのあそびば～ニコニコVパーク～」とは

様々なVTuberの番組やイベント企画をお届けするニコニコ公式チャンネルです。VTuberとニコニコユーザーが自由に楽しく遊べる“みんなのあそびば”となる企画を発信しています。

チャンネルページ：https://ch.nicovideo.jp/niconico-Vtuber

公式X：https://x.com/nicovtuber_PR