【楽天市場 50%オフ特価 6月30日終了・ラストチャンス】Android16搭載11インチタブレット「DOOGEE U11」が50%OFFの13,950円！最大10万ポイント抽選も同時開催中

深圳市道格创想电子商务有限公司DOOGEE U11 楽天市場 50%オフ特価 13,950円

「doogeeストア 楽天市場店」は、人気Androidタブレット「DOOGEE U11」を、通常価格27,900円（税込）のところ、期間限定50%OFFの13,950円（税込）で販売しています。

さらに、2026年6月20日（土）00:00から6月30日（火）23:59まで開催中の「最大100,000ポイント抽選キャンペーン」と連動し、エントリーのうえdoogeeストア内で合計5,000円（税込）以上購入すると、抽選で最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

本セールは6月30日（火）23:59で終了予定。Android16タブレット、11インチタブレット、学習用タブレット、動画視聴用タブレット、在宅ワーク用タブレットをお得に探している方にとって、6月最後の見逃せないタイミングです。

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11-pr/

10万ポイントイベント：https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/other/2026062010west/

■ラストチャンス：通常27,900円が50%OFFの13,950円

「DOOGEE U11」は、日常使いしやすい11インチサイズと、手に取りやすい価格帯を両立した高コスパAndroidタブレットです。

今回の期間限定セールでは、通常価格27,900円（税込）から50%OFFとなる13,950円（税込）で販売中。1万円台前半で購入できるAndroid16搭載タブレットとして、初めてタブレットを購入する方、家族用のサブ端末を探している方、子供用・学習用・動画視聴用のタブレットを検討している方にもおすすめです。

セール終了は6月30日（火）23:59まで。在庫状況や価格は予告なく変更となる場合があるため、購入を検討している方は早めの確認がおすすめです。

■最大100,000ポイント抽選キャンペーンも同時開催

doogeeストア 楽天市場店では、2026年6月20日（土）00:00から6月30日（火）23:59まで、最大100,000ポイントが当たる抽選ポイントキャンペーンを開催しています。

キャンペーン期間：

2026年6月20日（土）00:00 ～ 2026年6月30日（火）23:59

参加条件：

期間中にエントリーのうえ、doogeeストア内で合計5,000円（税込）以上購入

10万ポイントイベント：https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/other/2026062010west/

賞品内容：

1等：100,000ポイント 10名様

2等：10,000ポイント 50名様

3等：1,000ポイント 500名様

「DOOGEE U11」はセール価格13,950円（税込）のため、キャンペーン条件である5,000円（税込）以上の購入対象にもなります。50%OFFの特別価格に加え、最大100,000ポイント抽選にも参加できるため、6月最後のお得な購入タイミングとして注目されています。

※ポイント進呈条件、エントリー方法、対象条件などの詳細は楽天市場内のキャンペーンページをご確認ください。

■DOOGEE U11の特徴：Android16搭載、11インチ大画面、日常使いにちょうどいい1台

「DOOGEE U11」は、Android16を搭載した11インチAndroidタブレットです。動画視聴、Web閲覧、電子書籍、オンライン授業、学習アプリ、資料確認、在宅ワークなど、幅広い用途で使いやすいモデルとして展開されています。

11インチの大画面は、スマートフォンよりも見やすく、ノートパソコンよりも気軽に使えるサイズ感。リビング、寝室、外出先、学校、オフィスなど、さまざまなシーンで活躍します。

また、Gemini AI対応により、検索、文章作成、翻訳、情報整理など、日常の作業をよりスマートにサポートします。初めてAndroidタブレットを使う方にも扱いやすく、家族共有用のタブレットとしてもおすすめです。

■11インチ大画面×90Hz表示で、動画視聴や電子書籍も快適

DOOGEE U11は、11インチの見やすい大画面を採用。YouTube、Netflixなどの動画視聴、映画、アニメ、電子書籍、レシピ確認、オンライン学習、Web会議など、画面の見やすさが求められる用途に適しています。

90Hzリフレッシュレートに対応しているため、画面スクロールやタッチ操作もなめらか。SNS、ニュース閲覧、電子書籍、学習アプリなど、毎日使う操作でも快適さを感じやすい仕様です。

■16GB RAM＋128GB ROM、最大2TB拡張対応

DOOGEE U11は、16GB RAMと128GB ROMを搭載。アプリの切り替え、Web閲覧、動画再生、PDF確認、写真保存など、日常的な使い方に十分対応できるメモリ・ストレージ構成です。

さらに、最大2TBの外部ストレージ拡張にも対応しているため、動画、写真、電子書籍、学習資料、仕事用データなどをたっぷり保存したい方にも便利です。

「容量不足が心配」

「家族で使えるタブレットが欲しい」

「動画や資料をまとめて保存したい」

「学習用と仕事用を1台で兼用したい」

このようなニーズにも対応しやすい1台です。

■8580mAh大容量バッテリーで、外出先や長時間利用にも便利

DOOGEE U11は、8580mAhの大容量バッテリーを搭載。動画視聴、学習、電子書籍、Web閲覧など、日常のさまざまなシーンで使いやすいバッテリー容量を備えています。

自宅でのリラックスタイムはもちろん、通勤・通学、旅行、出張、カフェでの作業、子供の学習用端末としても活躍。充電を気にせず使いやすいAndroidタブレットを探している方におすすめです。

■Widevine L1対応、動画視聴用タブレットとしてもおすすめ

DOOGEE U11は、Widevine L1に対応。対応する動画配信サービスで高画質コンテンツを楽しみたい方にも適したAndroidタブレットです。

映画、ドラマ、アニメ、YouTube、オンライン講座、学習動画など、スマートフォンより大きな画面で楽しみたい方にぴったりです。デュアルスピーカー搭載により、動画視聴や音楽再生もより快適に楽しめます。

■こんな方におすすめ

・6月中にお得なAndroidタブレットを購入したい方

・1万円台で買える高コスパタブレットを探している方

・Android16搭載タブレットを探している方

・11インチの大画面タブレットが欲しい方

・動画視聴、Netflix、YouTube、電子書籍を楽しみたい方

・子供用、学習用、オンライン授業用のタブレットを探している方

・在宅ワーク、資料確認、Web会議用のサブ端末が欲しい方

・楽天ポイントを活用してお得に買い物したい方

・最大10万ポイント抽選キャンペーンに参加したい方

■セール概要

対象商品：

DOOGEE U11 Android16 タブレット

通常価格：

27,900円（税込）

セール価格：

13,950円（税込）

割引内容：

期間限定50%OFF

販売場所：

doogeeストア 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/doogee-store

キャンペーン：

最大100,000ポイント抽選キャンペーン同時開催

キャンペーン期間：

2026年6月20日（土）00:00 ～ 2026年6月30日（火）23:59

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11-pr/

■6月30日23:59まで。買い逃し注意のラストセール

今回のDOOGEE U11 50%OFFセールと最大100,000ポイント抽選キャンペーンは、いずれも6月30日（火）23:59までの期間限定企画です。

通常価格27,900円（税込）から半額の13,950円（税込）で購入できるだけでなく、エントリー＋5,000円（税込）以上の購入で最大100,000ポイント抽選にも参加可能。Androidタブレットを検討していた方にとって、価格面でもポイント面でも見逃せないラストチャンスです。

在庫には限りがあり、セール終了間際は注文が集中する可能性があります。動画視聴用、学習用、在宅ワーク用、家族用のAndroidタブレットを探している方は、ぜひこの機会にdoogeeストア 楽天市場店をチェックしてください。