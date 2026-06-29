代表取締役 安岡 恵斗が「週刊エコノミスト REC AWARD 2026年を牽引する34人の経営者」に選出

株式会社 and Vet

株式会社and Vet（東京都台東区、代表取締役 安岡 恵斗、以下、当社）代表取締役の安岡 恵斗は、毎日新聞出版発行「週刊エコノミスト」の特設企画「REC AWARD」において、2026年を牽引する経営者の一人として選出されました。

週刊エコノミスト「REC AWARD 2026年を牽引する34人の経営者」に当社代表の安岡が選出されました。週刊エコノミスト「REC AWARD」は、様々な業界で活躍する人物を取り上げ、2026年の「顔」となる経営者のメッセージをお届けする企画です。



安岡のメッセージは、REC AWARD特設Webページにて公開されています。



特設Webページ（トップページ）：https://www.weekly-economist.com/recaward2026/

安岡 恵斗 掲載ページ：https://www.weekly-economist.com/recaward2026/keito_yasuoka/



創業からわずか数年で関東５病院を展開するまでに急成長を遂げた当社グループの経営戦略と、獣医療業界における新しい働き方への挑戦が、今回の選出につながりました。



■選出の背景：「どうぶつに関わる人が真っ先に思いつく会社」を目指して

「週刊エコノミスト増刊 REC AWARD 2026」は、激動の時代において信念を貫き前進する牽引者たちに焦点を当てた企画です。当社が選出された背景には、代表取締役 安岡 恵斗が掲げる「どうぶつに

関わる人が真っ先に思いつく会社へ」というビジョンと、それを実現するための経営戦略があります。



当社は創業から短期間で関東５病院を展開し、獣医師20名以上を含む総勢70名のプロフェッショナル集団を擁する業界トップクラスの動物病院グループまでに成長しました。この成長の背景には、獣医療現場が抱える人手不足や過酷な労働環境といった構造的な課題に対し、獣医師・愛玩動物看護師の新しい働き方を提唱し、持続可能なキャリアパスを構築してきた取り組みがあります。こうした「働き方のパラダイムシフト」への挑戦と、その実現に向けたスピード感が高く評価され、今回の選出に至りました。



■急成長を支える組織づくり

関東５病院のネットワークを活かした多様な症例への対応力と、経験豊富な獣医師陣による大規模グループならではのチーム医療体制が、当社の急成長を支えています。各病院間で症例や治療方針を共有する仕組みを整え、外科・内科それぞれの専門性を持つ獣医師が連携することで、単独病院では難しい高度な治療の提供を可能にしてきました。



あわせて、ワークライフバランスを重視した勤務体系の導入、給与・評価制度の透明化、院内勉強会や症例検討会を通じた継続的なスキルアップの機会づくりなど、獣医師・愛玩動物看護師が長く安心して働ける環境整備を進めてきました。こうした組織基盤は、獣医療業界が抱える人材の定着・育成という構造的課題に対する当社なりの解の一つでもあります。



この基盤のもと、当社では獣医学部生・愛玩動物看護学生を対象とした実習の受け入れも継続的に行っています。複数病院をまたいだ症例見学やチーム医療の現場体験を組み合わせたプログラムとなっており、急成長企業の現場で獣医療の最前線を体感できる機会として、在学生からの関心も年々高まっています。



■今後の展望

当社は今回の選出を一つの節目として捉え、関東圏での病院展開とチーム医療体制の強化を引き続き進めてまいります。中長期的には、「５年で10病院の動物病院グループ」を目指し、既存５病院でのノウハウを核に、地域の動物医療アクセス向上に貢献できる拠点づくりを検討していく方針です。



同時に、獣医療業界全体が抱える人材確保・育成という課題にも正面から向き合い、次世代を担う獣医師・愛玩動物看護師を育てる取り組みを強化していきます。具体的には、獣医系大学・専門学校との連携強化による実習プログラムの体系化、実習生一人ひとりの学習段階に応じた指導体制の整備、卒業後のキャリアパスを見据えたメンター制度の拡充などを計画しており、教育機関と現場をつなぐ役割を担っていく考えです。



当社は、急成長によって得た症例数・組織力・経営基盤を、次世代の獣医療人材の育成という形で業界全体に還元していくことを、経営の重要なテーマの一つと位置づけています。業界の未来を共に創っていただける学生・専門職の皆様からのお問い合わせは、下記の公式サイトよりお受けしております。



＜週刊エコノミスト REC AWARD＞

雑誌名：週刊エコノミスト臨時増刊6/15号 REC AWARD 2026

発行所：毎日新聞出版

発刊日：2026年５月26日



＜会社概要＞

社名：株式会社and Vet

代表：代表取締役 安岡 恵斗

本社：〒111-0053東京都台東区浅草橋3-25-5M’s325ビル3階

URL：https://and-vet.com



＜お問い合わせ先＞

株式会社and Vet

経営管理本部

メール：info@and-vet.com